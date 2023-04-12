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Александр Приходько

Исторический эффект: как ЧВК "Вагнер" спутала планы западных кураторов по Украине

7:31
Силовые структуры » Министерство обороны

В зоне проведения специальной военной операции ВС РФ ожидают возможного наступления со стороны Вооруженных сил Украины. Между тем, сроки анонсированного Киевом наступления раз за разом сдвигаются, а западная пресса обсуждает возможный перенос активных боевых действий. И ключевым фактором, замедлившим украинскую армию и ее западных кураторов, стали успешные действия штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер", из-за которых в Вашингтоне и Лондоне задумались о смене стратегии в отношении России

Исторический эффект: как ЧВК "Вагнер" спутала планы западных кураторов по Украине

Казус Вагнера

Если посмотреть на события прошлого года, то станет ясно: появление "музыкантов" в Донбассе перевернуло весь ход СВО. Весной 2022 года российская армия и силы ДНР и ЛНР столкнулись с большими сложностями по всей линии фронта. Накачанные западным оружием и деньгами, украинские формирования засели в укрепленных районах по всей линии соприкосновения в Донбассе, которые специально создавали в рамках подготовки глубоко эшелонированной обороны.

Западные аналитики тогда предполагали, что российские силы не смогут прорвать столь тщательно развитую систему укрепрайонов и "завязнут" в Донбассе. Этому исходу событий и помешала методичная работа "вагнеровцев" в Попасной в апреле-мае 2022 года: после того, как ЧВК "Вагнер" взломала там оборону ВСУ, результатом стал коллапс оборонительных линий, который дал возможность освободить большую часть территории ЛНР и дал дорогу на Артемовск (Бахмут). К сожалению, это было единственное место, где российским силам удалось добиться хоть каких-то значительных успехов по линии соприкосновения в Донбассе.

Дальше, на протяжении всей осени-зимы 22-го отряды ЧВК "Вагнер" последовательно перемалывали наиболее боеспособные части украинской армии и сдерживали наступление ВСУ, связывая их вокруг Артемовска. Параллельно с действиями бойцов "оркестра" руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин делал медийные выпады в адрес Владимира Зеленского, чтобы у того была еще и личная причина держаться за Бахмут. Предварительным итогом "бахмутской мясорубки" стали несоразмерные значимости города огромные потери в рядах ВСУ, помноженные на моральный коллапс ВСУ и Киева, и лично Зеленского, который поставил все на одну карту — и проиграл.

Игры американских "башен"

На сегодняшний день бои вокруг Артемовска постепенно идут к своему логическому завершению, а украинская армия выдохлась — только на одном конкретном участке фронта. И главный урок для себя из потенциала ЧВК "Вагнер" вынесли западные кураторы Киева, пристально следящие за украинским театром военных действий. В связи с этим, сейчас происходит глобальная смена стратегической концепции Запада — главным образом, США и Великобритании — в отношении событий на Украине.

Еще месяц назад Вашингтон строит планы относительно поставок на Украину современных средств поражения, в том числе ракет средней и высокой дальности, и намекает на то, что следующей целью украинских войск может стать наступление на Крым. Однако события последних дней показывают, что Штатам спешно приходится менять стратегию: утечка документов Пентагона, в которых содержатся подробности наступления ВСУ, свидетельствует о том, что кому-то в США выгодно, чтобы военные действия были сдвинуты на неопределенный срок.

Косвенные данные о том, кому выгодна приостановка или перенос наступления на Украине, можно получить из недавнего сообщения телеканала Fox News. Согласно ему, источник утечки секретных американских документов может находиться в ЦРУ или Агентстве национальной безопасности США. Можно предположить, что американские разведывательные организации устраивает такое положение дел.

План аналитиков Лэнгли

Если исходить из предпосылки, что наступление ВСУ рано или поздно начнется, аналитикам из штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли пришлось бы просчитывать все возможные варианты дальнейшего развития событий. И во всех случаях интенсификация боевых действий Западу оказалась не выгодна.

Пример №1. В случае провала украинского наступления, США и другие интересанты украинского конфликта получают большие проблемы с оправданием действий киевского режима, что неизбежно ведет к сворачиванию программы поддержки Зеленского и К°. Этот вариант неприемлем для Запада ни при каких обстоятельствах.

При этом, американская разведка также наблюдала за ситуацией на фронтах СВО и сделала свои выводы о военном потенциале ЧВК "Вагнер" и о социально-политическом статусе "музыкантов". Популярность штурмовиков в России и постсоветском пространстве, повысившаяся после успехов на поле боя, показывает, что эта уже фактически полноценная частная армия вполне может спутать все карты ЦРУ и АНБ.

Пример №2. В случае, если ВСУ наступают успешно и ослабляют позиции России, то в ответ на ослабление режима к власти могут прийти те, кого называют рассерженными или радикально настроенными патриотами. При этом Россия под властью патриотических движений может находиться от нескольких лет до нескольких десятилетий — так всегда бывает, когда общество пытается справиться с тяжелыми военными катаклизмами. Такое радикальное патриотическое крыло будет и дальше стоять на позициях расширения интересов России как великой державы. И самое главное — эти движения может поддержать ЧВК "Вагнер", поскольку цели их совпадают.

Получив два вероятных исхода украинского наступления, в стенах штаб-квартиры ЦРУ не могли не задуматься о том, что будет, если Киев не сможет прямо сейчас начать наступление? И, как ни странно, именно этот исход более всего заинтересовал американскую разведку, в связи с чем секретные документы Пентагона и были "случайно" отправлены в открытый доступ.

Если сейчас украинская армия не начнет наступление и интенсификация боевых действий не случится, американская разведка попробует надавить на российские власти через закулисные переговоры и информационно-психологические операции. Президенту РФ и высшим кругам министерства обороны попытаются внушить следующую мысль: чтобы избежать бойни на Украине, они должны постепенно передать бразды правления в России американцам. В теории это можно будет сделать через условных "либералов" в кабинете министров или Госдуме РФ, которые по тем или иным причинам избежали общественного порицания и остались в России

Безусловно, возможный перенос украинского наступления в связи с утечкой данных — это в какой-то мере позитивный момент. В этом случае российские войска и ЧВК "Вагнер", нанесшие противнику ряд серьезнейших военных и морально-психологических поражений, смогут получше подготовиться к встрече с противником. Однако не стоит забывать, что подобный шаг может быть очередной провокацией западных спецслужб; ударом, направленным на мнение российских властей.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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