Политолог рассказал, как спецслужбы Украины вовлекают подростков из РФ в диверсии

Уже не осталось никаких сомнений: Россия побеждает в СВО, силы преступного киевского режима стремительно тают, и от них постепенно отворачиваются все их западные партнеры. Однако почивать на лаврах еще рано, потому что на мелкие пакости Украина все еще способна, и одна из главных опасностей исходит от так называемого центра информационно-психологических операций, который курируется западными спецслужбами, считает политолог Александр Андрианов.

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Мелкие пакости Украины: российская молодежь в опасности

"В этот центр входят опытные переговорщики, психологи, мастера НЛП, люди, обладающие гипнотическими способностями. Вся их деятельность направлена на то, чтобы создавать ячейки своих агентов на территории нашей страны и всячески дестабилизировать российское общество. В самой большой опасности — молодежь", — предупреждает политолог.

Едва ли не каждый день из самых разных уголков России приходят сообщения о том, что некие подростки подожгли релейный шкаф на железной дороге. Это происходит везде — в Красноярске, Татарстане, Калининграде, Подмосковье, других регионах и уже приняло характер эпидемии. Казалось бы, зачем им это делать? Как в голову молодым людям могла прийти такая идея? Откуда они вообще знают, что такое релейный шкаф? Совершенно очевидно, им это кто-то подсказывает и настойчиво толкает на совершение преступлений. Существует некая организация или даже секта, которая каким-то образом втирается в доверие к подросткам и манипулирует ими, замечает политолог.

Обычная тактика западных спецслужб заключается в том, чтобы вовлекать людей в террористическую деятельность через игру. Сначала это что-то невинное. Ну, например, найти какой-то предмет, ориентируясь по карте. Затем — написать на стене заброшки провокационную надпись. И далее задания усложняются, становятся все более экстремальными и преступными, вплоть до поджога релейных шкафов на железной дороге. За каждое задание полагаются бонусы (часто это деньги) и рост в социальной иерархии игры. Подросткам внушают, что они крутые, нужные, востребованные, что они могут стать настоящими героями. Профессионалы пользуются еще неокрепшей детской психикой, стремлением к приключениям, бунтарским духом, свойственным молодости, и полностью подчиняют своей воле.

"Необходимо заметить, что подобные вещи случались и раньше и продолжают происходить сейчас. Причем не только с подростками. Так, по России прошла целая серия поджогов военкоматов. Причем многие задержанные люди были абсолютно убеждены, что действуют во благо нашей страны. Их в этом убедили, просто поговорив по телефону. Многочисленные жертвы мошенников, которых заставляют переводить все свои сбережения на чужие карты, — звенья той же цепи. Причем на расставленные ловушки попадаются не только какие-то наивные и далекие люди, а даже работники финансовой и банковской сферы, которые, казалось бы, уж точно должны быть в курсе", — отмечает политолог.

Регулярность, с которой происходят подобные события, говорит о том, что против обычного гражданского населения России работает целая система, и противостоять ей очень непросто, потому что на том конце провода сидит человек, знающий все нюансы человеческой психики и умеющий убеждать. Единственное, что можно сделать — оборвать разговор или переписку в самом начале, как только вы почуяли неладное. Не вовлекаться, не пытаться шутить, не стремиться кого-то там переиграть, а просто повесить трубку. А еще — поговорить со своими детьми и проявить бдительность, если их поведение вдруг изменится.

Разумеется, российские спецслужбы знают о существующей проблеме и борются с ней по мере сил. Центры информационно-психологических операций служат легальными целями для атак, их передающие станции регулярно выводятся из строя, созданные ими секты периодически выявляются и так далее. Однако пока проблема не решена на все сто процентов, очень важно сохранять осторожность и не поддаваться манипуляциям врага, резюмирует политолог.

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