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Александр Приходько

Шугалей рассказал об особенностях российского присутствия в Африке

5:23
Силовые структуры » Военные новости

Редакция Pravda. Ru взяла интервью у главы Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея, который рассказал о причинах успеха ЧВК "Вагнер" в Африке, отношении Пригожина к африканским лидерам и его мотивации вкладываться в проекты на Черном континенте.

Шугалей рассказал об особенностях российского присутствия в Африке
Фото: Youtube. com

— Максим, ситуация в Африке меняется стремительно, до Пригожина сейчас не достучаться, ответы на вопросы, что там происходит, не получить. Вы всегда были близки к нему, хотим вам задать волнующий всех вопрос: сейчас пишут, что ЧВК "Вагнер" заходит в очередную страну — Нигер. Как считаете, в чем такой грандиозный успех ЧВК "Вагнер" в Африке?

— Ключевой момент — это то, что Пригожин всегда уважительно обращался с африканскими странами и с лидерами африканских стран, что сейчас делают единицы, в том числе — и из наших. В России, если чувствуют, что перед ними стоит слабый, начинают вести себя в унизительной манере. Пригожин никогда так не вёл себя и смог наладить личный контакт со многими лидерами африканских стран на основе взаимного уважения

— Вы даже можете назвать примеры и истории этих уважительных отношений Пригожина и лидеров Африки?

— С Президентом Судана Омаром аль-Баширом Евгений Викторович сумел подружиться буквально с первых личных контактов. Был эпизод, когда Пригожин в разговоре с Президентом Судана предупредил последнего, что, по его данным, если Омар аль-Башир не будет действовать решительно, то Президента Судана снесут, и предложил свою охрану. Президент Омар аль-Башир отказался от охраны, ответил, что пусть снесут, главное — избежать кровопролития и гражданской войны, и назвал имя своего приемника. Согласитесь, президент Судана так мог разговаривать только с человеком, к которому испытывает искренние симпатии. К слову, насколько я знаю, Евгений Пригожин сейчас выполняет волю Омара аль-Башира, прикладывает максимум усилий для прекращения гражданской войны в Судане.

Другой пример: президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера. С первых моментов знакомства Пригожин сразу реагировал на любые просьбы президента ЦАР. Когда бандиты и террористы при подстрекательстве Франции планировали захватить Банги в 2020 году и начать геноцид мирного населения, Пригожин по первой просьбе президента ЦАР организовал помощь. Бойцы ЧВК "Вагнер" с самолета сразу шли на самые горячие участники фронта, помогая армии ЦАР отражать нападение бандитов. За это население ЦАР испытывает благодарность к ЧВК "Вагнер" и к России в целом. Пригожин обещал президенту ЦАР разобраться с бандитами — он так и сделал. Бандитов в ЦАР нет, кто-то погиб, кто-то арестован и ждет суда, кто-то бежал за границу.

Еще одна история уважительных отношений Пригожина с лидерами африканских стран — Ливия, взаимоотношения с главой Ливийской Национальной Армии Халифой Хафтаром. Когда в январе 2020 года были провалены переговоры из-за хамской манеры общения, Халифа Хафтар ответил отказом и сказал, что дальше готов вести разговор только с Евгением Викторовичем, который умел сохранять дружеские и деловые контакты с Хафтаром и эффективно с ним сотрудничать. Мое освобождение — тому свидетельство.

Президент Мозамбика Филип Ньюси осенью 2019 года обратился к Евгению Пригожину за помощью в решении вопросов с террористами в провинции Кабу-Делгаду. ЧВК "Вагнер" показали свою эффективность и поддержали Президента Мозамбика. Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина обязан своим избранием в 2018 году Евгению Викторовичу.

— А откуда деньги на все эти африканские проекты Пригожина? И что движет Пригожиным, когда он осуществляет такую интервенцию в Африку?

— У Пригожина всегда было правило: все деньги, полученные от контрактов, он вкладывал в Африку. Пригожин никогда не боялся принимать решения и нести ответственность, держал слово, поэтому до последнего стоял в Сирии, до последнего не бросал президента Судана аль-Башира и до последнего будет драться за Мали и ЦАР.

В декабре 2020 года, когда я возвращался из плена, мы вместе с Пригожиным летели, и я спросил у него: для чего Вам это надо? "Макс, сказал он, у меня в принципе все есть. Сколько денег нужно для человека? 100 тысяч долларов? Миллион долларов? Больше потратить невозможно, просто жить в роскоши стыдно. Для детей дома я построил, что еще надо? Единственное, что толкает к большим шагам, это то, что ты оставишь в истории, и то, что будет написано на могиле. Если бы я был американцем, я бы бодался за Америку, японцем — за Японию. Я русский, поэтому бодаюсь за Россию и за тебя, Макс, тоже. Я — за Великую Россию и делаю все, чтобы она была Великой. За это и умереть не страшно".

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы максим шугалей
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