Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Артиллерийский планшет "Командор-ВТ" готовят к боевому применению в зоне СВО

6:41
Силовые структуры

Программно-технический комплекс 1А50 "Командор-ВТ", прототип которого был разработан ещё в 2015 году, скоро будет готов к применению в зоне СВО. Полевые испытания, успешно проведённые в конце апреля на Лужском полигоне в Ленинградской области, подтвердили тактико-технические возможности "Командора-ВТ" по его боевому применению при проведении расчётов подготовки стрельбы и управления огнём артиллерии и РСЗО. Результаты расчётов полностью соответствовали контрольным примерам в действующих метеорологических и баллистических условиях.

Артиллерийский планшет "Командор-ВТ" готовят к боевому применению в зоне СВО
Фото: скрин Ютуб

Разработчиками продолжаются работы по усовершенствованию интерфейса пользователя планшета и улучшения его эргономических характеристик. Предложения по доработке комплекса поступили от преподавателей Михайловской военной артиллерийской академии. Остаётся надеяться, что вскоре планшетными комплексами оснастят все подразделения артиллерии и РСЗО в зоне СВО.

Как управляют огнём

Ход боевых действий в зоне СВО продемонстрировал важность артиллерии как одного из главных средств поражения без прямого контакта с противником, что позволяет сохранить жизни наших ребят.

Управление огнём артиллерии осуществляют специализированные комплексы (комплексы средств автоматизации управления огнём артиллерии, КСАУО), однако, как считают военные эксперты, их не всегда можно использовать, поскольку есть у них ряд "уязвимостей":

  • Не применяют в труднодоступной местности (в горах, зданиях, населённых пунктах, на блокпостах).
  • Демаскирующие свойства делают их уязвимыми для поражения: долго развёртывать/свертывать, продолжительное время занимает подготовка и приведение оборудования в боевую готовность, КСАУО слишком заметны, особенно при нахождении рядом с противником.
  • Оборудование сложно в эксплуатации и обслуживании, для его использования необходим хорошо обученный персонал.
  • Не унифицированные возможности: интерфейс не позволяет применять при выполнении огневых задач одновременно несколько разных средств огневого поражения (например, миномёты и РСЗО).
  • Комплексы не эффективны при выполнения огневых задач повзводно (при выполнении особых задач на блокпостах, например, миномётами), с распределением целей между орудиями одной батареи.
  • КСАУА не обеспечены некоторые артиллерийские подразделения, например, Росгвардии, пограничных войск ФСБ РФ.

На вооружении артиллеристов пока нет эффективного средства автоматизации, которое бы входило в состав личной экипировки и позволяло хотя бы частично заменять КСАУО в экстренных ситуациях.

В зоне СВО артиллеристы вынуждены применять кустарно разработанные средства автоматизации на смартфонах. Почему же так произошло. Как ни странно, виной тому прямолинейная реализация стратегии по импортозамещению.

Ещё с 2015 года, когда был разработан прототип "Командора", все подобные идеи отклонялись, поскольку, согласно плану по импортозамещению, заказчики рассматривали только планшеты отечественного производства, но из-за громоздкости последние не подходили. Получается, надо было сначала изобрести лёгкий и тонкий планшет отечественного производства, а уже потом снабжать армию персональными средствами автоматизации. В результате, поскольку чуда не случилось и отечественного планшета, соответствующего нужным характеристикам, не появилось, артиллерийские войска остались без эффективных решений по автоматизации.

 

Что же лучше — бить врага с импортных планшетов или патриотично использовать кустарные методы автоматизации в отсутствие КСАУО?

СВО расставила приоритеты. Министерство обороны поставило задачу разработчикам "Командора-ВТ" срочно довести существующий научно-технический задел до образца персонального средства автоматизации для артиллеристов. На данный момент программно-технический комплекс 1А50 "Командор-ВТ" готовится к стадии войсковой апробации.

