В России и США 4 октября проводятся самые масштабные из возможных национальные тренировки по гражданской обороне.
По сути, грядёт проверка систем оповещения населения. Россияне должны быть готовы к любому развитию событий, да и американцы, по мнению Белого дома, тоже должны быть оповещены о "нападении врага или национальной катастрофе".
Впрочем по поводу якобы запланированной (соцсети уже истерзали этими слухами!) всеобщей или частичной мобилизации россиян на фронт в 2023 году был дан точный и чёткий окончательный ответ.
По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, войска ВС РФ на фронте нанесли очень большой ущерб противнику, поэтому власти не планируют дополнительной мобилизации (армия с начала года пополнилась контрактниками и добровольцами в количестве 335 тыс. человек). Таким образом, Вооружённые силы России располагают необходимым количеством военнослужащих для ротации бойцов и дальнейшего проведения СВО.
Оборону страны укреплять будут и в тылу.
Как напомнил военный эксперт Владимир Попов, 1 октября 2018 года в России уже проводилась общенациональная масштабная тренировка по гражданской обороне на случай внезапной внешней агрессии. Такие тренировки проводятся в том числе и для тех учреждений страны, которые отвечают за предупреждение и ликвидацию ЧС.
Владимир Попов также сослался на недавнюю статью на сайте НАТО (!) флаг-офицера Пентагона Грегори Уивера. В материале, опубликованном на сайте НАТО, говорится, что альянс обязан активно готовиться к возможной войне против РФ с применением тактического ядерного оружия. Уивер уверен, что "другие методы сдерживания в отношении РФ не работают".
Стороны могут вступить напрямую в конфликт с применением исключительно обычных и тактических ядерных вооружений. Владимир Попов при этом вспомнил и интервью главы директората НАТО по ядерной политике Джессики Кокс, в котором она заявила, что риск применения ядерного оружия в Европе резко вырос в связи с конфликтом на Украине. Виноват в этом кто угодно, но не НАТО, разумеется.
Киев тоже не скрывает заинтересованности в таком развитии событий. Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что западные страны, имеющие ядерное оружие, могли бы оказать существенную военную помощь Киеву, передав его Украине. Прецедента ещё не было, но готовность США передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS (скажем так, предпоследняя ступень перед ядерным оружием) говорит о многом.
Добавим, что одновременно с опубликованными на главной странице НАТО рассуждениями о том, "как мы будем воевать с Китаем и бить "ядеркой" по русским", появились...
В соцсетях мнения разделились. Одни считают, что это рутинные мероприятия (которые постоянно проводились во время холодной войны). Другие — что это "прогрев населения перед политическими событиями (выборы в США и т. д). Третьи видят в этом подготовку к скорой "маленькой или большой ядерной войне".
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Сирены оповещения с объявлением "Внимание всем!" завоют для проверки над всей РФ 4 октября, а 3 октября начаты национальные учения "на случай ядерной войны".