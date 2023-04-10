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Сергей Лебедев

Благодаря интернету НАТО копается даже в нашем нижнем белье

5:57
Силовые структуры » ФСБ

Сегодня всё меньше появляется информации о том, что наши с вами данные благодаря интернету попали в мировую сеть. Это и понятно: всё уже давно слили. Другое дело, кому, как, кто и за какие деньги. Но спецслужбы помалкивают, и никаких предателей "пеньковских" и "трианонов" у нас не находят. Сегодня они спокойно катаются из России в НАТО и обратно, обгаживая русских, где только возможно. Так что, слив информации надо искать у наших бывших друзей по НАТО. А у них опыт большой.

Благодаря интернету НАТО копается даже в нашем нижнем белье

Пентагон больше полувека разговаривает с нами по "телефону"

В начале 1970-х годов в западногерманскую прессу просочилась информация о генерал-майоре Гарольде Аароне из штаб-квартиры американских оккупационных сил в ФРГ. Выяснилось, что генерал курировал прослушку телефонных разговоров неугодных США лиц и учреждений. При этом, естественно, западногерманские спецслужбы оказывали ему полное содействие. Забавно, что тогда ещё слово "совесть" в мире чего-то значило: так и раскрылось это весьма щекотливое деяние.

По аналогии с "Уотергейтским делом" бывшего президента США Никсона, который поставил нелегально прослушку на телефоны оппозиционной партии, некоторые офицеры США восприняли те же действия, к тому же в чужой стране, в штыки. В результате они слили информацию журналистам из "Нью-Йорк Таймс" Крейгу и Швейтцеру, которые, в свою очередь, стояли на прослушке.

Американцы регулярно нарушали западногерманские законы о подслушивании, а когда немцам была представлена коллекция инновационных "жучков", недоверие к американским "друзьям" только усилилось. Но как бы не возмущались бюргеры того времени, подслушивающие устройства пошли в гору и применялись даже частными детективами в случае адюльтера. Оплата клиента всегда оправдывала расходы на электронную прослушку.

Но вернёмся к американцам, которые уже давно свободно ориентируются как в реалиях стран НАТО, так, вероятно, и послесоветской России. Говоря о журналисте Швейтцере, у Пентагона была наводка, что "писака" подозревается в проведении подрывной деятельности и побуждает американских солдат дезертировать.

Война во Вьетнаме ещё не кончилась. И Пентагон обратился за помощью к "ведомству по охране конституции". На основании закона "Об ограничении тайны почтовой переписки и телефонных переговоров" Пентагон успешно ходатайствовал о подслушивании неугодного ему лица.

Позже на территории ФРГ, в Майне, в "Госсенской миссии" на подслушку были поставлены два американских священника. Обоснование было банальным, его можно выдвинуть практически против каждого:

"Есть подозрение, что миссия является центром по подрывной работе против американских солдат".

Тогдашний министр МВД ФРГ Геншер с радостью дал разрешение оккупационным войскам делать на территории Западной Германии всё, что им захочется.

Интимные разговоры в Западной Германии стыдливо обходили

Прослушка США при помощи западногерманских властей была лёгкой и недорогой. На соответствующих узловых станциях подслушиваемых абонентов подключали к спецлинии, идущей к пунктам подслушивания в ведомстве по охране конституции. Всё писалось на магнитофоны. После чего составлялись протоколы на немецком языке. Немцы полагали, что это может пригодиться не только американцам, но и им. И лишь после этого распечатки поступали в центр американской контрразведки в Гейдельберге. Причём, на конверте были указаны особые приметы подслушиваемого.

Ещё забавный "джентльменский" наказ немцев того времени, что в случае прослушки подозреваемого, никакие "интимные разговоры не передаются заказчику". Судя по соцсетям Интернета, наполненного анатомическими особенностями болтунов, сегодня это, наоборот, приветствуется.

Полвека назад даже Пентагон не мог разгуляться так, чтобы прибрать мир в свои сети. Когда-то и в США, на основе так называемого "закона Кеннеди", спецслужбы могли приобретать подслушивающие устройства, но не могли вывозить их из Америки. Такие "жучки" массово производились в ФРГ, и ЦРУ, и Пентагон свободно подключались к "нарушителям" американской конституции. Да и сами представители "Микроэлектроники" в рекламных целях заявляли, что "жучки" весьма доступны даже среднему немцу. Если за слуховой аппарат для инвалидов платили 1000 марок, то "жучок" стоил всего 120 марок.

"Мини-шпион" был размером со спичечный коробок, который стоил карьеры и больших денег промышленному конкуренту или политическому противнику.

Одним из последних достижений этой фирмы была авторучка. Встроенный передатчик весил всего 4 грамма и работал в течение 40 часов. Диапазон УКВ и связь через обычный транзисторный приёмник, если кто-то из читающих знает что это такое. Фирма предлагала широкий диапазон "жучков" и "клопов": зажигалки, пепельницы, электрические розетки и солидные "дипломаты". Снимался не только ваш разговор, но и телефон абонента.

Напомню, нам в радиотехническом техникуме в СССР новации о микросхемах и программировании начали преподавать только в середине 1970-х. Так что, НАТО уже в 1960-е годы, чаще всего, благодаря нашим бывшим союзникам по Варшавскому договору, было знакомо не только с нашими армейскими реалиями, но и с семейными проблемами.

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Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Михайлов
Александр Михайлов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы сша нато ссср история интернет германия технологии
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