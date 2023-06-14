Артиллерийский планшет "Командор-ВТ" готовят к боевому применению в зоне СВО

6:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Программно-технический комплекс 1А50 "Командор-ВТ", прототип которого был разработан ещё в 2015 году, скоро будет готов к применению в зоне СВО. Полевые испытания, успешно проведённые в конце апреля на Лужском полигоне в Ленинградской области, подтвердили тактико-технические возможности "Командора-ВТ" по его боевому применению при проведении расчётов подготовки стрельбы и управления огнём артиллерии и РСЗО. Результаты расчётов полностью соответствовали контрольным примерам в действующих метеорологических и баллистических условиях.

Фото: скрин Ютуб

Разработчиками продолжаются работы по усовершенствованию интерфейса пользователя планшета и улучшения его эргономических характеристик. Предложения по доработке комплекса поступили от преподавателей Михайловской военной артиллерийской академии. Остаётся надеяться, что вскоре планшетными комплексами оснастят все подразделения артиллерии и РСЗО в зоне СВО.

Как управляют огнём

Ход боевых действий в зоне СВО продемонстрировал важность артиллерии как одного из главных средств поражения без прямого контакта с противником, что позволяет сохранить жизни наших ребят.

Управление огнём артиллерии осуществляют специализированные комплексы (комплексы средств автоматизации управления огнём артиллерии, КСАУО), однако, как считают военные эксперты, их не всегда можно использовать, поскольку есть у них ряд "уязвимостей":

Не применяют в труднодоступной местности (в горах, зданиях, населённых пунктах, на блокпостах).

Демаскирующие свойства делают их уязвимыми для поражения: долго развёртывать/свертывать, продолжительное время занимает подготовка и приведение оборудования в боевую готовность, КСАУО слишком заметны, особенно при нахождении рядом с противником.

Оборудование сложно в эксплуатации и обслуживании, для его использования необходим хорошо обученный персонал.

Не унифицированные возможности: интерфейс не позволяет применять при выполнении огневых задач одновременно несколько разных средств огневого поражения (например, миномёты и РСЗО).

Комплексы не эффективны при выполнения огневых задач повзводно (при выполнении особых задач на блокпостах, например, миномётами), с распределением целей между орудиями одной батареи.

КСАУА не обеспечены некоторые артиллерийские подразделения, например, Росгвардии, пограничных войск ФСБ РФ.

На вооружении артиллеристов пока нет эффективного средства автоматизации, которое бы входило в состав личной экипировки и позволяло хотя бы частично заменять КСАУО в экстренных ситуациях.

В зоне СВО артиллеристы вынуждены применять кустарно разработанные средства автоматизации на смартфонах. Почему же так произошло. Как ни странно, виной тому прямолинейная реализация стратегии по импортозамещению.

Ещё с 2015 года, когда был разработан прототип "Командора", все подобные идеи отклонялись, поскольку, согласно плану по импортозамещению, заказчики рассматривали только планшеты отечественного производства, но из-за громоздкости последние не подходили. Получается, надо было сначала изобрести лёгкий и тонкий планшет отечественного производства, а уже потом снабжать армию персональными средствами автоматизации. В результате, поскольку чуда не случилось и отечественного планшета, соответствующего нужным характеристикам, не появилось, артиллерийские войска остались без эффективных решений по автоматизации.

Что же лучше — бить врага с импортных планшетов или патриотично использовать кустарные методы автоматизации в отсутствие КСАУО?

СВО расставила приоритеты. Министерство обороны поставило задачу разработчикам "Командора-ВТ" срочно довести существующий научно-технический задел до образца персонального средства автоматизации для артиллеристов. На данный момент программно-технический комплекс 1А50 "Командор-ВТ" готовится к стадии войсковой апробации.

Что получат артиллеристы

Основные ТТХ:

Экран 10,1" (8,1") 1920x1200px, тачскрин, ударопрочный корпус, защищённый от пыли и влаги (ГОСТ РВ 20.39.304, групп. 1.3, 1.10, IP65, MIL-STD-810H).

Рабочий температурный диапазон от -29 до +63○C.

Модули: ГЛОНАСС/GPS — с совместным и раздельным подключением, интерфейсы: USB, Ethernet.

Масса c АКБ 1,22 кг, время работы от двух сменяемых аккумуляторов без подзарядки не менее 6 часов.

Сопряжение с радиостанциями: Р-168П1, Р-853-В2М, 1Р323Н, Р-168-0,5У.

ОС АstraLinux 1.7 Smolensk Edition.

Специальное программное обеспечение "Командор-ВТ-3D". RU. НПКЯ.00351-01".

В комплект поставки входит: сменный аккумулятор, блок питания от сети переменного тока 220(В), блок питания от бортовой сети постоянного тока: 12/24/30 (В), зарядное устройство на 2 аккумулятора, чехол-сумка для переноски.

Устройство "Командор-ВТ" предназначено для выполнения комплексов расчетных задач:

Подготовка стрельбы и управления огнём.

Определение установок для стрельбы.

Корректирование огня.

Элементы системы поддержки принятия решения: стрельба по незапланированной цели, построение профиля рельефа местности, выбор баллистического варианта применения высокоточных боеприпасов и т. д.





Больше года в наших войсках не было подобных устройств, поэтому нужны срочные корректирующие меры. И это сейчас главное — исправлять ошибки и быстрее организовать серийное производство планшетного комплекса.