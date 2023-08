В ночь на 18 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова предприняли попытка атаки по Москве. Информацию подтвердил как глава столицы Сергей Собянин, так и пресс-служба Министерства обороны РФ. Дрон, как сообщается, упал в зоне Экспоцентра в районе Кранснопресененкой набережной. Pravda.Ru рассказывает о деталях инцидента.

Фото: "File:Экспоцентр - panoramio.jpg" by salech hcelas is licensed under CC BY 3.0.