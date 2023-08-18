В центре Москвы упал дрон ВСУ Какие данные раскрыли власти?

В ночь на 18 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова предприняли попытка атаки по Москве. Информацию подтвердил как глава столицы Сергей Собянин, так и пресс-служба Министерства обороны РФ. Дрон, как сообщается, упал в зоне Экспоцентра в районе Кранснопресененкой набережной. Pravda.Ru рассказывает о деталях инцидента.

Фото: "File:Экспоцентр - panoramio.jpg" by salech hcelas is licensed under CC BY 3.0.

Заявление Собянина

Сообщение о новой атаке появилось в телеграм-канале градоначальника в 04:23 по московскому времени. Мэр заявил об отсутствии пострадавших, а также уточнил локализацию атаки.

"Сегодня ночью при попытке пролёта на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли. Предварительно пострадавших нет. На месте работают городские экстренные службы", — говорилось в его сообщении.

Как уточнил источник ТАСС, общая площадь обрушения Экспоцентра составила 30 кв.м. В результате атаки, как уточнил собеседник агентства, была повреждена наружная часть здания.

Информация Минобороны

За сообщением Собянина сразу же последовало подтверждение Минобороны РФ, где проинформировали, что цель в виде БПЛА удалось захвать средствами противовоздушной обороны (ПВО).

"18 августа около 04.00 мск киевским режимом была предпринята очередная террористическая атака с применением беспилотного летательного аппарата по объектам, находящимся в Москве и Московской области. БПЛА, после воздействия по нему средств поражения ПВО, изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы. Жертв и возгораний нет", — говорится в телеграм-канале оборонного ведомства.

Видео инцидента

В интернете также появилось и видео, снятое беспилотником, на котором видны последствия падения украинского БПЛА в районе Москва-Сити. Ролик с частичными повреждениями крыши восьмого павильона Экспоцентра показал телеграм-канал Mash.

"Вокруг — обломки беспилотника и куски здания", — говорилось в публикации.

По их словам, работники выставочного центра выстроились в огромную очередь, ожидая возможности попасть на свои рабочие места. К настоящему моменту московские власти не заявляли о закрытии "Экспоцентра".

Воздушное пространство было закрыто

Позднее ТАСС сообщил, что после атаки воздушное пространство в районе столичного аэропорта Внуково было закрыто. Уточнялось, что часть рейсов были перенаправлены в другие московские аэропорты. Спустя менее чем час работа была возобновлена.

Предыдущие атаки по Москве

Вооруженные силы Украины 11 августа предприняли очередную попытку атаковать Москву при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА);

9 августа на подлете к Москве системой противовоздушной обороны (ПВО) было сбито два беспилотных летательных аппарата (БПЛА);

В воскресенье, 6 августа, около 11:00 была осуществлена попытка прорыва беспилотника на территорию Москвы, рассказал мэр столицы Сергей Собянин, информацию подтвердили в Минобороны РФ. В московском аэропорту Внуково был введен план "Ковер";

30 июля произошел целый ряд атак и попыток атак со сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую территорию при помощи беспилотных летательных аппаратов. Информацию об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщения прокомментировали и в Министерстве обороны РФ. Один беспилотник попал в башню бизнес-центра "Москва-сити", также беспилотники были сбиты на территории Подмосковья;

28 июля стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать объекты в Московской области при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). В этот раз попытка была пресечена, и, как сообщила московский мэр Сергей Собянин, не было допущено разрушений либо пострадавших;

24 июля ВСУ также пытались атаковать Москву при помощи БПЛА. В результате урон был нанесен двум нежилым зданиям в Москве, также никто не пострадал. Так, от падения дронов пострадали: здание по адресу Комсомольский проспект, дом 17, а также бизнес-центр на проспекте Лихачева;

30 мая дроны попали в жилые дома в столице на улице Атласова в Новой Москве, на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте. Также зафиксированы происшествия и в Подмосковье — в 500 м от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе. Как сообщило Минобороны, всего в атаке на столицу было задействовано восемь беспилотников самолетного типа.