Политтехнолог: "На внешнюю агрессию Россия отвечает уникальным сплочением"

Зачем Киев под руководством Запада засылает ДРГ в Россию, какую уникальную особенность проявляет наша страна в сложных конфликтах, почему Украина почти никогда не берёт на себя ответственность за проведенные в России теракты и как работает военная пропаганда, Pravda.Ru рассказал политтехнолог, глава коммуникационной компании "Маркком" Сергей Маркелов.

Фото: GLOBALPOST/TRACEY SHELTON

— Сергей Николаевич, власти Украины не в первый раз отправляют диверсионные группы в Россию. Какие цели они преследуют, если заранее знают, что любая вылазка провалится?

— Мозги коллективного Запада (разработчики специальной операции, военные, военные психологи) добавили в этот конфликт новый акцент — "перенос конфликта на территорию России", причём не разовый, а системный перенос.

Западные аналитики, которые консультируют Киев, говорят об уникальной особенности нашей страны: Россия в условиях внешнего конфликта всегда сплачивается. То есть рейтинг президента стабильно выше 80%, рейтинги власти растут параллельно с президентским.

В России государство и человек в условиях конфликта начинают дружить, друг другу доверять. Первая мировая, Вторая мировая, локальные конфликты — везде на внешнюю агрессию Россия отвечает уникальным сплочением.

Чтобы разрушить это сплочение, Украина считает, что нужно рассорить изнутри нашу страну, рассорить людей между собой, рассорить власти и обычных россиян. Для этого и нужен "регулярный системный терроризм" — диверсионно-разведывательные группы и атаки беспилотников.

Фундаментальная точка — это разрушение нашей страны изнутри. Это не только физическое разрушение объектов, хотя мы слушаем каждое утро: белгородский губернатор отчитался, курский губернатор отчитался, там — линия электропередач, там — ДРГ зашла, там — осколки прилетели. В Воронеже тоже, в Севастополе.

Цель — системная террористическая война против России с целью разрушить страну изнутри, а значит, обрушить рейтинги президента и власти.

— Почему украинские власти практически никогда не берут на себя ответственность за теракты?

— Потому что военные пропагандисты, которые обслуживают киевский режим (западные, безусловно, на Украине своих отродясь не было), рекомендуют делать следующее. Как только произошло вторжение на территорию России (сюда же отнесём и взрыв трубопровода "Северный поток — 2"), Киев делает заявление: "Это не мы". И про все ДРГ Киев говорит: "Это сами россияне бунтуют, там ни одного украинца нет". Мол, они все за новую Россию, и пошёл пропагандистский текст. Все пропагандистские каналы Украины говорят: "Это сами россияне, которые хотят другой России". В пропаганде это называется "подмена игрока/агента". Вы помните, что за множество терактов брала на себя ответственность западная коалиция наших эмигрантов.

Пропаганда, которая обслуживает физические военные действия, всегда отвечает на три вопроса.

Первое — кто виноват в том, что это случилось? Украина сразу говорит: "Виноват президент". Потому что нужно консолидацию разрушать, рейтинг Путина разрушать. "Это делает Путин, он не может вас защитить". И пошла пропагандистская история о том, что каждого россиянина защитить невозможно. Второе — что делать? Следом прицепляется пропагандистский лозунг: "Надо уходить с Украины, потому что вы агрессоры". Третье — как это масштабируют? Пропаганда говорит: "Это будет нарастать". То есть вы сейчас выгнали и убили 70 диверсантов. Они говорят: "Через неделю сами русские тысячами зайдут в Россию".

Вот так работает информационная пропаганда.