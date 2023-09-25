Украинские военные при атаках на Крым, Сочи, Туапсе и Севастополь применяют тактику "смешанного роя ракет, обманок и БПЛА" — считается, что так повышается вероятность перегрузки ПВО.
Чтобы бороться с этим, России нужно уничтожать сразу аэродромы соседей и натовские дроны-разведчики, считает советник главы ДНР, участник СВО Ян Гагин.
По его словам, практически все атакующие изделия не долетают до целей, но такая вероятность остается всегда. Гагин пояснил, что "как гражданин и солдат считает необходимым уничтожение центров принятия решений (ЦПР) и мест базирования авиации противника глубоко в тылу".
Но не ЦПР едиными — российской армии нужно научиться уничтожать авиацию стран НАТО, которая обеспечивает целеуказание для ударов по югу России. Без такой разведки и данных Украине будет тяжело "наводиться" — считает эксперт.
И действительно, когда американцы своими полетами всех окончательно достали, имел место инцидент "обкеросинивания" нашими "Сушками" дрона-разведчика, который "приводнился" в Черное море, был поднят и изучен.
После этого, как писали западные СМИ, глава Пентагона потребовал "не влезать близко к Крыму". До этого министры обороны РФ и Британии "замяли" пуск ракет по разведчику RC-135, объявив его "случайным".
Однако дроны и самолеты-разведчики противника наблюдаются:
Стоит отметить, что летают они вдоль границ стран НАТО или над этими странами, а при отсутствии объявленной войны сбивать их летательные аппараты в нейтральном или чужом воздушном пространстве Россия не имеет права.
Или есть? Существует два мнения.
Впрочем, власти США официально признали, что с 1945 до 1977 года у границ СССР было сбито около 40 (!) американских самолетов-разведчиков — такие документы Пентагона опубликовала CNN.
В этих самолетах тогда погибли от 130 до 279 военнослужащих армии США. При этом к "ядерке" данные эпизоды не приводили, а отношения Америки и СССР и так были хуже некуда и испортиться ещё больше не могли.
Известны случаи:
Что касается запрета атаковать самолёты в нейтральных водах, то по мнению проекта "Мэйдэй" варианты есть всегда.
Есть и более простой способ, который уже описывала Pravda. Ru - просто объявить почти всю черноморскую акваторию зоной учений с ракетными стрельбами. Пусть летают на свой страх и риск — что называется, между ракетами.
На этот счёт "Крымский фронт" процитировал заявления офицеров ВКС и ПВО — они ещё до СВО высказывались в духе "будет приказ, мы и НЛО собьем, как у Бондарчука в кино. Но только по приказу!"
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