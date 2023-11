Your browser does not support the audio element.

Российские истребители существенно превосходят украинскими по своим тактико-техническим характеристикам. К таком выводу пришли авторы американского журнала Military Watch Magazine на основе анализа опыта театра военных действий на Украине.

Фото: openverse by Official U.S. Navy Imagery is licensed under "A Russian Sukhoi Su-24 attack aircraft flies over USS Donald Cook." by Official U.S. Navy Imagery is licensed under CC BY 2.0.