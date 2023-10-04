Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Володин

На случай ядерной войны: США и РФ одновременно проверят нацсистемы тревоги

5:11
Силовые структуры » Военные новости

В России и США 4 октября проводятся самые масштабные из возможных национальные тренировки по гражданской обороне.

На случай ядерной войны: США и РФ одновременно проверят нацсистемы тревоги
Фото: Midjouney: Turism before WWIII

По сути, грядёт проверка систем оповещения населения. Россияне должны быть готовы к любому развитию событий, да и американцы, по мнению Белого дома, тоже должны быть оповещены о "нападении врага или национальной катастрофе".

  • Так, начиная с 10:00 по Москве в разное время прошли и проводятся запуски сирен оповещения, громкоговорителей, перехват ТВ- и радиоэфиров с сообщениями МЧС о плановой проверке. Также СМИ сообщали, что 3 октября сразу во всех регионах РФ прошла тотальная проверка готовности всех служб и ведомств к ЧС "с радиоактивным заражением, разрушением 70% жилья, военным положением и мобилизацией" (по легенде учений).
  • На 4 октября в США запланировано тестирование всей национальной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Американцы увидят и услышат в своих смартфонах, по ТВ, на сайтах и в прочих эфирах сообщение: "Это общенациональное тестирование системы экстренного оповещения, осуществляемое Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям США. Это всего лишь тест. От общественности не требуется никаких действий".

Впрочем по поводу якобы запланированной (соцсети уже истерзали этими слухами!) всеобщей или частичной мобилизации россиян на фронт в 2023 году был дан точный и чёткий окончательный ответ.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, войска ВС РФ на фронте нанесли очень большой ущерб противнику, поэтому власти не планируют дополнительной мобилизации (армия с начала года пополнилась контрактниками и добровольцами в количестве 335 тыс. человек). Таким образом, Вооружённые силы России располагают необходимым количеством военнослужащих для ротации бойцов и дальнейшего проведения СВО.

Оборону страны укреплять будут и в тылу.

Как напомнил военный эксперт Владимир Попов, 1 октября 2018 года в России уже проводилась общенациональная масштабная тренировка по гражданской обороне на случай внезапной внешней агрессии. Такие тренировки проводятся в том числе и для тех учреждений страны, которые отвечают за предупреждение и ликвидацию ЧС.

Владимир Попов также сослался на недавнюю статью на сайте НАТО (!) флаг-офицера Пентагона Грегори Уивера. В материале, опубликованном на сайте НАТО, говорится, что альянс обязан активно готовиться к возможной войне против РФ с применением тактического ядерного оружия. Уивер уверен, что "другие методы сдерживания в отношении РФ не работают".

Стороны могут вступить напрямую в конфликт с применением исключительно обычных и тактических ядерных вооружений. Владимир Попов при этом вспомнил и интервью главы директората НАТО по ядерной политике Джессики Кокс, в котором она заявила, что риск применения ядерного оружия в Европе резко вырос в связи с конфликтом на Украине. Виноват в этом кто угодно, но не НАТО, разумеется.

Киев тоже не скрывает заинтересованности в таком развитии событий. Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что западные страны, имеющие ядерное оружие, могли бы оказать существенную военную помощь Киеву, передав его Украине. Прецедента ещё не было, но готовность США передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS (скажем так, предпоследняя ступень перед ядерным оружием) говорит о многом.

Добавим, что одновременно с опубликованными на главной странице НАТО рассуждениями о том, "как мы будем воевать с Китаем и бить "ядеркой" по русским", появились...

  1. Анализ ядерного арсенала России, в котором говорится о реальности и мощности "новых ядерных вооружений Путина, которые раньше считались "мультиками из обращения президента".
  2. Спецдоклад RAND о возможных сценариях эскалации и ядерном столкновении США и РФ из-за конфликта на Украине с просчётом как вариантов действий, так и возможных ударов РФ по странам НАТО.
  3. Публикации ведущих научно-популярных журналов Запада о том, что в случае третьей мировой погибнет от 500 млн до 5 млрд человек и "умирать будет больно и страшно, а выжившим будет ещё тяжелее и страшнее".

В соцсетях мнения разделились. Одни считают, что это рутинные мероприятия (которые постоянно проводились во время холодной войны). Другие — что это "прогрев населения перед политическими событиями (выборы в США и т. д). Третьи видят в этом подготовку к скорой "маленькой или большой ядерной войне".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы сергей шойгу алексей данилов
Новости Все >
В сентябре увеличился импорт нефти РФ в Индию на 9%
Шукшина опубликовала пост об оказанной США помощи России в 90-е годы
ВС России уничтожили крупнейший штаб тактической группы ВСУ "Соледар"
Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что около 500 военных ВС РФ находятся в украинском плену
Из-за инфляции в 2022 году потребление мяса среди жителей Нидерландов снизилось
Экономист Колганов: индексация пенсий в России обгонит уровень инфляции незначительно
До конца 2023 года Hyundai и Kia полностью уйдут с российского рынка
Автостат: Подорожание не останавливает рост продаж новых автомобилей в России
Машинисты поездов в Великобритании проводят забастовку по всей стране
В течение 1,5 месяцев жители Подмосковья совершили почти 14 миллионов поездок по МЦД-3
Популярное
Над Россией завоют сирены: зачем власти проводят спецучения и включат оповещения

Сирены оповещения с объявлением "Внимание всем!" завоют для проверки над всей РФ 4 октября, а 3 октября начаты национальные учения "на случай ядерной войны".

Национальная тренировка по ГО: сирены над страной, ведомства на учениях
Армения необдуманно бросает вызов РФ. Кто за это заплатит?
Россия ответит на вызов Армении, которая включилась в проект "анти-Россия"
Сотни соединений: РФ готовит мощное наступление, заявили в США
Под Артёмовском авиабомба ФАБ-1500 уничтожила всё командование ВСУ
На случай ядерной войны: США и РФ одновременно проверят нацсистемы тревоги Олег Володин Учёные: бытовые хлопоты помогают избежать ранней смерти Анастасия Жукова Воспоминания журналиста: "чёрный октябрь" и трагедия российского парламентаризма Рустем Сафронов
Министра обороны Германии разъярило мнение, что с Россией можно было договориться
Русский спецназ объявил охоту на предателя Кузьминова
Планируется ли дополнительная мобилизация в РФ, объяснил Шойгу
Планируется ли дополнительная мобилизация в РФ, объяснил Шойгу
Последние материалы
В сентябре увеличился импорт нефти РФ в Индию на 9%
Шукшина опубликовала пост об оказанной США помощи России в 90-е годы
ВС России уничтожили крупнейший штаб тактической группы ВСУ "Соледар"
Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что около 500 военных ВС РФ находятся в украинском плену
На случай ядерной войны: США и РФ одновременно проверят нацсистемы тревоги
Из-за инфляции в 2022 году потребление мяса среди жителей Нидерландов снизилось
Экономист Колганов: индексация пенсий в России обгонит уровень инфляции незначительно
Документальную ленту "Выше неба, выше гор. Битва на перевалах" о Битве за Кавказ продемонстрируют в Сочи
Паразитолог: клещи опасны даже осенью
До конца 2023 года Hyundai и Kia полностью уйдут с российского рынка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников