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Петр Ермилин

Следователи заявили, что упавшая на Польшу ракета была украинской. К чему готовиться Киеву?

5:19
Силовые структуры » Военные новости

Упавшая в ноябре 2022 года на юго-востоке Польши ракета и убившая двух человек была выпущена с территории Украины, заявили польские следователи, проинформировала 26 сентября газета Rzeczpospolita. Pravda.Ru разбирается в деталях произошедшего и беседует с экспертами о том, что может последовать за выводами Варшавы.

Следователи заявили, что упавшая на Польшу ракета была украинской. К чему готовиться Киеву?
Фото: mil.ru

Выводы следствия

"Несмотря на отсутствие сотрудничества с украинской стороны, которая до сих пор не предоставила польской стороне никаких материалов, следователи, расследующие трагедию, сделали собственные выводы о ее причинах. Мнение категорично и исключает, что ракета, которая вечером 15 ноября прошлого года упала на сушилку и взорвалась, убив двух фермеров, могла быть выпущена с территории России", — пишут авторы Rzeczpospolita.

По данным журналистов, в 2022 году силы ПВО Украины запускали ракеты парами для якобы более эффективного ответа, в итоге одна из ракета достигла своей цели, а вторая — "полетела дальше в пустоту". Со ссылкой на собственные источники они также проинформировали, что прокуратуре известно место пуска ракеты, и это была ракета типа S-300 5В55. 

"Эта ракета имеет дальность от 75 до 90 километров. Тогда российские позиции были в таком месте, откуда ни одна российская ракета не долетела бы до Пшеводува. Даже если предположить, что российские батареи были размещены в Белоруссии, то от того места, где они тогда были, до Пшеводува по прямой — 150 километров", — приводятся слова одного из авторов отчета.

Как сообщает агентство РИА Новости, польская прокуратура на данный момент открывается придавать огласке данные следствия. Как рассказал журналистам фициальный представитель Генеральной прокуратуры Польши Лукаш Лапчиньский, Киеву был направлен запрос о правовой помощи, а сама Польша уже закончила все процессуальные действия.

"Действительно, мы получили заключение. Однако из-за его закрытого характера мы не распространяем его содержание", — сказал представителям СМИ Лапчиньский.

О чем речь

15 ноября 2022 года польское радио ZET сообщило, что две ракеты упали в Люблинском воеводстве Польши в городе Пшеводув на границе с Украиной. Погибли два человека

 Изначально Варшава заявила, что на территории страны упала ракета российского производства, однако позднее президент страны Анджей Дуда предположил, что ракета, принадлежит система ПВО Украины.

"Ничто не указывает на то, что это было преднамеренное нападение на Польшу. Множество признаков указывает на то, что это была ракета ПВО, которая, к сожалению, упала на польской территории", — говорил Дуда.

С аналогичным заявлением выступил и американский лидер Джо Байден.

"Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования, но маловероятно в смысле траектории, что это было запущено из России. Но увидим", — подчеркивал он.

Политический подтекст

В беседе с Pravda.Ru Владимир Оленченко, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, высказал предположение, что решение польских следователей обнародовать подобные данные может быть связано с грядущими парламентскими выборами в Польше.

"Такие публичные заявления, которые, тут акцент на том, что это публично и широко делается, связаны с предстоящими 15 октября парламентскими выборами в Польше. И нынешние власти, которые олицетворяет партия "Порядок и справедливость", всячески хотят заручиться поддержкой избирателей, электората. А те ракеты, которые упали на территории Польши, не просто приняли такой политический смысл, а там был нанесен экономический ущерб каким-то фермерам, поэтому я думаю, что основное направление этой информации — внутренняя аудитория", — сказал он.

Последствия для Киева

По мнению Оленченко, эти публикации могут затронуть отношения Варшавы и Киева.

"Что касается отношений Польши с Украиной, то, я думаю, это дополнительный как бы нюанс показать украинцам, что их поведение достаточно прозрачно, и у поляков нет никаких сомнений в том, что они склонны к провокациям и, в том числе, против Польши", — убежден эксперт.

Он также усомнился в том, что обнародование подобных данных привлечет внимание западноевропейских стран. Эксперт подчеркнул, что украинско-польские отношения не находятся в фокусе внимания этих стран.

"Единственное, что они могут сказать, они уже по этому поводу высказывались, немцы по этому поводу высказывались, что это не повод для поляков обращаться в НАТО за помощью. Поэтому здесь они лишний раз могут подчеркнуть, что вот они, скажем, дальновидно еще тогда сказали, что это не повод для Польши обращаться за помощью в НАТО", — предположил собеседник Pravda.Ru.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы польша украина владимир оленченко
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