Уже не осталось никаких сомнений: Россия побеждает в СВО, силы преступного киевского режима стремительно тают, и от них постепенно отворачиваются все их западные партнеры. Однако почивать на лаврах еще рано, потому что на мелкие пакости Украина все еще способна, и одна из главных опасностей исходит от так называемого центра информационно-психологических операций, который курируется западными спецслужбами, считает политолог Александр Андрианов.
"В этот центр входят опытные переговорщики, психологи, мастера НЛП, люди, обладающие гипнотическими способностями. Вся их деятельность направлена на то, чтобы создавать ячейки своих агентов на территории нашей страны и всячески дестабилизировать российское общество. В самой большой опасности — молодежь", — предупреждает политолог.
Едва ли не каждый день из самых разных уголков России приходят сообщения о том, что некие подростки подожгли релейный шкаф на железной дороге. Это происходит везде — в Красноярске, Татарстане, Калининграде, Подмосковье, других регионах и уже приняло характер эпидемии. Казалось бы, зачем им это делать? Как в голову молодым людям могла прийти такая идея? Откуда они вообще знают, что такое релейный шкаф? Совершенно очевидно, им это кто-то подсказывает и настойчиво толкает на совершение преступлений. Существует некая организация или даже секта, которая каким-то образом втирается в доверие к подросткам и манипулирует ими, замечает политолог.
Обычная тактика западных спецслужб заключается в том, чтобы вовлекать людей в террористическую деятельность через игру. Сначала это что-то невинное. Ну, например, найти какой-то предмет, ориентируясь по карте. Затем — написать на стене заброшки провокационную надпись. И далее задания усложняются, становятся все более экстремальными и преступными, вплоть до поджога релейных шкафов на железной дороге. За каждое задание полагаются бонусы (часто это деньги) и рост в социальной иерархии игры. Подросткам внушают, что они крутые, нужные, востребованные, что они могут стать настоящими героями. Профессионалы пользуются еще неокрепшей детской психикой, стремлением к приключениям, бунтарским духом, свойственным молодости, и полностью подчиняют своей воле.
"Необходимо заметить, что подобные вещи случались и раньше и продолжают происходить сейчас. Причем не только с подростками. Так, по России прошла целая серия поджогов военкоматов. Причем многие задержанные люди были абсолютно убеждены, что действуют во благо нашей страны. Их в этом убедили, просто поговорив по телефону. Многочисленные жертвы мошенников, которых заставляют переводить все свои сбережения на чужие карты, — звенья той же цепи. Причем на расставленные ловушки попадаются не только какие-то наивные и далекие люди, а даже работники финансовой и банковской сферы, которые, казалось бы, уж точно должны быть в курсе", — отмечает политолог.
Регулярность, с которой происходят подобные события, говорит о том, что против обычного гражданского населения России работает целая система, и противостоять ей очень непросто, потому что на том конце провода сидит человек, знающий все нюансы человеческой психики и умеющий убеждать. Единственное, что можно сделать — оборвать разговор или переписку в самом начале, как только вы почуяли неладное. Не вовлекаться, не пытаться шутить, не стремиться кого-то там переиграть, а просто повесить трубку. А еще — поговорить со своими детьми и проявить бдительность, если их поведение вдруг изменится.
Разумеется, российские спецслужбы знают о существующей проблеме и борются с ней по мере сил. Центры информационно-психологических операций служат легальными целями для атак, их передающие станции регулярно выводятся из строя, созданные ими секты периодически выявляются и так далее. Однако пока проблема не решена на все сто процентов, очень важно сохранять осторожность и не поддаваться манипуляциям врага, резюмирует политолог.
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