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Олег Володин

Telegraph и AlM: Киев думает о контрнаступе 3.0, а нужно - о разделе Украины

4:04
Силовые структуры

Украина обещает новое наступление зимой. Киев уже гарантировал "немыслимое давление" на оборонительную линию российских войск.

Telegraph и AlM: Киев думает о контрнаступе 3.0, а нужно - о разделе Украины
Фото: dziennik-polityczny.com

Хотя как и какими силами этот стратегический прорыв будет исполняться — неизвестно, а западные военные уже открыто говорят о крахе ВСУ.

Скорее всего, так Владимир Зеленский пытается напомнить о себе Западу. Как пишет The Telegraph, перед этим главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что не будет атаковать в течение следующих нескольких недель, так как это будет "бессмысленным уничтожением его бойцов".

  • Правда, он не объяснил, зачем положил столько десятков (!) тысяч украинцев во время неудачных штурмов "авдеевской удавки" и Артёмовска (Бахмута).
  • Да и клятва "Авдеевка станет неприступной крепостью" провалилась. Не стала. В неё уже входят ВС РФ, которые пойдут дальше на Херсон, а может, и на Харьков с Одессой.

Зеленский может чувствовать себя аутсайдером — на фоне гуманитарной катастрофы на Ближнем Востоке Украиной уже мало кто интересуется.

"Тема исчезла с первых полос американских и европейских газет, ей почти не уделяют внимания аналитики и политологи. Потому Киев сейчас опасен вдвойне. Ему реально нужен медийный инцидент, вроде атаки на Запорожскую АЭС, чтобы можно было в очередной раз свалить все жертвы на "беспощадных русских", — предупреждают журналисты Al Mayadeen.

Но ничего не предпринимать — это слишком больной удар по самолюбию Зеленского. Доверия западных кураторов он уже почти лишился, так как даже ВПК США откровенно предпочитает Ближний Восток. А здесь ещё и решение конгресса и Байдена принять бюджет без денег на поддержку Украины.

  1. Киев намерен вернуть себе остатки не успевших сбежать украинцев, починить случайно уцелевшую технику, накопить хоть какой-то боезапас и начать очередное обречённое контрнаступление.
  2. Запад таким упорством не обладает и откровенно пытается склонить Украину к переговорам — о том, что "деньги для вас кончаются", говорят власти Америки (а сам Зеленский признал, что без них Украина "закончится за неделю").

Конечно, многое будет зависеть от целей США — хотят ли они полного краха Украины или сохранения её хоть в каком-нибудь виде — заключают аналитики.

При этом эксперты издания "Репортёр" уже предложили сценарий разделения Украины после окончания СВО.

Юго-Восток они считают необходимым "целиком включить в состав России на правах нового федерального округа" — чтобы "сохранить от уничтожения пророссийский анклав в Приднестровье", а также "навсегда отрезать Украину от выхода к Чёрному и Азовском морям, защитив их от атак".

Тогда "вся остальная Украина фактически превратится в государство-"обрубок", лишенный выхода к морю, остатков промышленности и большей части природных ресурсов". Это подорвет военный и мобилизационный потенциал, а ещё Киев будет полностью зависеть от РФ в вопросе транзита аграрной продукции.

Центральная Украина может остаться как новое двуязычное государство, которое должно "вступить в Союзное государство и Евразийский экономический союз". Для гарантий от нового Майдана и войны РФ должна разместить военные базы "во всех стратегически важных точках бессрочно", а для самозащиты — разрешить простые силы самообороны

Западная Украина может быть (в худшем случае) "отдана" Польше, Венгрии и Румынии, либо демилитаризована как автономия под протекторатом России, Белоруссии, Польши и Венгрии (за свободный транзит до Калининградской области и Сербии).

Правда, для этого нужно будет все-таки победно завершить СВО, "отбившись" от обещанного контрнаступления 3.0 (что уже получается) и всё-таки взять города экс-Украины.

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Развал Украины в сериале "Слуга народа"
Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы черное море валерий залужный владимир зеленский
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