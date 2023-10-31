Военспецы: у РФ не армия №1 в мире, она вне категорий

6:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия признана лучшей в мире. Такие данные обнародовал сайт U. S. News & World Report — в опросе на эту тему участвовали жители 36 стран в количестве 17,2 тысяч человек.

Фото: mil.ru

Вооружённые силы РФ уверенно оказались на первом месте, на втором месте респонденты выделили армию США, а на третьем- Китая. Украинская армия внезапно оказалась на 6-м месте.

Также в списке самых могущественных стран мира Россия заняла третье место после США и Китая. Могущество стран определялось как "проецирование своего влияние на мировую арену" по пяти факторам:

Лидерство, Экономическое влияние, Экспорт, Политическое влияние, Участие в международных альянсах, Армия.

Конечно, военные бюджеты РФ при всём их росте несравнимы с военными бюджетами США или Китая — но… сила армии явно не зависит от величины военного бюджета.

После начала СВО стало очевидно, что Россия гораздо больше других стран готова к войне. Первые и очень жестокие, стоившие немало жизней сложности, были преодолены — сейчас промышленность выходит на нужные темпы производства.

Например, хваленый американский ВПК лихорадочно пытается выйти на 50 000 снарядов в месяц, в РФ же производится два миллиона за год. По насыщенности дронами сегодня с российской армией могут сравниться только ВСУ, ради которых свои БПЛА потеряла практически вся Европа.

А главное — выяснилось, что воздушная мощь НАТО уже не определяет результат военного противостояния. Если воевать не с "бородачами из нор на джипах со "Стингерами" (если что — это цитата спикера Пентагона), то перед ВВС альянса встают ПВО и РЭБ. А значит — стороны "выясняют отношения" на земле.

По этому поводу в сети высказали мнение, что для полного понимания ситуации, "чему и кому сейчас противостоят ВС РФ", необходимо:

поставить "любую другую армию мира" на место российской;

вывести против неё все мировые ресурсы, что были переданы Украине в минувшие два года;

поставить против неё украинскую армию — которая по этническому составу (по сути) такая же русская, а по навыкам и военной школе — наполовину советская.

Напомним, по рейтингу Firepower лучшей армией мира считалась и считается американская — это действительно неудивительно, ибо экономика США составляет около четверти мирового ВВП и производит треть глобальных военных расходов.

"Что этот рейтинг отображает? Запад 8 лет готовил бойцов к войне, поставляет рекордное количество денег и вооружения, проведены 30 волн мобилизации, абсолютно каждый донатит "5 грывень" на армию. Параллельно огромное количество стран наложили беспрецедентные санкции на Россию, от которых любая бы другая страна сложилась пополам", — пишет военблогер Сергей Черкасский.

"Что имеем по факту: теряет свои территории только Украина. Контрнаступ провалился полностью. Россия при этом воюет с открытыми границами и частью людей, которые не поддерживают СВО. Успевает ещё периодически разбираться с мятежами", — добавляет он.

"Люди видят, что одна Россия, в войне против 40 стран может позволить себе сохранить мирную жизнь, ничем не отличающуюся от довоенного периода. Рейтинг — просто срез мироощущения людей, которых обманули. Они думали, что 40 стран могут быстро победить одну, но нет", — заключил эксперт.

"Должна ли российская армия быть на первом месте в рейтинге восприятия (!) армий мира населением 36 стран? Приятно, что ВС РФ так оценили, но нет, не должна. Не ругайтесь — я считаю, что она должна быть вне рейтинга, вне категорий", — заявил Pravda. Ru специалист по разведке Георгий Рипер.

"Больше ли у армии США авианосцев, бортов ВВС, военных баз, выходящих в океаны подводных ракетоносцев и других инструментов проецирования силы? Гораздо! Больше ли у Китая новых кораблей, самолетов, солдат? Да, безусловно", — рассуждает он.

"Однако широкомасштабнейшие "полевые" военные действия с равным противником, "прокачанным" оружием и уроками НАТО, с резервами 40 стран ведёт только РФ", — пояснил разведчик.

Эксперт призвал понять, что РФ полноценно ведет мультимодальные боевые действия континентального формата — в отличие от армии США с её СВО в Афганистане, Ираке, на Ближнем востоке (и даже Израиля, проводящего свою "войну-КТО" в Газе).

По мнению разведчика, участники рейтинга оценили:

Стойкость экономики РФ в условиях беспрецедентных санкций от всего мира и сохранение уровня жизни при выводе ВПК на "военный режим";

Ведение полноценных (во всех возможных средах) боевых действий почти всеми видами сил и средств "на земле";

Военные действия ведутся со страной "аналогичного уровня духа и умений", поддержанной крупнейшим военным альянсом мира (оружием, обучением, разведкой, связью, и т. д.);

Впервые в столетии боевые действия ведутся в море и в небе, с ПВО, РЭБ, БПЛА (со своими и против чужих), с использованием ракет, ВКС и стратегической авиации, "новых" штурмовых групп, морпехов, ВДВ, космоса, разведки, артиллерии, мотострелковых, противотанковых сил, а также всех - "от снайпера до связиста, от повара до логиста, от строителя до пропагандиста";

"А теперь представьте, что такая армия, получившая колоссальный опыт (технический, производственный, боевой), заплатившая за это кровью и потом, столкнётся с любой другой на земле, на территории (своего) континента. Без "ядерки" — это уже "последний довод", — предложил специалист по разведке.

"Скажите, что смогут чужие армии, имеющий опыт карательных операций, принуждения африканских и слабых в военном отношении стран, а также учений типа "Несокрушимая ярость неукротимой решимости"? Всерьёз — ничего" — констатировал он.