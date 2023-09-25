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Олег Володин

Три международных документа позволяют сбивать БПЛА и самолёты НАТО

Силовые структуры

Украинские военные при атаках на Крым, Сочи, Туапсе и Севастополь применяют тактику "смешанного роя ракет, обманок и БПЛА" — считается, что так повышается вероятность перегрузки ПВО.

Три международных документа позволяют сбивать БПЛА и самолёты НАТО
Фото: Midjouney: Красная линия - БПЛА атаковали Москву

Чтобы бороться с этим, России нужно уничтожать сразу аэродромы соседей и натовские дроны-разведчики, считает советник главы ДНР, участник СВО Ян Гагин.

По его словам, практически все атакующие изделия не долетают до целей, но такая вероятность остается всегда. Гагин пояснил, что "как гражданин и солдат считает необходимым уничтожение центров принятия решений (ЦПР) и мест базирования авиации противника глубоко в тылу".

Но не ЦПР едиными — российской армии нужно научиться уничтожать авиацию стран НАТО, которая обеспечивает целеуказание для ударов по югу России. Без такой разведки и данных Украине будет тяжело "наводиться" — считает эксперт.

И действительно, когда американцы своими полетами всех окончательно достали, имел место инцидент "обкеросинивания" нашими "Сушками" дрона-разведчика, который "приводнился" в Черное море, был поднят и изучен.

После этого, как писали западные СМИ, глава Пентагона потребовал "не влезать близко к Крыму". До этого министры обороны РФ и Британии "замяли" пуск ракет по разведчику RC-135, объявив его "случайным".

Однако дроны и самолеты-разведчики противника наблюдаются:

  1. Вдоль побережья Турции — напротив Крыма и Сочи,
  2. Вдоль побережья Румынии,
  3. Вдоль побережья Болгарии и над ней.

Стоит отметить, что летают они вдоль границ стран НАТО или над этими странами, а при отсутствии объявленной войны сбивать их летательные аппараты в нейтральном или чужом воздушном пространстве Россия не имеет права.

Или есть? Существует два мнения.

  • Так, обозреватель Юрий Баранчик считает, что из-за сбитого беспилотника война на начнется. Он напомнил, что турки вполне успешно в свое время "снесли российский самолет и война не началась".
  • Другое мнение — "сколько ни вспоминай документы о праве применения оружия и на основе них сколько ни чувствуй себя правым — все они ведут в итоге к ядерной катастрофе".

Впрочем, власти США официально признали, что с 1945 до 1977 года у границ СССР было сбито около 40 (!) американских самолетов-разведчиков — такие документы Пентагона опубликовала CNN.

В этих самолетах тогда погибли от 130 до 279 военнослужащих армии США. При этом к "ядерке" данные эпизоды не приводили, а отношения Америки и СССР и так были хуже некуда и испортиться ещё больше не могли.

Известны случаи:

  • Расстрела самолёта шефа ЦРУ,
  • Сбития "Геркулеса" ВВС США над Арменией,
  • Воздушных боёв над Латвией, у Владивостока и Берингова пролива,
  • Боев ВВС СССР и США у Курил и в Японском море,
  • Сбивали и турков, и знаменитого Пауэрса на U-2.

Что касается запрета атаковать самолёты в нейтральных водах, то по мнению проекта "Мэйдэй" варианты есть всегда.

  1. До сих пор действует статья 45 лондонской "Декларации о праве морской войны" от 26 февраля 1909 года — о судах (воздушные тоже считаются), который совершают выход "для передачи сведений в интересах неприятеля".
  2. Действует и статья 46 той же Декларации: "Нейтральное судно конфискуется и вообще подвергается тем последствиям, коим оно подлежало бы, если бы было неприятельским ….если оно привлечено или к перевозке неприятельских войск, или к передаче сведений в интересах неприятеля".
  3. Кроме того, принята, существует и действует Парижская декларация о морском праве 1856 года, подписанная ещё по итогам Крымской войны. В ней прописано, что суда (а чем самолет не воздушное судно, повторимся?) можно нейтрализовывать — если они используются врагом.

Есть и более простой способ, который уже описывала Pravda. Ru - просто объявить почти всю черноморскую акваторию зоной учений с ракетными стрельбами. Пусть летают на свой страх и риск — что называется, между ракетами.

На этот счёт "Крымский фронт" процитировал заявления офицеров ВКС и ПВО — они ещё до СВО высказывались в духе "будет приказ, мы и НЛО собьем, как у Бондарчука в кино. Но только по приказу!"

 

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Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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