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Петр Ермилин

Плохие новости для Киева: в США сравнили силу российских и украинских истребителей

7:29
Силовые структуры » Военные новости

Российские истребители существенно превосходят украинскими по своим тактико-техническим характеристикам. К таком выводу пришли авторы американского журнала Military Watch Magazine на основе анализа опыта театра военных действий на Украине.

Плохие новости для Киева: в США сравнили силу российских и украинских истребителей
Фото: openverse by Official U.S. Navy Imagery is licensed under "A Russian Sukhoi Su-24 attack aircraft flies over USS Donald Cook." by Official U.S. Navy Imagery is licensed under CC BY 2.0.
  • Pravda.Ru публикует перевод материала MWM. В тексте допустимы лексические замены в соответствии с требованиями российского законодательства. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

В октябре наблюдалось значительное увеличение интенсивности боевых действий "воздух-воздух" над Украиной, что, по многочисленным оценкам, было беспрецедентным с первых недель полномасштабных российско-украинских боевых действий с февраля 2022 года. С 13 по 23 октября российские войска сбили 17 истребителей МиГ-29 — истребителей, которые Украина эксплуатировала в больших количествах, когда разразился конфликт, и с тех пор приобрела еще больше единиц.

МиГ-29 — один из трех классов истребителей, широко используемых украинскими вооруженными силами, наряду с более тяжелым истребителем завоевания превосходства в воздухе Су-27 и ударным истребителем Су-24М , причем все три класса были унаследованы в значительном количестве после распада Советского Союза. Хотя Су-27 участвовали в крупных воздушных боях в первый месяц конфликта в начале 2022 года, с тех пор их количество сократилось, а парк МиГ-29 до октября оставался относительно большим. Это стало результатом как большего количества МиГов, унаследованных Украиной, так и того факта, что этот класс эксплуатировался союзными государствами, а именно Польшей и Словакией, которые в общей сложности передали в дар около 33 самолетов, дополнив более 50, которые уже находились в эксплуатации. обслуживание в Украине. 

Хотя Украина удивила наблюдателей своей способностью эксплуатировать тяжелые истребители Су-27 и Су-24М со временных аэродромов по всей стране, МиГ-29, пожалуй, является лучшим классом истребителей в мире, оптимизированным для таких "партизанских аэродромных" операций и требует относительно минимальное обслуживание и очень короткие взлетно-посадочные полосы для полетов. Благодаря этому класс истребителей высоко ценится клиентами по всему миру: от Северной Кореи и Индии в Азии до Алжира и Судана в Африке, а также более чем дюжины других стран.

При поступлении на вооружение в 1982 году МиГ-29 не имел себе равных по маневренности и обладал способностью поражать самолеты противника в пределах видимости под очень большими углами с помощью нашлемных прицелов, что, как показали испытания в Германии после холодной войны, давало подавляющее преимущество перед западными самолетами. самолет. Хотя украинские МиГ-29 были грозными для своего времени, они столкнулись со значительным недостатком в воздушном бою, столкнувшись с элитой ВВС России, а именно с перехватчиками МиГ-31БМ/БСМ, истребителями завоевания превосходства в воздухе Су-35 и даже Су-57. Истребители-невидимки, которые, хотя и были развернуты в ограниченном количестве, по сообщениям, участвовали в боях воздух-воздух. 

Российские ВВС особенно сильно полагаются на свои Су-35 для борьбы с украинскими истребителями, причем эти самолеты продолжают приобретаться в больших количествах ВВС России и предназначены для ведения боя в воздухе против гораздо более грозных целей, чем те, что находятся на вооружении Украины. Су-35 не только значительно более современный истребитель, использующий радар с фазированной решеткой и авионику 21-го века против боевых самолетов Украины 1980-х годов, но и принадлежит к гораздо более высокому весовому диапазону, что означает, что он может нести значительно большую огневую мощь, более крупные датчики и более тяжелые ракеты Р-37М большой дальности "воздух-воздух", дальность которых в три раза превышает дальность Р-27, установленных на МиГах. Хотя современные варианты МиГ-29, такие как МиГ-29М, могут составить конкуренцию Су-35 в бою "воздух-воздух2, устаревшие варианты советской постройки, используемые Украиной, фактически устарели, и их возможности существенно не улучшились с 1980-х годов.

К основным боевым преимуществам Су-35 относятся его чрезвычайная маневренность, тройные радары и исключительная дальность поражени , которых в настоящее время нет ни на одном западном классе истребителей. Широко использовавшиеся в боях на Украине, самолеты впервые были переданы в учебное подразделение в сентябре 2022 года, как сообщается, для передачи опыта украинского театра военных действий. Наиболее широко хвалимым сражением этого класса истребителей, развертывавшихся с аэродромов в России и Белоруссии, стала победа над Су-27 над Житомирской областью Украины, в ходе которой четыре старых самолета были сбиты без потерь со стороны России. То, как были развернуты Су-35, указывает на то, что вполне вероятно, что большая часть МиГ-29, сбитых в недавних боях воздух-воздух, была атакована самолетами. 

Хотя возможности украинских истребителей угрожать российским объектам в воздушном бою были крайне ограничены с начала конфликта, их средства внесли ценный вклад, нанося удары по российским силам, в первую очередь с использованием ракет: американских AGM-88 и европейских Storm Shadow и управляемых SCALP. Вместо этого Украина сделала ставку на наземную противовоздушную оборону как асимметричное средство поражения превосходящих сил российской авиации, хотя по мере того, как ее арсеналы ракет класса "земля-воздух" все больше истощались, свобода действий российской авиации продолжала возрастать.

Несмотря на продолжающиеся потери МиГ-29, о которых сообщалось с 23 октября, считается, что ВВС Украины все еще имеют в своем распоряжении более двух десятков самолетов. Однако, поскольку их западные сторонники в значительной степени исчерпали свои запасы советского оборудования, украинским ВВС, похоже, все чаще придется переходить на западные классы истребителей, поскольку в качестве помощи стране были обещаны построенные в США F-16 времен холодной войны. F-16 не хватает МиГ-29 с его короткими аэродромными характеристиками и высокими летными характеристиками, но гораздо больший запас самолетов, имеющийся у западных вооруженных сил, позволит гораздо легче их пополнять.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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