Благодаря разработанной в США ядерной бомбе B61-13 в совокупности со способным носить ядерное оружие истребителем F-35 у Пентагона появляется возможность "уничтожить" сотни русских в крупных городах России, пишут журналисты Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они анализируют потенциал и цели применения нового оружия Пентагона.

Фото: Openverse by Prométhée is licensed under CC BY-SA 3.0.