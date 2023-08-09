России необходимо создать Днепровскую флотилию

10:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В 2018 году мне довелось быть участником Первого Всероссийского съезда маринистов в Москве. Уже тогда наши бывшие "партнёры" пытались взять Россию на измор, обрушивая на нас различные санкции, и для большинства собравшихся военных моряков, судостроителей, писателей, деятелей культуры было очевидно, что военное столкновение с Украиной не за горами.

Фото: Википедия

Поэтому и речи произносились соответствующие историческому моменту:

о развитии флота

и возрождении судостроительной отрасли,

сплочении общества вокруг нашего президента,

патриотическом воспитании молодёжи.

Причём каждый второй оратор неизменно подчёркивал, что Россия не только великая морская, но и речная держава. С этим нельзя не согласиться: реки сыграли важнейшую роль в становлении русской цивилизации, и ни один флот мира не обладает таким огромным опытом боевых действий на реках и озёрах, как отечественный.

Напомню, что перед нападением Германии на Советский Союз у нас имелись три речные флотилии:

Дунайская, Пинская и Амурская.

Причём две первые были образованы на основе Днепровской и в страшном 1941 году сыграли огромную роль в отражении нацистской агрессии. Достаточно сказать, что с помощью кораблей Дунайской флотилии в начале войны советским войскам даже удалось захватить часть румынской территории. Во многом благодаря активным действиям Волжской и Ладожской флотилий нам удалось отстоять Сталинград и Ленинград, корабли и катера Дунайской флотилии участвовали в освобождении Европы от нацизма. На заключительном этапе Второй мировой пришлось повоевать и Амурской флотилии.

Слушая конструктивные, правильные, а порой и очень эмоциональные речи адмиралов, руководителей судостроения, писателей-маринистов, я задал риторический вопрос сидевшему рядом капитану 1-го ранга Владимиру Тихоновскому, который в 80-е годы прошлого века командовал дивизионом подводных лодок Черноморского флота: "Если Россия — великая речная держава, то почему у нас нет ни одной речной военной флотилии?" В ответ он лишь пожал плечами.

К сожалению, все речные флотилии были ликвидированы в конце 50-х годов по распоряжению Никиты Хрущёва, поскольку, как тогда представлялось нашей верховной власти, в них отпала необходимость. Возможно, это было правильное решение, так как на западном направлении нас окружали дружественные социалистические страны, а на востоке отношения с Китаем пока ещё были вполне нормальными.

При этом СССР продолжал штамповать речные боевые корабли, самым многочисленным из которых является бронекатер проекта 1204 "Шмель" (построено 118 единиц). Несколько таких небольших корабликов водоизмещением 74 тонны до сих пор числятся в составе Каспийской военной флотилии. К сожалению, они изрядно устарели и для действий на реках в условиях современной войны вряд ли могут быть использованы.

Вспомнить о речных флотилиях меня заставили события специальной военной операции на Украине. Как только наши войска вошли в Херсон, я написал статью о необходимости создания отряда боевых кораблей на Днепре. Увы, опубликовать её удалось лишь в новороссийских СМИ. Впрочем не хочу выступать в роли непризнанного пророка, поскольку похожие материалы, правда с некоторым опозданием, появлялись на сайте "Военное обозрение". Смысл размышлений авторов сводился к тому, что без создания полноценной Днепровской флотилии нам вряд ли удастся развернуть удачное наступление на центральные области Украины. Когда же российские войска были вынуждены оставить Херсон, сам собой возник вопрос: "Пришлось бы нам отступать, если бы на Днепре мы имели несколько сотен боевых катеров?" Я не ошибся в цифре: современная речная флотилия должна комплектоваться по совершенно другому принципу, нежели три четверти века назад.

Как известно, тогдашние флотилии состояли из

мониторов,

канонерских лодок,

бронекатеров,

сторожевых катеров

и тральщиков.

Кстати, Амурская флотилия была самой мощной в мире, поскольку её основой служили восемь мониторов (в том числе семь ещё дореволюционной постройки). Второе место, как это ни странно, занимала румынская Дунайская флотилия. Уже в годы Великой Отечественной войны стало ясно, что крупные боевые единицы на реках чрезвычайно уязвимы от ударов авиации и полевой артиллерии. Вот почему из всех днепровских мониторов уцелел лишь "Железняков", после войны водружённый на постаменте в Киеве. Не знаю, может, нынешние последыши Гитлера и Бандеры переименовали его в "Петлюру" или "Мазепу". В то же время прекрасно зарекомендовали себя как универсальные боевые единицы бронекатера, которые можно было использовать и для огневой поддержки сухопутных войск, и для высадки десантов.

