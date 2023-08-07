Отец шестерых детей бьет из "Урагана" без промаха

Казак-артиллерист с позывным "Пересвет" выполняет боевые задачи

в расчете боевой машины РСЗО "Ураган" наводчиком.

Фото: Всероссийское казачье общество

О том, как ушел воевать с нацистами, оставив дома жену и шестерых детей, и, находясь "за ленточкой", обрел навыки работы на реактивной системе залпового огня "Ураган" и практически не делает промахов, целясь по объектам противника, — "Пересвет" рассказал Сергею Капрелову, заместителю главного редактора газеты "Вольная Кубань".

"Решил: коль не призывают — пойду сам"

Как и прародительница, легендарная "катюша" в годы Великой Отечественной войны, — "Град", "Ураган", "Тайфун" в ходе СВО, по словам казака, наводят на противника ужас.

Получив в Майкопском автотранспортном техникуме специальность техника-механика, "Пересвет" состоялся толковым технарем. На его долю выпало участие в вооруженном грузино-абхазском конфликте 1998 года.

На момент начала спецоперации казак состоял в боевом армейском резерве, периодически выезжая на военно-полевые сборы.

— Возможность получить за участие в СВО деньги — была последней из причин, побудивших уйти на передовую. Просто узнал о том, что наши казаки воюют на Донбассе. И решение принял почти сразу. Больше всего волновало, как отреагирует жена. На ее руках оставались пятеро детей, шестой был на подходе… Но как казачка, не без слез, конечно, но все же отнеслась с пониманием, — говорит "Пересвет".

В военкомате с ним — как с отцом тогда еще пятерых детей — отказались заключить контракт.

— Мой возраст и состояние здоровья позволяют, а получается — не у дел. Решил: коль не призывают, — пойду сам. Заключил контракт с 227-й артиллерийской бригадой, дислоцирующейся в Майкопе. Уже "за ленточкой" меня включили в расчет боевой машины РСЗО "Ураган" наводчиком, — рассказывает казак.

"Без огневой поддержки ребятам в окопах туго…"

Фронтовые будни артиллеристов сопряжены с тем, что, поражая противника смертоносным оружием, они вызывают огонь на себя.

— Наши позиции то и дело обстреливала американская 155-миллиметровая гаубица 777, — вспоминает "Пересвет". — Постоянно меняя позиции, расчет гаубицы работал в блуждающем режиме. Вреда пушка принесла немало, пока однажды не попалась в камеру беспилотника. Расчет с фугасными ракетами в направляющих ввел данные в прицел и — одним пакетом накрыл саму гаубицу, тягач и орудийный расчет.

Без данных беспилотников, считает "Пересвет", обойтись в сегодняшних боевых действиях практически невозможно.

— Работая в паре с дроном, мы можем после первых, пристрелочных выстрелов его данные вносить в корректировку. Даем еще несколько ракет. Если попали, — даем полный залп. Мы знаем: без нашей огневой поддержки ребятам в окопах или тем, кто готовится к штурму укрепов, придется туго, поэтому во время боя не до обеда или отдыха, — говорит "Пересвет".

"Когда рядом свой брат казак — воевать легче"

Экипаж боевой машины РСЗО "Ураган", наводчиком которого был "Пересвет", работал в треугольнике самых ожесточенных боев: Пятихатка — Каховка — Токмак. Поэтому казаки ложились спать и просыпались с молитвой.

После каждого выезда на позиции, накрывая противника залповым огнем, артиллеристы реактивных установок, по традиции, на борту "Урагана" рисуют звездочку.

Так, во время одного из боевых выездов экипаж "Пересвета" уничтожил командный пункт украинской бригады и свыше 50 человек. Потому за расчетами РСЗО идет охота. И отношение у бойцов к маскировке "Урагана" очень серьезное.

— От того, как мы сохраним боевую машину, зависит жизнь наших воинов. На направляющие укладываем сетку-рабицу, сверху — маскировочную сеть. Нам ее передали с одной из гуманитарных миссий. Низкий поклон всем, кто помогает нашим бойцам. И огромная благодарность атаману нашего Майкопского отдела Александру Анатольевичу Данилову. Он договорился с командиром части, чтобы наш экипаж состоял из казаков. Когда рядом с тобой находится свой брат казак, воевать легче.

К слову сказать, из числа казаков Майкопского отдела сформировано два артиллерийских дивизиона.

"Побудем в обороне, выбьем технику и личный состав противника — и пойдем в наступление!"

РСЗО — оружие страшное. Как рассказывает "Пересвет", меньше чем за минуту сорок 220-миллиметровых ракет с фугасной или зажигательной боевой частью могут поразить любую цель на расстоянии до 35 километров.

Самому экипажу "Пересвета" тоже приходилось часами сидеть под вражеским обстрелом. Страх подавлялся молитвами и чувством фатализма.

— От прилета со стороны ВСУ никто не застрахован. Но, если честно, то жалко и своих, и противника. Выезжая на передовую, молился: "Господи, сделай так, чтобы спалить технику, а люди уцелели. Пусть бы у них мозги встали на место, и они разъехались по домам, к семьям". С другой стороны, Запорожская область — это территория России. Здесь жили мои предки. Что тут забыли нацисты? Если Запад сократит или полностью обрежет поставки оружия и боеприпасов, самой Украины хватит на пару недель — и неизбежная капитуляция! — рассуждает "Пересвет".

Он считает преступным то, что в угоду англосаксам славяне убивают славян.

— Наш Верховный Главнокомандующий поступил правильно. Вместо активной фазы мы побудем в обороне, выбьем их технику и личный состав, а уже затем пойдем в наступление. Как было в 1943 году, после Курской битвы, — говорит "Пересвет".

Радостную весть о рождении дочки "Пересвет" узнал, будучи на передовой. С отпускными документами в кармане поехал домой встречать жену из роддома…

— Увидел новорожденную дочь… По казачьей традиции проведем крещение. А потом снова на войну. До победного! — говорит "Пересвет".

А в победе, по его словам, на передовой уверены все.

По материалам газеты "Вольная Кубань"