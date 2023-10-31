Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Володин

Военспецы: у РФ не армия №1 в мире, она вне категорий

6:39
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия признана лучшей в мире. Такие данные обнародовал сайт U. S. News & World Report — в опросе на эту тему участвовали жители 36 стран в количестве 17,2 тысяч человек.

Военспецы: у РФ не армия №1 в мире, она вне категорий
Фото: mil.ru

Вооружённые силы РФ уверенно оказались на первом месте, на втором месте респонденты выделили армию США, а на третьем- Китая. Украинская армия внезапно оказалась на 6-м месте.

Также в списке самых могущественных стран мира Россия заняла третье место после США и Китая. Могущество стран определялось как "проецирование своего влияние на мировую арену" по пяти факторам:

  1. Лидерство,
  2. Экономическое влияние,
  3. Экспорт, Политическое влияние,
  4. Участие в международных альянсах,
  5. Армия.

Конечно, военные бюджеты РФ при всём их росте несравнимы с военными бюджетами США или Китая — но… сила армии явно не зависит от величины военного бюджета.

После начала СВО стало очевидно, что Россия гораздо больше других стран готова к войне. Первые и очень жестокие, стоившие немало жизней сложности, были преодолены — сейчас промышленность выходит на нужные темпы производства.

Например, хваленый американский ВПК лихорадочно пытается выйти на 50 000 снарядов в месяц, в РФ же производится два миллиона за год. По насыщенности дронами сегодня с российской армией могут сравниться только ВСУ, ради которых свои БПЛА потеряла практически вся Европа.

А главное — выяснилось, что воздушная мощь НАТО уже не определяет результат военного противостояния. Если воевать не с "бородачами из нор на джипах со "Стингерами" (если что — это цитата спикера Пентагона), то перед ВВС альянса встают ПВО и РЭБ. А значит — стороны "выясняют отношения" на земле.

По этому поводу в сети высказали мнение, что для полного понимания ситуации, "чему и кому сейчас противостоят ВС РФ", необходимо:

  • поставить "любую другую армию мира" на место российской;
  • вывести против неё все мировые ресурсы, что были переданы Украине в минувшие два года;
  • поставить против неё украинскую армию — которая по этническому составу (по сути) такая же русская, а по навыкам и военной школе — наполовину советская.

Напомним, по рейтингу Firepower лучшей армией мира считалась и считается американская — это действительно неудивительно, ибо экономика США составляет около четверти мирового ВВП и производит треть глобальных военных расходов.

"Что этот рейтинг отображает? Запад 8 лет готовил бойцов к войне, поставляет рекордное количество денег и вооружения, проведены 30 волн мобилизации, абсолютно каждый донатит "5 грывень" на армию. Параллельно огромное количество стран наложили беспрецедентные санкции на Россию, от которых любая бы другая страна сложилась пополам", — пишет военблогер Сергей Черкасский.

"Что имеем по факту: теряет свои территории только Украина. Контрнаступ провалился полностью. Россия при этом воюет с открытыми границами и частью людей, которые не поддерживают СВО. Успевает ещё периодически разбираться с мятежами", — добавляет он.

"Люди видят, что одна Россия, в войне против 40 стран может позволить себе сохранить мирную жизнь, ничем не отличающуюся от довоенного периода. Рейтинг — просто срез мироощущения людей, которых обманули. Они думали, что 40 стран могут быстро победить одну, но нет", — заключил эксперт.

"Должна ли российская армия быть на первом месте в рейтинге восприятия (!) армий мира населением 36 стран? Приятно, что ВС РФ так оценили, но нет, не должна. Не ругайтесь — я считаю, что она должна быть вне рейтинга, вне категорий", — заявил Pravda. Ru специалист по разведке Георгий Рипер.

"Больше ли у армии США авианосцев, бортов ВВС, военных баз, выходящих в океаны подводных ракетоносцев и других инструментов проецирования силы? Гораздо! Больше ли у Китая новых кораблей, самолетов, солдат? Да, безусловно", — рассуждает он.

"Однако широкомасштабнейшие "полевые" военные действия с равным противником, "прокачанным" оружием и уроками НАТО, с резервами 40 стран ведёт только РФ", — пояснил разведчик.

Эксперт призвал понять, что РФ полноценно ведет мультимодальные боевые действия континентального формата — в отличие от армии США с её СВО в Афганистане, Ираке, на Ближнем востоке (и даже Израиля, проводящего свою "войну-КТО" в Газе).

