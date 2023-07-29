Системная работа началась: уничтожено Управление СБУ в Днепропетровске

5:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Ракетный удар по зданиям Управления СБУ по Днепропетровской области показывает, что ВС РФ начали системно наносить удары по центрам принятия решений киевского режима.

Фото: скрин с видео

Российские ракеты прервали праздничный банкет

Удар нанесён вечером 28 июля баллистическими ракетами, возможно, "Искандерами". Воздушная тревога объявлена не была, ПВО ВСУ проспали удар. Как видно на кадрах видеороликов, два здания комплекса Службы безопасности Украины (СБУ) в Днепропетровске практически разрушены.

На служебной парковке рядом находились автомобили — следовательно, сотрудники спецслужбы были на рабочих местах. Сразу после взрывов на месте замечены более трёх машин скорой помощи.

Днепропетровец, автор Telegram-канала "Русский инженер" Алексей Васильев пишет, что у украинцев в пятницу был "новый праздник государственности", и вероятно, в подвальном помещении был банкет. По словам Васильева, его источники "оттуда изнутри" подтвердили, что сотрудники СБУ были на месте. В девятиэтажном здании комплекса спецслужбы размещались технические службы, прослушка, связь, и т. п.

"Если это так, а попадание было в первый этаж и подвал, то, возможно, этот "Искандер" выбил жирный страйк".

Запорожский общественный деятель Владимир Рогов добавляет в Telegram, что в одном из зданий размещался центр принятия решений- разведка, координация, в котором работали иностранные специалисты. Ракета, по его словам, "прошила здание до самого подвала, под завалами погибли десятки офицеров".

В украинских СМИ сообщается, что поисково-спасательные работы были завершены около трёх часов ночи, значит, было кого спасать. В городе также была объявлена срочная сдача крови. Для 10 заявленных пострадавших этого бы не потребовалось.

Киеву не удалось разогнать пропагандистскую "трагедию"

Киев подтвердил удар, но заметил, что здание СБУ "давно пустует", а ранения получили жители из жилого дома напротив, частично разрушенного сверху. Однако вот это здание, действительно, пустовало, его ещё не сдали в эксплуатацию.

Киев, таким образом, попытался разогнать очередную пропагандистскую историю и скрыть информацию, но кадры утекли в сеть.

Системные удары по центрам принятия решений ВСУ

Удар по СБУ в Днепропетровске — это ответ России на атаку здания в этот же день утром здания МВД в Донецке. Но и не только, это уже системная работа ВКС РФ после второго теракта на Крымском мосту.

Тем более, что Днепропетровское Управление СБУ руководило терактами на юге РФ и мошенническими колл-центрами, обирающими доверчивых россиян.

Ранее были удары ВКС РФ по зданиям ГУР в Киеве, минобороны Украины в Харькове, Львовской области, и так далее. Много и неподтверждённых ударов, потому что МО РФ ограничивается общей фразой — удары нанесены по центрам принятия решений, а киевский режим замалчивает их, чтобы не было зрады.

Некоторые российские Telegram-каналы замечают участившиеся случаи срочной эвакуации за границу после таких ударов через Польшу бортами в Берлин, делается вывод, что, возможно, это раненый и убитый персонал НАТО из подземных штабов или авиабаз.

Это говорит о том, что российская сторона серьезно усилила свои возможности в области разведки, что мгновенно вызвало серьезные потери среди военных НАТО и Украины.

На очереди удар по центральному офису СБУ в Киеве, потому что Украина готовит новые удары по Крымскому мосту, что является для РФ "красной линией".

Вопрос об нейтрализации киевского режима надо решать комплексно

Вопрос нейтрализации киевского режима надо решать комплексно. К ударам по центрам принятия решений, инфраструктуре (энергосистема, порты, мосты) надо добавлять экономические санкции. Зерновая сделка ни в ком случае не должна быть возобновлена. Также надо озаботится поставками топлива на Украину через третьи страны, и это уже сделано. Самый лучший вариант — это постепенно разваливать украинский бизнес и оставить Киев с долгами перед "западными партнёрами".

Саммит "Россия-Африка" показал, что мир занят своими проблемами и решает их с помощью России, у которой есть продовольствие и энергоресурсы. Экономика РФ выдержала "адские санкции" и растёт, на фронте — стабильно. Вероятно, на первом этапе будет развиваться успех ВС РФ на Харьковском направлении, не обращая внимание на призывы к переговорам. Не случайно Владимир Путин отказывает Реджепу Эрдогану в переговорах. Ещё не время.

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