В США раскрыли потенциал "уничтожения" русских

Благодаря разработанной в США ядерной бомбе B61-13 в совокупности со способным носить ядерное оружие истребителем F-35 у Пентагона появляется возможность "уничтожить" сотни русских в крупных городах России, пишут журналисты Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они анализируют потенциал и цели применения нового оружия Пентагона.

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Новая тактическая ядерная бомба B61-13 ВВС США позволит одному истребителю пятого поколения F-35 уничтожить более 310 000 жителей российской столицы Москвы одним ударом, говорится в сообщении нью-йоркского издания Newsweek. Если бомба будет сброшена на центр Санкт-Петербурга, который более густонаселен, число погибших превысит 360 000 человек. Все, что находится в радиусе полумили от места взрыва бомбы, испаряется мощным огненным шаром, в то время как те, кто находится в радиусе двух миль от места взрыва, умрут в течение месяца из-за воздействия радиации.

Еще 15 процентов выживших умрут от рака, и многие другие пострадают от ожогов, изменяющих жизнь. Сообщения о возможности ядерной войны публикуются все чаще с тех пор, как в начале 2022 года возросла напряженность в отношениях между Россией и НАТО, а в последние недели растет признание того, что российско-украинский конфликт идет плохо для интересов Запада, что еще больше повышает вероятность вмешательства западного блока в театр военных действий против российских войск.

В США военные объявили о планах по разработке новой бомбы B61-13 27 октября, которая, как ожидается, будет иметь максимальную мощность около 350 килотонн по сравнению с максимальной мощностью около 50 килотонн у широко используемой бомбы B61-12 и мощностью всего 15 килотонн у бомбы Little Boy, использованной для уничтожения японского города Хиросима в 1945 году.

В отчете Пентагона резюмировалось, что новая бомба предназначалась для того, чтобы “предоставить президенту дополнительные возможности для поражения определенных более сложных военных целей большой площади”.

Министерство обороны России и гражданское руководство страны неоднократно выражали серьезную обеспокоенность в связи с быстрым расширением возможностей нанесения ядерных ударов НАТО вблизи российской территории, при этом тактическое ядерное оружие, такое как бомбы B61, в частности, рассматривается как представляющее серьезную угрозу как более "пригодное для использования" по сравнению со стратегическими ядерными средствами, которые обладают еще большей эффективностью.

Несмотря на то, что F-35 по-прежнему имеет примерно от 800 технических ошибок и считается далеко не готовым к ведению интенсивных боевых действий, он по-прежнему представляет серьезную угрозу для России не только как бортовая сенсорная платформа, средство ведения боевых действий класса "воздух-воздух" и ударный истребитель, но и из-за своего потенциала в качестве ядерного бомбардировщика.

Будучи единственным западным истребителем-невидимкой, способным нести ядерное оружие, способность F-35 уклоняться от обнаружения радарами сделала очень большое количество самолетов, развернутых вдоль границ России от Восточной Европы до Арктики и западной части Тихого океана, крайне опасным, создавая гораздо большую проблему для противовоздушной обороны, чем истребители более старых классов.

Способность Америки наносить ядерные удары с использованием самолетов-невидимок будет значительно расширена не только по мере постепенного решения проблем с F-35, но и по мере того, как ближе к концу десятилетия на вооружение поступит новый бомбардировщик-невидимка B-21, способный размещать несколько ядерных боеголовок на каждом самолете.

Россия вложила значительные средства в целый ряд активов, способных обеспечить определенную степень защиты от истребителей-невидимок, включая наземную сеть противовоздушной обороны, которая широко считается самой мощной в мире. В основе этого лежит система С-400, которая использует радары, работающие в нескольких взаимодополняющих диапазонах волн, для улучшения возможностей обнаружения самолетов-невидимок, а новые истребители Су-35 и Су-57 также используют несколько радаров для аналогичных целей.

Новая система С-500 повысила ситуационную осведомленность сети, одновременно обеспечивая возможность нейтрализации спутников и самолетов-заправщиков в воздухе на предельных дальностях, которые являются ключевыми для операций F-35. Россия также вложила значительные средства в укрепление своих возможностей по нанесению ударов по авиабазам, на которых размещены истребители F-35, на вражеских территориях, в том числе на материковой части самой Америки, причем истребители особенно уязвимы для таких атак из-за их высокой потребности в техническом обслуживании и малой дальности полета.

Эти характеристики вынуждают самолеты проводить значительное время на земле в течение каждого часа пребывания в воздухе и требуют баз вблизи своих целей для эффективной работы.