По мнению разведчика, участники рейтинга оценили:

  • Стойкость экономики РФ в условиях беспрецедентных санкций от всего мира и сохранение уровня жизни при выводе ВПК на "военный режим";
  • Ведение полноценных (во всех возможных средах) боевых действий почти всеми видами сил и средств "на земле";
  • Военные действия ведутся со страной "аналогичного уровня духа и умений", поддержанной крупнейшим военным альянсом мира (оружием, обучением, разведкой, связью, и т. д.);
  • Впервые в столетии боевые действия ведутся в море и в небе, с ПВО, РЭБ, БПЛА (со своими и против чужих), с использованием ракет, ВКС и стратегической авиации, "новых" штурмовых групп, морпехов, ВДВ, космоса, разведки, артиллерии, мотострелковых, противотанковых сил, а также всех - "от снайпера до связиста, от повара до логиста, от строителя до пропагандиста";

"А теперь представьте, что такая армия, получившая колоссальный опыт (технический, производственный, боевой), заплатившая за это кровью и потом, столкнётся с любой другой на земле, на территории (своего) континента. Без "ядерки" — это уже "последний довод", — предложил специалист по разведке.

"Скажите, что смогут чужие армии, имеющий опыт карательных операций, принуждения африканских и слабых в военном отношении стран, а также учений типа "Несокрушимая ярость неукротимой решимости"? Всерьёз — ничего" — констатировал он.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Новости Все >
В СБУ предъявили обвинения российской певице Юлии Чичериной
Врачи развеяли мифы: рассол, сырые яйца и кофе не помогают при похмелье
Представительство РФ напомнило желающим о том, что они могут эвакуироваться из Газы "по российскому списку"
Ученые предупредили, что у человечества осталось шесть лет, чтобы сдержать глобальное потепление
Редкая золотая монета возрастом 2100 лет носит имя малоизвестного правителя доримской Британии
Психолог Блинков заявил, что стресс не всегда способствует развитию рака
Врач Чудаков рассказал, что произойдет с фастфудом через 20 лет
На Ставрополье дачу Брежнева превратят в туристический комплекс
Глава Дагестана Меликов сообщил о продолжении задержаний в регионе
МТС остается при своем мнении: отмена платы за раздачу интернета увеличит тарифы
Популярное
Россиян обязали установить систему AБС на автомобили с 1 декабря 2023 года

В России с 1 декабря 2023 года водителям придется обязательно установить антиблокировочную систему (АБС) на своих автомобилях.

Россиян обязали установить систему ABS на автомобили с 1 декабря 2023 года
Врач Александра Филева рассказала, что могут предпринять люди для продления своей жизни
Врач Александра Филева рассказала, что могут предпринять люди для продления своей жизни
"Легко отделался": что не так в деле о гибели жительницы Подмосковья
Беременную модель нашли мёртвой в холодильнике её дома
Бойцы ВС РФ группировки "Днепр" ждут от генерала Теплинского "сюрпризов" Любовь Степушова Сергей Соболевский: поэт, у которого искал рифму Пушкин Сергей Лебедев Черногория пытается получить правительство, но пока безрезультатно Михаил Плисюк
Мать Шани Лук сообщила о её смерти
Россиянин пожаловался в полицию на жену-учительницу из-за совращения школьника
Оскандалившийся Дмитрий Назаров решил подзаработать, но его план провалился
Оскандалившийся Дмитрий Назаров решил подзаработать, но его план провалился
Последние материалы
На Ставрополье дачу Брежнева превратят в туристический комплекс
Глава Дагестана Меликов сообщил о продолжении задержаний в регионе
МТС остается при своем мнении: отмена платы за раздачу интернета увеличит тарифы
Военспецы: у РФ не армия №1 в мире, она вне категорий
Партия "Справедливая Россия" предлагает ограничить рост цен на топливо инфляцией
Ученые выяснили, что гнев улучшает способность к достижению трудных целей
Жителей Подмосковья предупредили о нашествии зимних комаров
Бойцы ВС РФ группировки "Днепр" ждут от генерала Теплинского "сюрпризов"
Садальский рассказал, что его имя убрали из титров за "связь с иностранцем"
Петербург увеличит объем поддержки участников СВО и их семей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников