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Любовь Степушова

Военный эксперт: на Украине не построят ни одного завода ВПК

3:51
Силовые структуры » Военные новости

На Украине состоялся форум оборонной промышленности с участием 250 компаний ВПК из 30 стран. Почему строить военные заводы на Украине бессмысленно, будут ли предприятия ВПК работать под землёй и зачем Запад хочет организовать производство оружия именно на Украине, а не в Европе, Pravda.Ru рассказал капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Военный эксперт: на Украине не построят ни одного завода ВПК
Фото: m.politnavigator.net

— Василий Алексеевич, в Киеве прошёл форум по военной промышленности. Зеленский призвал оружейников строить на Украине совместные предприятия по производству оружия. Немецкая Rheinmetall будет строить в Киеве предприятие по ремонту бронетехники, английская BAE Systems будет производить гаубицы L112 и M777, французская Nexter договорилась о производстве запчастей для артсистем и лёгких танков AMX-10, турецкий Bayraktar тоже собирается строить. Насколько эти планы реальны?

— На самом деле строить уже поздно, наши "Кинжалы" и "Калибры" всё это быстро уничтожат. Думаю, это в основном элемент информационной войны, чтобы поддержать киевский режим с провалившимся контрнаступом.

Это, скорее всего, будет распил денег с той и другой стороны. В стране, которая ведёт боевые действия, что-то строить бессмысленно. Запад сейчас реально выгребает по сусекам всё, что можно. Например, миллион иранских патронов, которые ликвидировали США, передают Украине, хотя это не положено делать. Они не рассчитывали, что будут такие полномасштабные боевые действия. Это не то, что было:

  • в Афганистане,
  • Ливии,
  • Сирии.

Какой резон сейчас что-то строить там, где всё находится под обстрелом наших ракет и бомб ФАБ-1500 с планирующей корректировкой? Мы сейчас накрыли огромный украинский штаб, более 50 погибших, и самым дезорганизовали их наступление в районе Артёмовска.

Делать оружие на Западе тоже непросто, потому что это надо быть русскими, которые смогли за год в несколько раз увеличить производство ракет, боеприпасов, танков и всего остального.

— Говорят, что Rheinmetall в Киеве будет зарыт под землю, под охраной ПВО. Ведь почему не могут взять Авдеевку, Марьинку? Апти Алаудинов пишет, что там огромные подземные города, их невозможно разбомбить. Авдеевский коксохимический завод — это то же самое, что "Азовсталь". Почему вы отвергаете возможность создать завод ВПК под землёй?

— Всему свой черёд. То же самое было в Мариуполе. С 2014 года на том направлении окапывались, бетонировались.

Чтобы закопать Rheinmetall, нужны многие месяцы, нужны специалисты. Если даже были такие специалисты в метрострое, всех отправили на фронт. Западенцы вряд ли поедут, даже за большие деньги, потому что это риск. Все это отлично понимают. Так что, на мой взгляд, это просто бравада, успокоение самих себя. Как успокаивал Геббельс население Германии до мая 1945 года: "Будет чудо-оружие".

Думаю, что в ремонтной базе что-то попытаются сделать, особенно в технологичной сфере: беспилотники, средства разведки. Но для тяжёлой техники, орудий нужны промышленные площади. И какой бы там ни была противовоздушная оборона, она уже большей частью выбита, в том числе Patriot. А про некоторые наши средства удара: "Кинжал", ракеты "Оникс", которые стреляют с "Искандера", — на Западе открыто говорят, что сбить их невозможно. 

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы украина любовь степушова
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