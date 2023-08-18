В ночь на 18 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова предприняли попытка атаки по Москве. Информацию подтвердил как глава столицы Сергей Собянин, так и пресс-служба Министерства обороны РФ. Дрон, как сообщается, упал в зоне Экспоцентра в районе Кранснопресененкой набережной. Pravda.Ru рассказывает о деталях инцидента.
Сообщение о новой атаке появилось в телеграм-канале градоначальника в 04:23 по московскому времени. Мэр заявил об отсутствии пострадавших, а также уточнил локализацию атаки.
"Сегодня ночью при попытке пролёта на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли. Предварительно пострадавших нет. На месте работают городские экстренные службы", — говорилось в его сообщении.
Как уточнил источник ТАСС, общая площадь обрушения Экспоцентра составила 30 кв.м. В результате атаки, как уточнил собеседник агентства, была повреждена наружная часть здания.
За сообщением Собянина сразу же последовало подтверждение Минобороны РФ, где проинформировали, что цель в виде БПЛА удалось захвать средствами противовоздушной обороны (ПВО).
"18 августа около 04.00 мск киевским режимом была предпринята очередная террористическая атака с применением беспилотного летательного аппарата по объектам, находящимся в Москве и Московской области. БПЛА, после воздействия по нему средств поражения ПВО, изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы. Жертв и возгораний нет", — говорится в телеграм-канале оборонного ведомства.
В интернете также появилось и видео, снятое беспилотником, на котором видны последствия падения украинского БПЛА в районе Москва-Сити. Ролик с частичными повреждениями крыши восьмого павильона Экспоцентра показал телеграм-канал Mash.
"Вокруг — обломки беспилотника и куски здания", — говорилось в публикации.
По их словам, работники выставочного центра выстроились в огромную очередь, ожидая возможности попасть на свои рабочие места. К настоящему моменту московские власти не заявляли о закрытии "Экспоцентра".
Позднее ТАСС сообщил, что после атаки воздушное пространство в районе столичного аэропорта Внуково было закрыто. Уточнялось, что часть рейсов были перенаправлены в другие московские аэропорты. Спустя менее чем час работа была возобновлена.
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