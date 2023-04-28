Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления

7:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Украина должна ошеломить Россию — таким образом рассуждают украинские и западные эксперты в контексте обещанного нам контрнаступления. В первые 24 часа операции Украина должна сделать нечто такое, что заставит Россию дрогнуть, запаниковать и отступить. Что же это такое, в размышлениях мучаются у нас...

Нарратив по контрнаступлению меняется

За последние несколько месяцев нарратив украинской стороны несколько изменился. Если попервой слышались восторги от новых поставок вооружений и в свете этого высказывались весьма оптимистичные прогнозы на результаты наступательной операции, то по ходу у этих говорящих голов стали "заканчиваться снаряды", началась сильная тоска по западным боевым самолётам. Потом пошли плохая погода, общий скепсис и отчасти состояние обреченности. Хотя от активных планов та сторона нисколько не отказывается.

А потом появилась такая точка зрения:

Офис Президента совместно с СБУ/ГУР/ЦИПСО готовит серию психологических операций, которые должны вызвать панику в российской армии. Сейчас главная задача состоит в том, чтобы заставить противника оставлять позиции и отступать, как было в Харьковской операции, это позволит ВСУ захватить нужные территории.

Потом такая:

MI-6 [британская разведка] предлагает Генштабу повторить опыт "операции Нептун", высадку в Нормандии, когда главный эффект был достигнут благодаря неожиданности и массовому удару в плохую погоду. Учитывая опыт дезинформационных операций под кодовыми названиями "Глиммер" и "Таксабл", целью которых было ввести немцев в заблуждение относительно настоящего направления вторжения, для этих целей сейчас выбрасываются в сеть разные варианты операций, а также сроки её проведения, чтобы запутать российские спецслужбы. Британская разведка предложила создать пять реальных планов контрнаступления, чтобы никто не мог получить информацию о главном ударе и только в момент реализации будет предъявлен настоящий. Сейчас обсуждают вариант начала контрнаступления в дождливую погоду, когда удар и высадку десанта по всему Днепру не будут ожидать, это позволит получить преимущество ВСУ на левом берегу и создать плацдарм для дальнейшего контрнаступления.

Наша сторона всё это активно обсуждает. Верно оценивает, что с той стороны любая информация может быть "дезой", да же та, что процитирована выше под видом инсайда.

Варианты "контрнаступления" Украины на Россию

И обсуждая весь этот шум, наши спикеры всё чаще с ощущением обыденности начинают говорить о возможном ударе Украины в направлении, если можно так выразиться, "старой" России.

Речь идёт о пограничных

Брянской,

Курской,

Белгородской областях.

В пользу такой логики может говорить то, что украинская сторона об этом направлении предпочитает молчать.

Да, общий хор украинских националистов с тезисом "проехать на танке по Красной площади" конечно есть. Но официальные представители Киева всячески такие хотелки отрицают. И даже известный украинский "ястреб" Михаил Подоляка недавно высказался на предмет удара по Москве следующим образом: да зачем нам это надо, военного смысла никакого.

Ну правильно, военного смысла никакого.

Но мы ведь говорим о психологическом эффекте. А киевскому режиму, мы знаем, свойственен символизм. Как свойственен символизм ультранационалистическим партиям, религиозным сектам, различным духовным гуру и т. п.

Например, убийство Владлена Татарского было весьма символичной акцией.

Это ж надо было так всё усложнить: со скульптурами, местом проведения, подбором и подготовкой глупой исполнительницы. Проще было бы взорвать в автомобиле, в чём они уже сильно "преуспели". Но нет, это убийство надо было сделать "красиво", по их мнению, и с издевкой.

И надо признать там работают ребята с фантазией. Вот и от "контрнаступа" нам, видимо, тоже стоит ожидать больших украинских фантазий.

Судя по тому, что наши эксперты реалистичны по поводу нападения Украины на белгородском направлении, а те всячески отрицают, можно предположить, что на том направлении шум будет.

И даже не какой-то, а весьма громкий.

Этот шум мы уже видели во время прорыва через границу в Брянской области диверсионного отряда, который нам представили под видом некоего Русского добровольческого корпуса (запрещённый в России).

Поскольку Украина на показ будет дистанцироваться от таких действий, то очередные акции будут, вероятно, под флагом условно российской оппозиции, так называемых повстанцев. Тем самым Киев будет демонстрировать, что в России есть несогласные с политикой руководства.

Первая акция в Брянской области 2 марта этого года нам всем показала, что террористы довольно спокойно зашли на нашу территорию, и более того, им даже удалось уйти без больших потерь. И даже наша ФСБ честно по этому поводу сказала о том, что банда была выдавлена на украинскую территорию. Не уничтожена, а именно выдавлена.

Второй рейд им уже не удался. Это было 6 апреля:

Около 8.30 утра подразделениями прикрытия Государственной границы Западного военного округа совместно с пограничным нарядом пограничного управления ФСБ России по Брянской области пресечена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы ВСУ численностью более 15 боевиков на территорию Российской Федерации в районе населённого пункта Случаевск Брянской области. В ходе боестолкновения огнём артиллерии Западного военного округа противнику нанесено поражение. Диверсионная группа была рассеяна и, понеся потери, отошла на территорию Украины. Потерь среди российских военнослужащих нет.

Источник: Министерство обороны РФ

Судя по адекватной реакции на вторую диверсию, наши силовые структуры сделали определённые выводы. Это, конечно, хорошо. Но всё же это реакция постфактум. То есть мы начинаем реагировать только тогда, когда прокол уже случился, уже есть прецедент.

Увы, так у нас часто работают — пока гром не грянет. У нас как-то не очень привыкли предвосхищать опасности.

Тем не менее, похоже, эту тему мы отработали. И сейчас уже граница, что называется, совсем на замке. В лоб враг не сунется.

А если с тыла? Мы все предполагаем, что на территории России может действовать довольно обширная "пятая" колонна. И в ней может быть кто угодно. И люди, заехавшие под видом беженцев, и те, кто работают в России давно, но "имеют зуб" на русских, Россию, Путина, да на кого угодно.

Ну и те наши граждане, если можно их так назвать, кто у нас состоит в оппозиции.

ФСБ регулярно отчитывается нам о поимке украинских диверсантов и шпионов. Но ведь всех не переловишь, а дураков, как известно, у нас хватает.

И вот предположим, что в назначенный час эта "пятая колонна" будет активирована. Какие акции они предпримут? Можно только догадываться.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...