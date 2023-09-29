В Польше раскрыли планы НАТО по сдерживанию России: насколько все серьезно?

11:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Новые планы обороны и изменения в структуре сил НАТО призваны обеспечить способность сдерживания России, даже если США будут участвовать в военном отношении в Индо-Тихоокеанском регионе, заявили в Польском институте международных отношений (PISM). В новом исследовании аналитического центра автор материала Войцех Лоренц анализирует то, каким образом меняется оборонительная политика НАТО в отношении "сдерживания Москвы".

Фото: ru.wikipedia. org

Pravda.Ru публикует перевод материала Лоренца. В тексте допустимы лекические замены в соответствии с требованиями российского законодательства. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

На своем саммите в Вильнюсе 11-12 июля лидеры НАТО утвердили планы региональной обороны, призванные обеспечить способность реагировать на угрозу со стороны России одновременно с нескольких направлений. Ожидается, что в этом году альянс также внедрит новую модель сил (NFM), которая позволит ему реагировать на угрозы в соответствии с утвержденным планом. Решения являются результатом изменения военно-политической стратегии НАТО и признания России самой серьёзной угрозой безопасности членов альянса, а терроризма — главной асимметричной угрозой.

Основные предположения

Планы засекречены, но известны основные положения концепции сдерживания, ставшие основой их разработки. Концепция учитывает оба типа угроз, но наибольшее влияние она окажет на способность сдерживания России. Хотя альянс укрепляет механизмы сдерживания и защиты после присоединения Крыма к России в 2014 году, устаревшая стратегия и планы 2010 года, предполагавшие использование относительно небольших сил, не обеспечивали возможности сдерживания России в нескольких регионах одновременно. В 2020 году союзники утвердили Концепцию сдерживания и обороны Евроатлантического региона (DDA), которая стала частью стратегии, принятой в Мадриде в 2022 году. В соответствии с новой военной стратегией НАТО, получившей название "Передовая оборона", Североатлантический союз должен не допустить получения противником преимущества в любом географическом регионе и оперативной области (суше, воздухе, море, космосе, киберпространстве и операциях сил специального назначения) уже на начальной фазе кризиса.

Для этого союзники разработали стратегический план, предполагающий необходимость скоординированной обороны всей территории альянса и планы по отдельным оперативным направлениям. Они дополняются региональными планами обороны трех оперативных направлений: Севера (европейская часть Арктики и Атлантики), Центра (район Западной Европы над Альпами и Центральной Европы) и Юга (районе Черного и Средиземноморского морей). Они позволяют адаптировать военный ответ к различным географическим условиям, которые могут повлиять на характер угрозы (например, страны Северного и Восточного флангов более подвержены нападению сухопутных войск).

Альянс будет реализовывать концепцию многодоменных операций (скоординированных действий во всех сферах) для сохранения преимущества над противником на каждом уровне эскалации. Он будет опираться на способность быстро концентрировать силы, а также на возможности нанесения высокоточных ударов на большие расстояния, которые можно будет наносить с разных направлений. Это облегчит создание регионального преимущества в огневой мощи без необходимости балансировать количественный потенциал противника. Возможность одновременно реагировать на угрозы со всех направлений будет способствовать укреплению политической сплоченности альянса, которая определяет масштаб и скорость реагирования.

Изменения в военном потенциале НАТО

Возможность действовать по планам требует от союзников предоставить в НАТО значительно большие силы, чем раньше. Ранее в планах предполагалось, что для сдерживания союзники будут опираться главным образом на Силы реагирования НАТО (NRF) — многонациональные силы, насчитывающие около 40 тысяч военнослужащих (включая три бригады сухопутных войск). NRF предполагает, что союзники будут поддерживать не менее 300 000 военнослужащих в состоянии высокой готовности (способных действовать в течение 30 дней). Что касается отдельных видов вооруженных сил, то целью НАТО является содержание в высокой готовности 100 сухопутных бригад, 1400 боевых самолетов, 250 крупных надводных кораблей и подводных лодок. Часть войск войдет в состав Сил реагирования союзников (ARF), которые, вероятно, будут действовать на аналогичной основе с NRF. Задача этих многонациональных сил будет заключаться в обеспечении оперативной поддержки в любом регионе и демонстрации решимости всего Альянса действовать. Оставшуюся часть сил составят подразделения отдельных союзников, которым согласно планам было поручено действовать в определенных географических регионах и странах.

