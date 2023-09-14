Спецдоклад USAWC: почему армия США не сможет победить русских

4:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинский кейс стал для Запада просто кладезем информации. Сегодня аналитики пытаются обобщить опыт этого конфликта и выводы из него для армии США.

Фото: Фото: The U.S. Army

Материал об этом под названием "A Call to Action: Lessons from Ukraine for the Future Force" появился в журнале Parameters военного учреждения армии США в Карлайле, где готовят офицеров — о нем рассуждают авторы Телеграм-канала "Старше Эдды" со ссылкой на оригинал в USAWC Press.

Практически сразу озвучивается вывод, что опыт США последних десятилетий "по сути дела ничего не стоит". Все войны, развязанные США на Ближнем Востоке велись с подавляющим превосходством в воздухе, управлении и связи.

Проще говоря, США противостояли либо бегающие (ездящие) по пустыням бородачи, либо слабые страны вроде Югославии, Ливии и т. д. — где вначале летели крылатые ракеты, сминая ПВО и штабы, потом — авиация вбамбливала всё в каменный век, а после шли современные танки, БТР и "модная" армия в шлемах с 3D-альтернативной реальностью.

Однако "с русскими такое не получится", считают военные.

Американцы (и их прокси) ничего не могут сделать в войне против сопоставимого противника, и никак не побеждают в условиях применения противником радиоэлектронной разведки, средств РЭБ и дронов. Что характерно, это государства, с которыми США испортили отношения до предела и могут столкнуться в обозримом будущем — например, РФ и Китай.

Следовательно, рассуждают военные США, "необходимо переходить на мобильные командные пункты с распределением и синхронизацией функций и минимизацией работы на излучение".

При этом не факт, что даже украинский опыт с переносом командных пунктов дважды в день американцы осознают. Хотя, как мы знаем, этим пользовались даже во время Второй мировой войны — что советские, что гитлеровские войска.

Другой шок для США — это грядущие потери в таких войнах. 50 тысяч общих санитарных потерь, понесённых США за два десятилетия боев в Ираке и Афганистане могут случиться в течение двух недель, а восполнить эти потери быстро и в нужном объёме точно не получится без призыва всех и вся. Чего граждане США точно не захотят.

Еще "в целом" и "у всех больших игроков" отмечается резкий рост возможностей и роли разведки, которая может вестись теперь намного шире, внедрения систем искусственного интеллекта и систем поддержки принятия решений.

Что характерно, эта функция уже доступна не только государствам, но и крупным частным игрокам, которые могут играть свою роль и на полях сражений.

В заключении приводится набор обязательных заклинаний "надо учиться, чтобы стать сильнее", но в целом уже заявленное требует радикальной перестройки армии США.

К указанному выше стоит добавить и эволюцию американского полевого устава, где через многолетний перерыв вернула "права гражданства" банальная огневая мощь.

Проще говоря — количество артиллерии, РСЗО, ракет и танков, которыми можно стрелять и бить с приемлемого расстояния. Нет плотности артогня — и все электронные "штучки" могут пойти в отгул и вечный отпуск. Конечно, до вступления в игру ядерных ракет и ударов — но там уже совсем другая история.

То есть американцы хотя бы понимают, что могут очутиться в конфликте высокой интенсивности, а их современная американская промышленная база не подходит для решения этой задачи. Европейская подходит ещё хуже.

"Америка по сути является гегемоном, у которого нет ни собственных ресурсов для соответствующего роста расходов, ни союзника сопоставимого масштаба. Для США против Китая таким союзником могла бы быть только Россия. Но её Штаты старательно унижали десятилетиями и в итоге добились своего, заполучив геополитических соперников себе в экзистенциальные враги", — заключает военный эксперт, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Илья Крамник.