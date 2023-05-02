Полковник В. Баранец: Запад вынуждает Россию увеличить армию

Правда ли, что ВСУ — самая большая армия в мире; почему ВС РФ в зоне СВО — это "универсальное войско"; какие уроки извлекло Минобороны РФ из ошибок первой мобилизации, и будет ли в России вторая мобилизация, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой полковник в отставке, военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

— Виктор Николаевич, на Украине забирают на фронт всех подряд, делая из людей пушечное мясо. Зеленский хвастается, что у него чуть ли не самая большая армия в мире, а у нас армия гораздо меньше. Насколько быстро мы сможем нарастить численность, и нужно ли это делать?

— Зеленский плохо знает количественный состав армий. Самая крупная армия в мире, 2,5 млн, — это Китай, потом 1,4-1,5 млн — это Индия и Северная Корея, потом 1,45 млн — США и 1,013 млн — Россия.

Мы начинали спецоперацию, выставив людей, которые умеют хорошо стрелять, водить танки, используют систему РЭБ. Если украинцы выставили в то время 350-400 тысяч человек, то мы начинали операцию с 200-250 тысячами человек. Видимо, у Генштаба был расчёт на то, что эти 200 тысяч — профессионалы, контрактники.

Мы туда призывников один раз только случайно отправили. После этого у некоторых погоны полетели, некоторые на увольнение пошли.

Когда Украина стала наращивать численный состав, мы пришли к выводу, что надо наращивать не только профессиональное ядро в окопах, но надо использовать и добровольцев, и структуры под командованием Пригожина. Мы стали собирать такое "универсальное войско" и одновременно объявили мобилизацию. Да, по многим элементам эта частичная мобилизация показала, до какого позорного развала мы довели систему мобилизации. Много чего не хватало, бардак был, люди приезжали в военкомат и не знали, куда ехать. Но это ещё и следствие сердюковских реформ, потому что при Сердюкове у нас были кадрированные части, там служило 15-20 офицеров, но стояло огромное количество боевой техники, туда люди с "гражданки" приезжали, их переобували и сразу в поля. Система работала великолепно. Этого не стало.

На мобилизацию люди приезжали добросовестно, патриоты, а в военкомате даже не знали, как их распределять, не было системы военно-учётных специальностей. Конечно, мы сейчас это существенно исправили. Я получаю каждый день письма о том, как себя чувствуют люди на фронте, и пусть не на 100%, но во многом проблемы решены.

Людей интересует, когда будет всеобщая или частичная мобилизация. Мы уже призвали 300 тысяч мобилизантов. Мы их не погнали сразу, как украинцы, в окопы на убой. Мы серьёзно занимались подготовкой этих мобилизантов, до трёх месяцев, и потом их тихонько подвигали к передовой.

К тому же, теперь это не только армия. На нашей стороне:

два корпуса (донецкий и луганский),

казачество,

система БАРС (боевой армейский резерв специальный),

чеченцы,

"музыканты" Вагнера.

В спецоперации участвуют все сословия российских граждан. Но надо быть готовым ко всему. И если вы меня спросите, будет ли ещё мобилизация, я отвечу дипломатично: "Я не исключаю, потому что мы не можем прогнозировать все варианты развития событий". А там уже поляки батальонами собираются наступать, американцы своих под видом отпускников-профессионалов отправляют, немцы подходят.

Нас просто вынудят увеличить наш армейский кулак, чтобы дать врагу достойный отпор.

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