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Любовь Степушова

ВСУ методично разрушают мосты в Крым. Почему мосты через Днепр невредимы?

4:19
Силовые структуры » Военные новости

ВСУ будут продолжать бить по мостам, соединяющим Крым с материком. Почему ВС РФ не применяют такую эффективную тактику нарушения логистики, остаётся загадкой.

ВСУ методично разрушают мосты в Крым. Почему мосты через Днепр невредимы?
Фото: telegram-канал Breef

ВСУ методично разрушают мосты, ведущие в Крым

В воскресенье ВСУ ударили ракетами Storm Shadow (или их аналогом — французской крылатой ракетой SCALP) по двум мостам — Чонгарскому (вторично) и Геническому, соединяющих Крым с материковой Россией. И это в то время, когда Крымский мост работает в реверсном режиме после теракта 17 июля — и то его часто перекрывают в случае различных ЧП в Чёрном море и Крыму.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что при ударе по Геническому мосту перебит газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ. Более 20 тысяч жителей города остались без газоснабжения. По его мнению, ВСУ "специально устроили очередную провокацию именно накануне открытия железнодорожного движения на маршруте Геническ — Джанкой, чтобы подгадить людям".

Губернатор Крыма Сергей Аксёнов подтвердил, что есть повреждения дорожного полотна автомобильного Чонгарского моста, движение переправлено через КПП Армянск и Красноперекопск, но они имеют меньшую пропускную способность.

Блогер Юрий Подоляка проанализировал в Telegram последствия удара по Чонгарскому мосту по снимку в соцсетях. Он отмечает, что подготовлен мостовой понтонный переход для организации движения "буквально в течение часа". Поэтому блогер делает вывод, что военное снабжение войск не прекратится. Далее Подоляка уверяет, что одна ракета отклонилась от курса и не попала в мост, что говорит о способности российских средств РЭБ уводить ракеты с траектории.

Несомненно, это обнадёживает, но целей киевский режим достигает — это нарушение логистики региона, в том числе военной, испуг и раздражение у населения.

Цель операции ВСУ по разрушению российских мостов

Украинский Telegram-канал Military analytics указывает, что это также часть плана по проведению операции, аналогичной Херсонской: изолировать Крым, а затем его "освободить". Однако заметим, что для осуществления этого плана надо запускать десятки ракет, как в свое время по Антоновскому мосту, и успешно наступать на фронте, так как ВС РФ в данном случае ничего сдавать не собираются.

Очевидно, что сейчас ставка сделана просто на террористические атаки, чтобы "каждый день у русских что-нибудь горело".

Поэтому Киев будет просить на Западе не танки, а самолёты, способные нести ракеты, дистанционные и дальнобойные средства поражения, в том числе, морские дроны и БПЛА. Появились сообщения, что Германия передаст Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, американские ATACMS — на подходе.

Несмотря на уничтожение днём ранее аэродромов ВСУ в районах Староконстантинова Хмельницкой области и Дубно Ровенской области, Украина показала, что резервы остаются. Значит, охота на уцелевшие Су-24 и аэродромы их базирования должна стать ключевым приоритетом.

Почему невредимы мосты через Днепр?

Непонятно, почему ВС РФ не используют эту успешную тактику, так как нарушение логистики ВСУ с сухопутной стороны — по мостам через Днепр (с моря перекрыли), решило бы исход СВО в пользу РФ. Тем более есть данные о готовящейся десантной операции ВСУ с форсированием Днепра.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный эксперт Константин Сивков считает, что управляемая планирующая авиабомба УФАБ-1500 с дальностью планирования 40 км с высоты сброса 12 км способна эффективно разбить любой мост. По его словам, не бомбить украинские мосты — это чисто политическое решение Кремля.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы крым сергей аксёнов
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