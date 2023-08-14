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Петр Ермилин

В Польше предложили Украине военный план по Чёрному морю

Силовые структуры » Военные новости

17 июля Россия официально вышла из зерновой сделки, или так называемой "Черноморской инициативы", — соглашения, в рамках которого Киев мог беспрепятственно вывозить зерно в третьи страны, а Москва должна была получить ряд преференций, в частности в вопросах экспорта.

В Польше предложили Украине военный план по Чёрному морю
Фото: Источник: Береговая охрана Нидерландов

В связи с тем, что выдвинутые Россией условия не соблюдалась, Москва приняла решение приостановить своё участие в договорённостях, и теперь суда, которые вывозят с Украины зерно, будут рассматриваться ВС РФ как военные. Реагируя на сложившуюся ситуацию, аналитики Польского института международных отношений (PISM) сформулировали для Киева ряд рекомендаций по "защите торговли в Чёрном море".

Pravda.Ru далее публикует выдержки из рекомендаций экспертов PISM Даниэлем Шелиговским и Маричном Анджеем Пиотровским. Оригинальный текст содержит целый ряд рекомендаций, в том числе касающихся международных инициатив.

Pravda.Ru предоставляет перевод той части рекомендаций, которые имеют отношение к военным интервенциям. 

Военные пробелы Украины и ответные меры

Украина по-прежнему имеет ограниченные возможности для сдерживания и нейтрализации российских угроз морскому экспорту. Эти возможности могут быть расширены и усилены за счёт поставок дополнительных оборонительных и наступательных систем партнёрами Украины. Её способность нейтрализовать угрозы осложняется доступностью, решимостью её партнёров и временем, необходимым для заполнения пробелов в возможностях. Нынешний и потенциальный ответ Украины может включать следующие варианты.

Защита от саботажа

На Украине могут остаться подразделения сил специальных операций и МВД, которые противодействуют диверсантам в портовых районах. Похоже, что Украина также обладает эффективными контрразведывательными службами в этих местах. Однако некоторые из этих возможностей уже могут быть уменьшены за счёет их включения в высокоинтенсивное контрнаступление.

Морское разминирование

У Украины всего два тральщика (корабли для разминирования. — Ред.), оба в настоящее время охраняют одесский порт. Даже два корабля такого класса могут быть слишком ограниченными силами, и партнёры Украины должны быстро дополнить их аналогичными или более крупными кораблями или военно-морскими беспилотниками, способными патрулировать и разминировать морские коммуникации.

Противодействие USV 

USV — безэкипажный надводный аппарат (прим. Pravda.Ru).

Вероятным приоритетом Украины является защита своего небольшого флота и баз береговой охраны, поэтому этих сил может оказаться недостаточно в случае более интенсивного использования Россией USV, что также потребует дополнительных средств обнаружения и противодействия.

Защита гражданских судов

В настоящее время Украина не имеет судов для постоянного сопровождения и охраны торговых судов в своих территориальных водах. Столь же нереален вариант присоединения к таким кораблям украинских войск. Однако быстрая переброска дополнительных многоцелевых вертолётов позволила бы Украине гораздо быстрее отреагировать на любую попытку России перехватить гражданские суда ближе к украинским портам.

ПВО и ПРО

ПВО — противовоздушная оборона, ПРО — противоракетная оборона (прим. Pravda.Ru).

Украина в настоящее время не в состоянии обеспечить такой защитой все свои порты и иностранные гражданские суда. Однако у Украины всё же есть некоторые возможности для обороны Одессы на случай ограниченных ударов России крылатыми ракетами или самолётами. Очевидно, что Украине нужны дополнительные радары, системы HAWK, NASAMS и IRIS-T для своей обороны. Кроме того, Украине нужны дополнительные единицы ПАК и/или САМП-Т для защиты от ракет "Искандер-М" и "Кинжал".

Противодействие дронам-камикадзе

Украина в целом успешно перехватывала барражирующие российские боеприпасы (дроны-камикадзе) по всей стране. [...] Эта угроза требует, чтобы партнёры Украины доставили в район Одессы дополнительные мобильные системы ПВО малой дальности, такие как

  • ЗСУ-23,
  • "Гепард"
  • или "Авенджер".

Нанесение ударов по кораблям и портам России

В начале августа Украина продемонстрировала, что её USV могут атаковать корабли и танкеры ВМФ России.

Однако эти беспилотники являются асимметричными и импровизированными возможностями, и у Украины есть только прототип пусковой установки отечественной системы береговой обороны "Нептун" с дальностью 300 километров (которая использовалась для потопления ракетного крейсера "Москва" в прошлом году) и два-три американских HCDS/Harpoons дальностью 120 километров. Эти системы ограничивают действия ВМФ России, но должны быть дополнены системами большей дальности, такими как крылатые ракеты НСМ и РБС-15, обе дальностью 200 километров. Украине срочно нужны дополнительные крылатые ракеты для нападения на наземные объекты, такие как Storm Shadow/SCALP, подобные этим немецким Taurus или французским Apache, а также американские баллистические ракеты ATACMS.

Многоцелевые реактивные истребители

Украина в ближайшие несколько месяцев столкнётся с полной деградацией своего постсоветского реактивного парка. Приоритетом для Украины сейчас является преемник истребителя МиГ-29, который в настоящее время ведёт борьбу с российскими самолётами, беспилотниками и крылатыми ракетами, иногда также наносит удары по наземным целям. [...] Перевооружение ВВС Украины на F-16 или европейские истребители ожидается в 2024 году, что делает ещё более актуальным поставку на Украину других наступательных систем и вооружённых БМП (боевых машин пехоты. — прим. Pravda.Ru) или БПЛА (беспилотных летальных аппаратов. — прим. Pravda.Ru).

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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