Конечно, после драки нечего махать кулаками: российский Херсон оккупирован врагом. Однако если планируется его освобождение и возвращение в состав России, то уже сейчас необходимо на перспективу озаботиться созданием Днепровской флотилии. В её составе должно быть примерно три сотни боевых катеров нескольких типов:

ракетно-артиллерийских,

десантных,

патрульных

и тральщиков.

Главные требования к боевым единицам двух первых типов —

малые размеры (до 30 тонн),

наличие сильного зенитного вооружения

и большая скорость (до 45 узлов).

Особенностью речных боевых кораблей является не только малая осадка, но и возможность переброски их по железной дороге или шоссе. А теперь представьте, что до февраля 2022 года у России была бы уже мощная речная флотилия с базированием на Дону, Волге или в Каспийском море. Как бы она пригодилась в первые месяцы СВО!

Напрасно наши пропагандисты смеялись над украинцами по поводу передачи им британцами и американцами небольших быстроходных катеров. Не смеяться надо было, а задуматься: зачем это делается? К сожалению, до сих пор контроль почти над всем Днепром принадлежит противнику, а мелкие плавсредства успешно используются ВСУ для проведения разного рода диверсионных действий.

Кстати, на мой взгляд, в состав нашей Днепровской флотилии обязательно должны входить отряды штурмовых средств:

надводных и подводных беспилотников,

управляемых торпед,

боевых пловцов.

Именно такие отряды способны решить вопрос уничтожения вражеских мостов. Чтобы не показаться беспочвенным фантазёром, скажу, что в составе Береговой охраны пограничной службы РФ на Чёрном море и Каспии у нас имеется примерно полсотни боевых катеров, способных действовать на реках. Да и "Рапторы", неизменные участники всех морских парадов, по своим характеристикам вполне годятся для использования на Днепре:

23 тонны,

осадка меньше метра,

скорость 48 узлов.

Правда их слишком мало, к тому же они нуждаются в перевооружении. Между прочим, на Днепр могут вернуться и бывшие украинские бронекатера проекта 58150 "Гюрза". Два таких катера я видел недавно у причала Новороссийской военно-морской базы.

Разумеется, скептики мне могут возразить: какая-такая Днепровская флотилия, если фронт до сих пор проходит по российской территории? Напомню, что Запорожская и Херсонская области включены в состав РФ. Однако необходимо смотреть вперёд. Мы имеем дело с упорным, безжалостным и умелым противником, за спиной которого стоит ещё более страшный враг. На Украине всё громче звучат призывы к тотальной мобилизации и войне до последней капли крови. Нацистская идеология позволяет Зеленскому и его команде отправлять на фронт всё новые бригады смертников. Уповать на то, что украинцы сами сбросят кровавый режим или будут оказывать ему какое-то действенное сопротивление, — наивно. Нам надо готовиться к жестокой, долгой и бескомпромиссной рубке с силами коллективного Запада, и даже победа в СВО не даст нам передышки.

К сожалению, Россия входит в период войн, и сколько он продлится, не знает никто. Здесь впору вспомнить знаменитый афоризм Александра Блока: "И вечный бой! Покой нам только снится…" Даже сейчас, когда некоторые области России регулярно подвергаются обстрелам, беспилотники и ракеты атакуют Москву и Крым, а морские дроны добрались до Новороссийска, многие наши граждане не могут понять, что потребительскому обществу приходит неизбежный конец. Или мы сплотимся под знамёнами, ведущими к победе, или же сгниём заживо.

Недавние события в Новороссийске, когда украинский взрывающийся катер на рейде Цемесской бухты повредил наш десантный корабль, наводят на грустные размышления. Для большинства отдыхающих произошедшее — лишь некое бесплатное шоу: по крайней мере, количество людей на пляжах не уменьшилось. И когда все видели, как буксиры тащат в гавань подбитый корабль, руководители города и края браво рапортовали, что атака противника успешно отражена. Думается, что наши военные сводки должны быть правдоподобными, и сейчас нужно не расхолаживать общественное мнение победными реляциями, а без обиняков, прямо и честно готовить народ к суровым испытаниям. Почему? Потому что "покой нам только снится".