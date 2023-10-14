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Петр Ермилин

В США заявили, что ХАМАС сыграет центральную роль в поражении Украины

5:19
Силовые структуры » Военные новости

Война в Израиле может сыграть центральную роль в поражении Украины в рамках конфликтах с Украиной. Такое мнение высказал американский журнал Military Watch MAgazine (MWM) в своем последнем материале. Авторы статьи подчеркивают, что Запад постепенно смещает свой центр внимания с Украины на Израиль, что может обернуться катастрофическими последствиями для Киева.

В США заявили, что ХАМАС сыграет центральную роль в поражении Украины
Фото: wikimedia.org
  • Pravda.Ru публикует перевод материала MWM. В тексте допустимы лекические замены в соответствии с требованиями российского законодательства. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

На фоне продолжающихся столкновений между силами Израиля и ХАМАСА продолжающееся наступление военизированной группировки против израильских войск, по-видимому, с растущей вероятностью окажет существенное влияние не только на мировые цены на нефть, но и на исход продолжающегося российско-украинского конфликта. Нехватка боеприпасов в Израиле и предыдущие шаги Соединенных Штатов по изъятию боеприпасов, хранящихся в ближневосточной стране, для передачи в дар Украине подпитывали и без того растущую оппозицию в Вашингтоне, особенно внутри Республиканской партии, продолжающую поддерживать военные усилия Украины в масштабах, наблюдавшихся за последние 20 месяцев. Вместо этого появляются призывы к переброске оружия в Израиль.

С учетом того, что украинские флаги, вывешенные по всему западному миру в знак солидарности, начали заменяться израильскими, начиная с таких достопримечательностей, как Бранденбургские ворота и башня Блумберга, и заканчивая различными медиа-сайтами, наступление ХАМАСА потенциально может серьезно подорвать способность Киева продолжать свои военные усилия. Это происходит в то время, когда украинские войска оправляются от многомесячных неудачных наступлений и недавних потерь, исчисляющихся десятками тысяч, при широко распространенных ранее прогнозах о том, что провал дорогостоящего и в подавляющем большинстве финансируемого Западом наступления только еще больше усилит призывы пересмотреть дальнейшую помощь.

В то время как Израиль уже получил американские ракеты-перехватчики для своей системы противовоздушной обороны "Железный купол", возможное массовое наступление сухопутных войск Израиля на управляемый ХАМАСОМ сектор Газа потребует многих из тех же типов оружия, которые в настоящее время запрашивает Украина. В сообщениях CNN указывается, что Пентагон инструктирует производителей оборонной продукции ускорить выполнение существующих израильских заказов и “работает круглосуточно... над выявлением дополнительных запасов боеприпасов по всему миру и над тем, как быстро доставить их в Израиль”.

Предупреждения израильского правительства о “затяжной” военной кампании против ХАМАСА указывают на то, что потребуются обширные поставки боеприпасов, поскольку Тель-Авив пообещал “уничтожить” ополчение и политическую группировку, что, весьма вероятно, потребует наземных операций. Наступательные действия ХАМАСА, начавшиеся 7 октября, временно привели израильские силы в замешательство, а захват военных баз привел к тому, что в руках группировки боевиков оказались крупные арсеналы, включая боевые танки. Кадры ударов беспилотников ХАМАСА также показали эффективное использование авиации, в том числе для уничтожения израильских танков "Меркава IV" и другой бронетехники.

С учетом того, что ХАМАС уже захватил сотни военных машин и другого имущества, степень, в которой потеря передового оборудования еще больше ограничила израильский арсенал, остается неопределенной. Есть значительная вероятность того, что ополчение "Хезболлы" может вмешаться, чтобы предотвратить наземное наступление Израиля в Газу или использовать его в своих интересах, причем его силы могут похвастаться возможностями, на порядки превосходящими возможности ХАМАСа.

Учитывая, что руководство ХАМАСА и средства массовой информации практически не высказывают своего мнения о политике за пределами своего непосредственного региона операций, маловероятно, что группировка намеревалась своими операциями оказать более широкое геополитическое воздействие или подорвать геополитические позиции Украины или НАТО. Тем не менее, время нападения, совпадающее с растущими противоречиями в Америке вокруг помощи Украине, означает, что оно потенциально может стать поворотным моментом в военных действиях в Восточной Европе - с последствиями, потенциально намного превосходящими те, которые ощущаются на Ближнем Востоке или для самого ХАМАСа.

В то время, когда Украина, по-видимому, находится во все более неблагоприятном положении для достижения своих военных целей, перенаправление помощи Израилю предоставило бы западному блоку возможность сохранить лицо, сократить свои инвестиции в конфликт и заставить Киев вернуться за стол переговоров.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу россия израиль украина
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