Что получат артиллеристы

Основные ТТХ:

  • Экран 10,1" (8,1") 1920x1200px, тачскрин, ударопрочный корпус, защищённый от пыли и влаги (ГОСТ РВ 20.39.304, групп. 1.3, 1.10, IP65, MIL-STD-810H).
  • Рабочий температурный диапазон от -29 до +63○C.
  • Модули: ГЛОНАСС/GPS — с совместным и раздельным подключением, интерфейсы: USB, Ethernet.
  • Масса c АКБ 1,22 кг, время работы от двух сменяемых аккумуляторов без подзарядки не менее 6 часов.
  • Сопряжение с радиостанциями: Р-168П1, Р-853-В2М, 1Р323Н, Р-168-0,5У.
  • ОС АstraLinux 1.7 Smolensk Edition.
  • Специальное программное обеспечение "Командор-ВТ-3D". RU. НПКЯ.00351-01".
  • В комплект поставки входит: сменный аккумулятор, блок питания от сети переменного тока 220(В), блок питания от бортовой сети постоянного тока: 12/24/30 (В), зарядное устройство на 2 аккумулятора, чехол-сумка для переноски.

Устройство "Командор-ВТ" предназначено для выполнения комплексов расчетных задач:

  • Подготовка стрельбы и управления огнём.
  • Определение установок для стрельбы.
  • Корректирование огня.
  • Элементы системы поддержки принятия решения: стрельба по незапланированной цели, построение профиля рельефа местности, выбор баллистического варианта применения высокоточных боеприпасов и т. д.

 
 

Больше года в наших войсках не было подобных устройств, поэтому нужны срочные корректирующие меры. И это сейчас главное — исправлять ошибки и быстрее организовать серийное производство планшетного комплекса.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Новости
В Турции заработала оплата через СБП и картами РФ через сервис SigmaPay
К июльскому саммиту НАТО украинской армии необходимо начать штурм Мелитополя
"Турпром": туристы из РФ устремились в Таиланд на ритуал привлечения богатства
В Греции предупредили, что Россия справилась с вызовами экономической войны
Der Tagesspiegel: ВСУ потеряли танки Leopard и БМП Bradley из-за хитрой уловки России
Профессор психологии Алексей Ситников рассказал, как стать счастливым: должен быть баланс
В МИД Китая потребовали от США прекратить вмешиваться во внутренние дела страны
Жителям Шебекино с пропиской в другом месте объяснили, как получить выплаты
Украинские военные обстреляли спиртзавод в Курской области
WP: солдат ВСУ с позывным "Дровосек" рассказал о "жутких" потерях за 20 минут боя
Популярное
Русские в шоке: турки начали хамить в отелях

Единичные неприятные инциденты в отелях Турции с началом сезона становятся массовым явлением. Турки начали откровенно хамить, причём выбирают они именно русских гостей.

"Царьград": турки начали избирательно хамить в отелях туристам из России
Граждане РФ шокированы курортами черноморского побережья: вернулись из "другой" Турции
"Другая Турция": россияне разочарованы курортами черноморского побережья
Сразу 10 бомбардировщиков Ту-95мс вылетели на место удара по Украине
Раскрыт смысл слов Путина о санитарной зоне на Украине
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Никакого хамства: турэксперты раскрыли правду об отношении турков в русским
Рынок в ожидании курорта-гиганта для русских туристов — Юрий Барзыкин
Врач-онколог назвал самый смертельный вид рака
Врач-онколог назвал самый смертельный вид рака
Последние материалы
Покупка шин в гипермаркетах: плюсы и минусы
В Греции предупредили, что Россия справилась с вызовами экономической войны
Der Tagesspiegel: ВСУ потеряли танки Leopard и БМП Bradley из-за хитрой уловки России
Профессор психологии Алексей Ситников рассказал, как стать счастливым: должен быть баланс
Артиллерийский планшет "Командор-ВТ" готовят к боевому применению в зоне СВО
В МИД Китая потребовали от США прекратить вмешиваться во внутренние дела страны
Жителям Шебекино с пропиской в другом месте объяснили, как получить выплаты
Открытие в космосе: Звезда вращается вокруг темной материи
Украинские военные обстреляли спиртзавод в Курской области
WP: солдат ВСУ с позывным "Дровосек" рассказал о "жутких" потерях за 20 минут боя
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников