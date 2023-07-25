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Олег Володин

The Drive: военспецы США оценили "мясные штурмы" ВСУ против русских

3:07
Силовые структуры » Военные новости

Запад пытается понять, что в реальности происходит на Украине — анализ контрнаступления ВСУ на днях опубликовало американское издание The Drive.

The Drive: военспецы США оценили "мясные штурмы" ВСУ против русских
Фото: infosmi.net

Он основан на выводах военных аналитиков, которые отправились на линию фронта, чтобы лично изучить ситуацию. Выводы, которые сделал Франц-Стефан Гади из Международного института стратегических исследований (IISS) и Центра новой американской безопасности (CNAS), далеки от бравурно-победных.

По словам эксперта, он побывал на Донбассе и в Запорожской области. Всё, что касается действий и мест пребывания ВСУ, Гади особо не комментирует, "опасаясь причинить вред". Хотя "хуже, того, что ВСУ сами себе устраивают — уже просто некуда", — отмечают его коллеги.

"Атаки ВСУ — это банальный пехотный бой, когда отделение, взвод или рота военнослужащих идут в атаку при поддержке артиллерии на небольшом участке фронта. Так можно отбить метры, но никак не существенные территории", — поражён он "мясными штурмами" ВСУ.

Гади подчеркнул, что у украинцев:

  • напрочь отсутствуют маневренность и мало бронированной техники,
  • нет достаточного количества средств разминирования,
  • мало средств ПВО, ПТРК,
  • в войска приходят забранные с улиц вчерашние "диванные вояки".

Фактически он констатирует: "Украине нужна ещё одна армия, но взять её негде. Возможности по прорыву российских рубежей у Украины равны нулю".

Основная проблема заключается в том, что ВСУ не освоили стратегии и тактики проведения масштабного общевойскового боя (сражения). Манёвров де-факто нет, остаётся "закидывать русских украинским "пушечным мясом", но это борьба на истощение и Украине её не выиграть даже с натовскими поставками.

"ВСУ приходится ещё и экономить боеприпасы, а россияне хорошо защищаются, используя советскую оборонительную доктрину. К тому же ВС РФ сохраняют превосходство в количестве реактивной артиллерии (РСЗО), а ВСУ требуется больше средств для разминирования. Хотя и она бы не помогла — русские разбивали в хлам военную технику ВСУ ещё до захода на минные поля", — пояснил эксперт.

Гади признал, что солдаты, сражающиеся на передовой, понимают, что отсутствие прогресса чаще всего связано с конкретным использованием сил, плохой тактикой, отсутствием координации между подразделениями, бюрократической волокитой.

Те, кто сообщает об этом, бросаются на "мясные штурмы" (страшный запах которых эксперт, по его словам, вызвал "холод в душе" и "мурашки по коже") или расстреливаются на месте, — рассказы офицеров США об этом ранее цитировала Pravda. u.

"Но главная проблема, которую не обойти, — это русские, которые оказывают крайне жёсткое сопротивление, с ними ничего пока поделать не могут ни ВСУ, ни инструкторы и бойцы из стран НАТО", — заключил военспец.

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Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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