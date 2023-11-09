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Любовь Степушова

Руководство СВО имеет большие планы на Одессу

Силовые структуры » Военные новости

ВКС РФ продолжают методично наносить удары по инфраструктуре портов Одессы. Взятие города возможно уже текущей весной, что кардинально изменит ситуацию в СВО.

Руководство СВО имеет большие планы на Одессу
Фото: https://t.me/rybar/35636

Оружейный коридор в Одессу остановлен

В воскресенье, 5 ноября, по порту "Южный" в Одессе, согласно информации местных пабликов, были зафиксированы шесть прилётов. Официальные источники в минобороны Украины сообщили, что ракета, выпущенная с самолёта тактической авиации РФ в Чёрном море, поразила гражданское судно под флагом Либерии в момент его захода в порт. Это же подтвердила и местная администрация.

По данным минобороны Украины, ракета попала в надстройку гражданского судна, в результате три члена экипажа, граждане Филиппин, были ранены, лоцман погиб, ещё один работник порта получил ранения.

"Судно, в которое прилетело, обложили сбушники, и на территорию порта они никого не пускают", — пишет Telegram-канал "Типичная Одесса".

Вмешательство СБУ гарантирует, что судно везло не зерно, а оружие. Удивительно, что раньше подобной реакции от ВКС РФ не наблюдалось, так как односторонний украинский "зерновой" канал по Чёрному морю действует уже несколько месяцев и его прошли около 70 судов.

Поражение судна под иностранным флагом обязательно повлияет на количество сухогрузов, которые отважатся идти в Одессу, а также на стоимость страховки, которую выдают Украина и международные компании. Напоминаем, что Россия вышла из зерновой сделки с ООН и Украиной и не гарантирует безопасности курсирующих судов.

Одесса — база терроризма и диверсий против РФ

Представляется, что Одесса находится в центре внимания руководства СВО, так как:

  • из Одесской области идут постоянные террористические атаки на инфраструктуру Крыма и других регионов российского Черноморья;
  • из Одесской области ВСУ ведут диверсионную работу в Крыму, уничтожаются корабли ВМФ РФ;
  • одесские порты являются главным перевалочным пунктом поставок западного оружия, и в условиях закрытия польской границы (сейчас — польскими дальнобойщиками) их стратегическое значение возрастает.

Если в Молдавии будет открыт второй фронт, то защитить Приднестровье без занятия Одессы у РФ возможности не будет.

Поэтому, вероятно, после взятия Авдеевки и части Харьковской области главный удар ВС РФ будет направлен на освобождение Одессы. На возможность высадки десанта не раз обращал внимание Киев.

Освобождение Одессы — ключ к успеху в СВО

Это станет возможным весной, когда Украина будет истощена в ресурсах и мотивации воевать и не будет способна организовать оборону Одессы. А РФ к этому времени накопит достаточно сил, чтобы освобождать новые территории, тем более, лояльную Одессу.

В случае успеха будут решены не только перечисленные выше проблемы, но и ещё две...

  1. Украина потеряет экспортно-импортный потенциал.
  2. Запад потеряет окончательно интерес к Украине, так как Украина без моря — это хищник без зубов.

Потеря Одессы вызовет стремительный распад Украины, деморализацию её бандеровской* части, и дела у ВС РФ по освобождению левобережной Украины (и дальше) пойдут гораздо быстрее.

*- лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ)

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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