Хотя европейские страны НАТО заявляют, что имеют не менее 100 механизированных и танковых бригад, около 1500 боевых самолетов и более 200 кораблей, этот потенциал должен быть готов для защиты союзников от России. Десятилетия сосредоточения внимания на миссиях по кризисному реагированию, недостаточные расходы на оборону и поддержка Украины привели к тому, что союзникам не хватает, среди прочего, боеприпасов, танков, артиллерии и боевых машин пехоты. Способность провести крупную операцию коллективной обороны также требует инвестиций, среди прочего, в системы связи, разведки, противовоздушной и противоракетной обороны, а также в возможности нанесения высокоточных ударов на большие расстояния. Поскольку военный потенциал России ослаблен конфликтом на Украине, у стран альянса есть время сделать необходимые инвестиции.

Новые планы не изменят дислокацию войск альянса, включая увеличение постоянного присутствия на восточном фланге. НАТО, усиливая свое сдерживание, уже развернуло многонациональные боевые группы в Польше, Литве, Латвии, Эстонии, Румынии, Болгарии, Словакии и Венгрии. Хотя альянс предполагает возможность увеличения их до уровня бригады, на это решили пойти только Германия, которая командует подразделением в Литве, и Канада, которая командует войсками в Латвии. Однако администрация США считает американское участие в Европе достаточным и можно даже предположить, что часть войск, развернутых в 2022 году, будет выведена.

Влияние на отношения внутри НАТО

Изменения в структуре сил НАТО приводят к новому разделению обязанностей и расходов между США и другими союзниками. Возможность использовать силы в течение 30 дней, что имеет решающее значение для сдерживания России, будет обеспечена в первую очередь войсками, присутствующими в Европе. Таким образом, основная ответственность за обычное сдерживание будет лежать на европейских странах. Гарантированный вклад Соединенных Штатов будет основан на силах, дислоцированных в Европе, и заранее размещенных армейских запасах (APS), что позволит быстро перебросить дополнительные войска. Что касается сухопутных войск, США предоставят менее 10% (6-8 бригад) общего потенциала высокой боеготовности НАТО. Независимо от возможности того, что США направят гораздо больше поддержки, европейские страны смогут утверждать, что они берут на себя большую ответственность за свою собственную безопасность. Это ослабит аргументы сторонников вывода американских войск из Европы, которые утверждают, что США несут непропорционально высокие затраты на защиту союзников по НАТО. Альянс также будет лучше подготовлен к возможному вмешательству США в Индо-Тихоокеанском регионе, что может ограничить способность Америки оказывать поддержку Европе.

Региональные планы также будут стимулировать развитие сотрудничества между европейскими союзниками. Появится новое оправдание совместному развитию возможностей, влияющих на безопасность целых регионов. Страны Северной Европы уже объявили о намерении интегрировать свои военно-воздушные силы, а 19 союзников присоединились к Sky Shield — инициативе противовоздушной и противоракетной обороны, продвигаемой Германией.

Выводы и перспективы

Принятие новых планов и поддержка их новой моделью сил НАТО могут повысить политическую и практическую значимость европейской опоры альянса. Однако это требует от европейских стран укрепления своего потенциала и развития способности проводить крупномасштабную миссию коллективной обороны, основанную на доктрине многодоменных операций. Для этого потребуется увеличить масштабы и частоту учений, организуемых НАТО, скоординированных с национальными учениями с участием ключевых союзников, развивать инфраструктуру, облегчающую переброску и размещение войск, развивать структуры управления, особенно на Северном и восточном флангах. На масштабы и темпы необходимых действий могут повлиять сохраняющиеся различия в оценке угрозы со стороны России и ее способности восстановить свой потенциал. Процесс оборонного планирования НАТО (NDPP), который позволяет Североатлантическому союзу устанавливать цели по развитию потенциала союзников и оценивать их реализацию, останется важнейшим инструментом стимулирования инвестиций. Дополнительное давление может оказать новое обязательство по обороне, принятое в Вильнюсе, в котором указано, что 2% ВВП на оборону в год — это необходимый минимум, а не цель, к которой следует стремиться. Проблемы с неадекватным уровнем расходов и медленными инвестициями в военный потенциал со стороны европейских союзников могут подорвать доверие к сдерживанию и привести к политической напряженности внутри Альянса.

Хотя общность интересов между европейскими странами будет укрепляться, это не существенно ограничит их сотрудничество с США. Конфликт на Украине продемонстрировал, что американское военное присутствие в Европе необходимо для укрепления чувства безопасности союзников, мобилизации их к действию, и сдерживания России. Лидерство США будет иметь решающее значение для реализации концепции многодоменных операций. Это также обеспечит способность координировать действия по всему региону НАТО и снизит риск того, что региональное сотрудничество будет осуществляться в ущерб политической сплоченности всего НАТО (так называемая регионализация безопасности).

Благодаря своему потенциалу Польша имеет шанс стать одним из лидеров в реализации концепции многодоменных операций. Это станет основой для долгосрочного военного сотрудничества с США, а также с ключевыми европейскими союзниками, такими как Великобритания, Франция и Германия.