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Александр Приходько

"Новая жизнь, семья и призвание": экс-заключенный рассказал о службе в рядах ЧВК "Вагнер"

4:29
Силовые структуры » Военные новости

С февраля 2022 года Россия ведет спецоперацию на территории Украины. Участниками военного мероприятия стали добровольцы из самых разных сфер, в том числе — бывшие заключенные. В составе ЧВК "Вагнер" они принимали участие в самых знаковых событиях СВО на Бахмутском направлении, освобождали города, стратегические объекты и укрепрайоны. Один из них рассказал редакции, почему решил пойти в бой и как его изменила служба в рядах всемирно известного "Оркестра".

"Новая жизнь, семья и призвание": экс-заключенный рассказал о службе в рядах ЧВК "Вагнер"
Фото: redstar.ru

— Расскажи, что побудило вызваться добровольцем на СВО и вступить в ЧВК "Вагнер"?

— Перво-наперво я сомневался, конечно. С одной стороны, мне оставалось всего три года сидеть, а на войне могли и убить. Но потом подумал, что если так будут думать все, то защищать Родину будет некому, и тогда плакала победа наша. Вот и решился

Почему с ЧВК? Потому что они мне понравились еще тогда, когда мы только вели разговоры о заключении контракт. Рассказывали они очень складно про внутрянку конторы и как там все обстоит, все по существу. Когда отправлялся, конечно, думал приукрашивают, но в итоге все оказалось ровно так, как они говорили, и даже лучше.

— Какие впечатления от работы в ЧВК "Вагнер"? Что думал, когда только пришел, и как настрой на "гражданке"?

— Когда только пришел, то если честно, было немного страшно. Думал, какая-никакая военная структура, а такие люди к нам, "зэкам", не очень хорошо относятся в большинстве своем. Однако ошибался я, меня с ходу приняли как своего, все показали и объяснили.

Даже во время первых тренировок, хоть и были суровы, но относились на равных ко всем. По справедливости. Неважно, просто ты доброволец, или бывший заключенный.

Уже сейчас, после нескольких десятков совместных боев, у меня появилось отношение к ним, как к семье. Там и правда все друг за друга горой, каждый готов отдать за тебя жизнь, а ты готов сделать тоже самое в ответ. Этого здесь, на "гражданке", порой очень не хватает. Тут человек человеку волк.

— Какие были отношения с командным составом и другими бойцами ЧВК "Вагнер"? Не было какого-то пренебрежения, или скажем, предвзятого отношения?

— Как я уже объяснил — нет. Я ни разу за все время своего контракта не заметил какого-то укора или плохого отношения в свой адрес за то, что когда-то в прошлом нарушал законы. Никто не упрекал, не осуждал. Нам, заключенным, дали шанс искупить свои грехи на поле боя, кровью, как мужчинам, а не сидя в тюрьме, считая дни до выхода. И командиры, и бойцы признали наш выбор и уважают нас за это, потому о прошлом нам никто не напоминал.

— Тяжело ли было учиться навыкам ведения боя? Все-таки без какой-либо подготовки, наверное, очень сложно перестроиться и стать высококлассным штурмовиком?

— Учиться и на самом деле было тяжело. Очень много всего нужно освоить, многое понять и осознать. И я бы, наверное, даже не справился, если бы у меня не было таких учителей как в ЧВК "Вагнер". Инструкторы там знают свое дело, они не просто знают теорию, каждый из них и сам участвовал в боевых действиях, а потому они понимают, о чем говорят.

Первое время я думал, что ошибся, что не вывезу. Однако с каждой тренировкой инструкторы все больше вселяли в нас уверенности и показывали нам, что мы способны гораздо на большее, чем могли вчера. Благодаря им и поддержке своих товарищей, я прошел через множество сражений и дошел до сегодняшнего дня живым.

— Если выпадет возможность вновь вступить в ряды ЧВК "Вагнер" и снова отправиться на поле боя, что скажешь?

— Не раздумывая, соглашусь. Я считаю, что тогда, когда я заключил контракт в местах заключения, я получил право на новую жизнь. Именно "оркестр" дал мне это право, и благодаря ему я приобрел верных товарищей, которые всегда готовы помочь друг другу.

Поэтому, если выпадет такая возможность, то я сразу же подпишу новый контракт и отправлюсь туда, где требуются мои навыки. Это моя новая жизнь, моя семья и призвание.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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