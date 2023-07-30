Военный эксперт рассказал о возможных планах ЧВК "Вагнер" на Сувалкский коридор

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Сто "вангнеровцев" в Белоруссии двинулись к Сувалкскому коридору — такое заявление накануне сделал премьер-министр Польши. О том смогут ли ЧВК "Вагнер" соединить Калининград с Белоруссией, хотя бы в теории, нашему изданию подробно рассказал писатель и военный эксперт Алексей Суконкин.

Фото: YouTube

По информации, которую 29 июля на пресс-конференции в Гливице озвучил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, более 100 бойцов ЧВК "Вагнер" двинулись в сторону Сувалкского коридора.

"Это, безусловно, шаг к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию", — считает политик.

Сувалкский коридор — это участок территории в районе города Сувалки, который находится на северо-востоке Польши и расположен между Белоруссией и Калининградской областью России. Глава РБ Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным уже рассказывал о просьбе бойцов ЧВК "Вагнер" разрешить "экскурсию" в польские города Варшаву и Жешув.

О том, реально ли силами ЧВК "Вагнер" устроить поход по территории Польши и пробить Сувалкский коридор, в интервью нашему изданию рассказал писатель и военный эксперт Алексей Суконкин.

— Что касается создания Сувалкского коридора и похода на Варшаву Жешув. На Ваш взгляд, возможно это или нет?

— Хорошо зная авантюрную логику Евгения Пригожина и исходя из многих других конфликтов, в которых участвовала ЧВК "Вагнер", начиная с Сирии и боев за Триполи и заканчивая освобождением Бахмута, я могу сказать следующее: вероятность того, что ЧВК "Вагнер" пойдет на Польшу крайне низкая. Потому что плотность населения в приграничных районах Польши, а также плотность населенных пунктов достаточно высокая. Языковые барьеры тоже существуют. И несмотря на то, что у ЧВК "Вагнер" есть люди, которые знают польский, только я знаю как минимум двух этнических поляков, этого все равно будет недостаточно. Вряд ли они могут на это рассчитывать. Я бы предположил, что Польшу они постараются обойти, но на жопе ровно в Белоруссии сидеть они тоже не будут. То, что можно от них ожидать, это скорее всего работа во благо России, а значит создание Сувалкского коридора до Калининграда.

Вряд ли они будут делать Сувалкский коридор шириной 50, 70 или 100 километров. Скорее всего, это будет полоса по ширине не менее, чем сама Калининградская область. А значит логично было бы предположить выход через Литву трехсоткилометровым тоннелем, который дойдет до Калининграда. Этот трехсоткилометровый тоннель нужен для того, чтобы, если мы возьмем за основу Бахмут, то те, кто внимательно наблюдали за операцией видели, что они пытались закрепиться, начиная от Горловки и заканчивая Северским Донцом, а это ширина фронта около 150 километров. И поэтому, когда Пригожину ограничили ширину фронта, то он был глубоко возмущен и делал заявления оттуда с требованием дать ему 200 000 человек. Чем шире фронт, тем им легче воевать.

Ширина фронта от 120-150 километров позволяет ограничить применение артиллерии, ширина фронта 300 километров позволяет ограничить применение авиации, поскольку на краях находятся ПВО, ПЗРК, остальные системы, а по центру можно проводить тыловые линии снабжения. Вероятнее всего, ЧВК "Вагнер" закинет какое-то количество личного состава в Калининград, потому что я знаю огромное количество вагнеров из Калининграда. В свое время у них было два штурмовых отряда, которые практически полностью состояли из одних калининградцев. Таким образом, двумя ударами со стороны Белоруссии и Калининграда они легко перекроют длину коридора в 60 километров и ширину в 300, блокировав Каунас, Вильнюс и так далее. Если у них будет лишних 3-4 тысячи человек, они выйдут в Клайпеде и перекроют подход к Литве с Балтийского моря. Вот, собственно говоря, обычный нормальный подход ЧВК "Вагнер" с их масштабами. Не надо забывать, что, безусловно, Литва — это не африканская страна, но с точки зрения обороноспособности она ничем не выше. Поскольку Литва — это 5 процентов от Судана, 12 процентов от ЦАР, 8 процентов от Ливии, которые они фактически контролировали самостоятельно.

— Испугается ли НАТО ЧВК "Вагнер", если она пойдет создавать Сувалкский коридор?

— Что может НАТО противопоставить ЧВК "Вагнер"? Кроме авиации и ракетных систем — ничего. К "Хаймарсам" "музыканты" давно привыкли, к высокоточным 155-мм "Экскалибурам" и так далее — они тоже знают, как с ними бороться. И поэтому противопоставить "вагнерам" можно только авиацию. Но, во-первых, трехсоткилометровый коридор не позволит ее широко применять, а во-вторых, самолеты, вертолеты и беспилотники будут бить по собственным населенным пунктам, потому что вряд ли они сумеют выщелкать бойцов ЧВК "Вагнер", которые умеют работать малыми группами от трех до шести человек и хорошо коммуницировать между собой на поле боя. Средства связи, радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки у ЧВК "Вагнер" находятся на более высоком уровне, чем-то, что сегодня стоит на вооружении у подразделений НАТО.

— Как вы считаете, сколько времени нужно на эту операцию?

— ЧВК "Вагнер" уже показали мастер-класс, продемонстрировав, как ее подразделения передвигаются по России, которая вряд ли менее обороноспособна, чем Литва. Я думаю, не будем заниматься шапкозакидательством, но за двое-трое суток "вагнера" сумеют соединить территорию Калининграда с Белоруссией, а еще за несколько суток сумеют создать такую линию обороны, которую прорвать будет фактически невозможно. Тем более, что польские подразделения, которые массово будут собираться на своей западной границе могут легко подвергнуться тем самым ударам возмездия из Москвы "Искандерами" и другими ракетными системами, которые сегодня не всегда эффективны, но там они будут нести серьезный урон.