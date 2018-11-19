Как псковичи героически отстояли город в XVI веке

Ливонская война, имевшая место в 1558-1583 годах, разворачивалась весьма печальным образом для Русского царства. Положение могло ухудшиться в сотни раз, если бы Стефан Баторий, король польский и князь литовский, захватил Псков. Но героическая оборона города местными жителями спутала захватчикам все карты.

Как известно, русско-польские отношения на протяжении сотен лет протекали не в лучшем русле.

В начале 80-х годов XVI Иван Грозный пытался заключить мир со Стефаном Баторием, однако план провалился. В Польше пришли к выводу, что сейчас самое время нанести удар по ослабленному соседу, обескровленному Ливонской войной. Баторий, недолго думая, начал военные действия.

Поляки решили пойти сразу на Псков, ибо хозяин города считался, по большому счету, и хозяином Ливонии. Изначально Стефан Баторий хотел двигаться к Великому Новгороду, но здравый смысл подсказал, что оставлять подобную крепость в тылу неразумно. Войска направились к Пскову.

Доподлинно неизвестна численность армии врага, цифры варьируются от пятидесяти до ста тысяч. Так или иначе, солдат должно было хватить на захват одной единственной крепости. Правда, внушительной - для XVI века это был крупный город.

Исторически сложилось, что Псков существовал при постоянной угрозе какой-либо атаки. И когда пришла новость о том, что на город-крепость движется армия, никакой паники в народе не было. Наоборот - началась подготовка к обороне.

Горожане самоотверженно защищались от иноземных захватчиков, что очень ярко описано в «Повести о прихождении Стефана Батория под град Псков».

Книга хранит в себе множество ярких фактов о героических действиях местных жителей. Пока мужчины сражались, женщины молились в церкви на изгнание захватчиков. Вскоре и женщины, и дети вступили в бой.

Баторий и его солдаты никак не ожидали подобного развития событий. Иноземцы решили действовать иным путем: сначала пробовали запугать псковитян, а затем и вовсе пытались подкупить. И здесь ничего не вышло.

Все карты были в руках защитников города - припасов и продовольствия хватало. Немаловажно, что мертвых тогда хоронили своевременно, и смертельно опасные хвори не распространялись среди населения.

Подобного нельзя сказать о польско-литовских войсках. Им не хватало еды, солдаты нуждались в теплой одежде. В довесок к этому началась эпидемия цинги и дизентерии. Моральный дух их был почти сломлен из-за постоянных вылазок псковичей.

Вскоре Стефан Баторий понял, что ничего путного из этой затеи не выйдет, и покинул ставку командования.

Наступила зима, и положение захватчиков заметно ухудшилось - русские морозы принесли обморожения и гангрену. В декабре 1581 года Баторий запросил мир, подписанный в январе следующего года.

Несмотря на подписание документов, хитрый поляк держал войска у Пскова еще несколько месяцев в надежде, что горожане потеряют бдительность. Этого, к счастью, не произошло - армия чужеземцев повернула назад и покинула русскую землю. Псковичи вышли победителями.

Источник фото: Википедия

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