Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Инна Новикова

Полковник В. Баранец: Запад вынуждает Россию увеличить армию

Силовые структуры » Министерство обороны

Правда ли, что ВСУ — самая большая армия в мире; почему ВС РФ в зоне СВО — это "универсальное войско"; какие уроки извлекло Минобороны РФ из ошибок первой мобилизации, и будет ли в России вторая мобилизация, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой полковник в отставке, военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

Полковник В. Баранец: Запад вынуждает Россию увеличить армию

— Виктор Николаевич, на Украине забирают на фронт всех подряд, делая из людей пушечное мясо. Зеленский хвастается, что у него чуть ли не самая большая армия в мире, а у нас армия гораздо меньше. Насколько быстро мы сможем нарастить численность, и нужно ли это делать?

— Зеленский плохо знает количественный состав армий. Самая крупная армия в мире, 2,5 млн, — это Китай, потом 1,4-1,5 млн — это Индия и Северная Корея, потом 1,45 млн — США и 1,013 млн — Россия.

Мы начинали спецоперацию, выставив людей, которые умеют хорошо стрелять, водить танки, используют систему РЭБ. Если украинцы выставили в то время 350-400 тысяч человек, то мы начинали операцию с 200-250 тысячами человек. Видимо, у Генштаба был расчёт на то, что эти 200 тысяч — профессионалы, контрактники.

Мы туда призывников один раз только случайно отправили. После этого у некоторых погоны полетели, некоторые на увольнение пошли.

Когда Украина стала наращивать численный состав, мы пришли к выводу, что надо наращивать не только профессиональное ядро в окопах, но надо использовать и добровольцев, и структуры под командованием Пригожина. Мы стали собирать такое "универсальное войско" и одновременно объявили мобилизацию. Да, по многим элементам эта частичная мобилизация показала, до какого позорного развала мы довели систему мобилизации. Много чего не хватало, бардак был, люди приезжали в военкомат и не знали, куда ехать. Но это ещё и следствие сердюковских реформ, потому что при Сердюкове у нас были кадрированные части, там служило 15-20 офицеров, но стояло огромное количество боевой техники, туда люди с "гражданки" приезжали, их переобували и сразу в поля. Система работала великолепно. Этого не стало.

На мобилизацию люди приезжали добросовестно, патриоты, а в военкомате даже не знали, как их распределять, не было системы военно-учётных специальностей. Конечно, мы сейчас это существенно исправили. Я получаю каждый день письма о том, как себя чувствуют люди на фронте, и пусть не на 100%, но во многом проблемы решены.

Людей интересует, когда будет всеобщая или частичная мобилизация. Мы уже призвали 300 тысяч мобилизантов. Мы их не погнали сразу, как украинцы, в окопы на убой. Мы серьёзно занимались подготовкой этих мобилизантов, до трёх месяцев, и потом их тихонько подвигали к передовой.

К тому же, теперь это не только армия. На нашей стороне:

  • два корпуса (донецкий и луганский),
  • казачество,
  • система БАРС (боевой армейский резерв специальный),
  • чеченцы,
  • "музыканты" Вагнера.

В спецоперации участвуют все сословия российских граждан. Но надо быть готовым ко всему. И если вы меня спросите, будет ли ещё мобилизация, я отвечу дипломатично: "Я не исключаю, потому что мы не можем прогнозировать все варианты развития событий". А там уже поляки батальонами собираются наступать, американцы своих под видом отпускников-профессионалов отправляют, немцы подходят.

Нас просто вынудят увеличить наш армейский кулак, чтобы дать врагу достойный отпор.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас
Автор Инна Новикова
Инна Новикова - с 2000 года - генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру". *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу война закон армия россия украина владимир зеленский
Новости
Польский вице-премьер обвинил "половину Европы" в попытках наладить отношения с Россией
Подоляк заявил, что армия РФ изменила тактику, чтобы ускорить контрнаступление ВСУ
Татьяна Брухунова рассказала о состоянии здоровья Евгения Петросяна: "Угрозы жизни нет"
Минцифры РФ и разработчики подпишут хартию о потолке цен на отечественное ПО
Народный артист РФ Филипп Киркоров на своём концерте сменил 27 костюмов
Посол РФ в Судане: работаем в прежнем режиме
Лукашенко: участились случаи проникновения диверсантов в Белоруссию
Турист из России назвал пять способов обмана, на которые он постоянно натыкается в Сети
С московской останкинской башни сорвался человек
Американские дипломаты ввозят в Россию миллионы наличных долларов
Популярное
Причину возможной смерти Колесникова назвала актриса Галина Бокашевская

Колесников принимал всё слишком близко к сердцу.

МК: актриса Галина Бокашевская раскрыла причину смерти Сергея Колесникова: "Всё близко к сердцу принимал"
МК: Киев планирует нанести удары по территории РФ и устроить теракты в День Победы
ВСУ готовят провокацию с целью наступления на территорию России — Клинцевич
Стали известны подробности "мощнейшего" ночного удара по Павлограду
ВКС России наносят авиационные удары ночью: стала понятна причина
Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев Рожденные 27 апреля под знаком зодиака Тельцы уверены в себе Соломон Соловьев Для развития современной России нужна внятная культура производства Сергей Лебедев
На складах в Павлодаре могли находиться снаряды с обеднённым ураном
Об опасности употребления кефира на ночь заявила врач-эндокринолог
Появились подробности ночных взрывов в Киеве
Появились подробности ночных взрывов в Киеве
Последние материалы
Минцифры РФ и разработчики подпишут хартию о потолке цен на отечественное ПО
Народный артист РФ Филипп Киркоров на своём концерте сменил 27 костюмов
Ведический гороскоп от Светланы Кройцер: полнолуние в пятницу сулит удачу
Посол РФ в Судане: работаем в прежнем режиме
Лукашенко: участились случаи проникновения диверсантов в Белоруссию
Турист из России назвал пять способов обмана, на которые он постоянно натыкается в Сети
С московской останкинской башни сорвался человек
Американские дипломаты ввозят в Россию миллионы наличных долларов
"Крестный отец" искусственного интеллекта Хинтон покинул Google
Политолог Ищенко: главные противники наступления ВСУ — украинские военачальники
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников