Исторический эффект: как ЧВК "Вагнер" спутала планы западных кураторов по Украине

В зоне проведения специальной военной операции ВС РФ ожидают возможного наступления со стороны Вооруженных сил Украины. Между тем, сроки анонсированного Киевом наступления раз за разом сдвигаются, а западная пресса обсуждает возможный перенос активных боевых действий. И ключевым фактором, замедлившим украинскую армию и ее западных кураторов, стали успешные действия штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер", из-за которых в Вашингтоне и Лондоне задумались о смене стратегии в отношении России
Если посмотреть на события прошлого года, то станет ясно: появление "музыкантов" в Донбассе перевернуло весь ход СВО. Весной 2022 года российская армия и силы ДНР и ЛНР столкнулись с большими сложностями по всей линии фронта. Накачанные западным оружием и деньгами, украинские формирования засели в укрепленных районах по всей линии соприкосновения в Донбассе, которые специально создавали в рамках подготовки глубоко эшелонированной обороны.
Западные аналитики тогда предполагали, что российские силы не смогут прорвать столь тщательно развитую систему укрепрайонов и "завязнут" в Донбассе. Этому исходу событий и помешала методичная работа "вагнеровцев" в Попасной в апреле-мае 2022 года: после того, как ЧВК "Вагнер" взломала там оборону ВСУ, результатом стал коллапс оборонительных линий, который дал возможность освободить большую часть территории ЛНР и дал дорогу на Артемовск (Бахмут). К сожалению, это было единственное место, где российским силам удалось добиться хоть каких-то значительных успехов по линии соприкосновения в Донбассе.
Дальше, на протяжении всей осени-зимы 22-го отряды ЧВК "Вагнер" последовательно перемалывали наиболее боеспособные части украинской армии и сдерживали наступление ВСУ, связывая их вокруг Артемовска. Параллельно с действиями бойцов "оркестра" руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин делал медийные выпады в адрес Владимира Зеленского, чтобы у того была еще и личная причина держаться за Бахмут. Предварительным итогом "бахмутской мясорубки" стали несоразмерные значимости города огромные потери в рядах ВСУ, помноженные на моральный коллапс ВСУ и Киева, и лично Зеленского, который поставил все на одну карту — и проиграл.
На сегодняшний день бои вокруг Артемовска постепенно идут к своему логическому завершению, а украинская армия выдохлась — только на одном конкретном участке фронта. И главный урок для себя из потенциала ЧВК "Вагнер" вынесли западные кураторы Киева, пристально следящие за украинским театром военных действий. В связи с этим, сейчас происходит глобальная смена стратегической концепции Запада — главным образом, США и Великобритании — в отношении событий на Украине.
Еще месяц назад Вашингтон строит планы относительно поставок на Украину современных средств поражения, в том числе ракет средней и высокой дальности, и намекает на то, что следующей целью украинских войск может стать наступление на Крым. Однако события последних дней показывают, что Штатам спешно приходится менять стратегию: утечка документов Пентагона, в которых содержатся подробности наступления ВСУ, свидетельствует о том, что кому-то в США выгодно, чтобы военные действия были сдвинуты на неопределенный срок.
Косвенные данные о том, кому выгодна приостановка или перенос наступления на Украине, можно получить из недавнего сообщения телеканала Fox News. Согласно ему, источник утечки секретных американских документов может находиться в ЦРУ или Агентстве национальной безопасности США. Можно предположить, что американские разведывательные организации устраивает такое положение дел.
Если исходить из предпосылки, что наступление ВСУ рано или поздно начнется, аналитикам из штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли пришлось бы просчитывать все возможные варианты дальнейшего развития событий. И во всех случаях интенсификация боевых действий Западу оказалась не выгодна.
Пример №1. В случае провала украинского наступления, США и другие интересанты украинского конфликта получают большие проблемы с оправданием действий киевского режима, что неизбежно ведет к сворачиванию программы поддержки Зеленского и К°. Этот вариант неприемлем для Запада ни при каких обстоятельствах.
При этом, американская разведка также наблюдала за ситуацией на фронтах СВО и сделала свои выводы о военном потенциале ЧВК "Вагнер" и о социально-политическом статусе "музыкантов". Популярность штурмовиков в России и постсоветском пространстве, повысившаяся после успехов на поле боя, показывает, что эта уже фактически полноценная частная армия вполне может спутать все карты ЦРУ и АНБ.
Пример №2. В случае, если ВСУ наступают успешно и ослабляют позиции России, то в ответ на ослабление режима к власти могут прийти те, кого называют рассерженными или радикально настроенными патриотами. При этом Россия под властью патриотических движений может находиться от нескольких лет до нескольких десятилетий — так всегда бывает, когда общество пытается справиться с тяжелыми военными катаклизмами. Такое радикальное патриотическое крыло будет и дальше стоять на позициях расширения интересов России как великой державы. И самое главное — эти движения может поддержать ЧВК "Вагнер", поскольку цели их совпадают.
Получив два вероятных исхода украинского наступления, в стенах штаб-квартиры ЦРУ не могли не задуматься о том, что будет, если Киев не сможет прямо сейчас начать наступление? И, как ни странно, именно этот исход более всего заинтересовал американскую разведку, в связи с чем секретные документы Пентагона и были "случайно" отправлены в открытый доступ.
Если сейчас украинская армия не начнет наступление и интенсификация боевых действий не случится, американская разведка попробует надавить на российские власти через закулисные переговоры и информационно-психологические операции. Президенту РФ и высшим кругам министерства обороны попытаются внушить следующую мысль: чтобы избежать бойни на Украине, они должны постепенно передать бразды правления в России американцам. В теории это можно будет сделать через условных "либералов" в кабинете министров или Госдуме РФ, которые по тем или иным причинам избежали общественного порицания и остались в России
Безусловно, возможный перенос украинского наступления в связи с утечкой данных — это в какой-то мере позитивный момент. В этом случае российские войска и ЧВК "Вагнер", нанесшие противнику ряд серьезнейших военных и морально-психологических поражений, смогут получше подготовиться к встрече с противником. Однако не стоит забывать, что подобный шаг может быть очередной провокацией западных спецслужб; ударом, направленным на мнение российских властей.
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