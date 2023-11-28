Ситуация под Авдеевкой в контексте расстановки политических сил на Западе

7:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Под Авдеевкой взята промышленная зона, которую ВСУ готовили к обороне и контролировали 8 долгих лет. Впереди — жилая застройка. Бои на этом направлении развернулись не шуточные. По оценкам многих экспертов, только по вовлеченности воинских частей и подразделений, а также интенсивности боёв, штурмовые мероприятия на промзоне и вокруг Авдеевки превосходят бои за Артемовск-Бахмут ("Бахмутскую мясорубку")

Фото: Телеграм Юрий Котенок

Увеличение интенсивности боевых действий увеличивает и расход боеприпасов, а также топлива и иных ресурсов.

Промышленность государств, поставляющих все необходимое для войны на Украине, в данный момент выходят но новый уровень производства.

Но дело не только в промышленном потенциале и экономике поставщиков украинской армии. Как и в любом вооруженном конфликте, важную роль здесь играют политические амбиции.

Ни для кого не секрет, что вопрос с выборами президента в Украине еще не решен окончательно. Будут они или нет, точно не известно. Но вот в США, выборы никто не отменял. Следующий 2024 год станет годом битвы титанов политического Олимпа США.

Ранее президент Джо Байден анонсировал новую программу производственного роста на военных заказах для воюющей Украины (https://www.pravda.ru/world/1909079-vygodnye_voiny/), что является довольно действенным и популярным способом набрать политические очки перед выборами. Производство расширяется, растет ВВП, появляются новые рабочие места, общее благосостояние рабочих сектора Военно-промышленного производства улучшается.

При победе ВСУ (что уже маловероятно) или эффективных боевые действиях под Авдеевкой по обескровливанию Вооруженных сил РФ ситуация может стать козырем для демократов в предстоящей предвыборной гонке.

А вот противники демократов, республиканцы, скептически относятся к увеличению военной помощи Украине. Их критика сводится к тому, что Вооруженные силы Украины не показали каких-либо значимых результатов на театре военных действий за прошедшее лето, и под Авдеевкой (как ранее под Бахмутом-Артемовском) они скорее всего потерпят разгромное поражение. Противостояние на этом участке фронта начинает переходить в вялотекущую стадию, которая все больше будет требовать финансовых вливаний и в ходе которой все меньше будут реализованы политические и военные долгосрочные задачи НАТО в Восточной Европе и в Украине в частности.

При этом ситуация, связанная с Израилем и ХАМАС, заставляет администрацию президента США постоянно разрываться между двумя эпицентрами военной напряжённости.

Положение патовое. С одной стороны: есть рост популярности Джо Байдена перед выборами за счет эффективных экономических решений, которые приносят прибыль, но в то же время сама политическая обстановка вокруг Авдеевки начинает давить своей неопределенностью и явным затяжным характером обороны.

Если Ближний Восток и конфронтация Израиля с сектором Газа опять перетянут внимание НАТО и США, поставки в Украину могут сократиться, что приведёт к ограничению возможностей украинской армии.

Немного аналитики по тактической ситуации. Вооруженные силы РФ вполне подготовились к штурму позиций вокруг Авдеевки, а разведка грамотно сработала и нащупала слабое место в обороне ВСУ. И хотя первые атаки ВС РФ в промзоне Авдеевки в октябре были не совсем успешные, командование сделало определенные выводы и поменяло частично стратегию и полностью тактику.

На начало боев обе противостоящие группировки перебросили на этот участок фронта большое количество резервных частей, что привело к осложнению маневра из-за плотного минирования огромных участков местности, но постепенно саперно-инженерные подразделения расчистили необходимые коридоры для штурмовых групп.

К концу ноября ухудшились метеоусловия, уменьшилось время применения авиации. Тяжесть прорыва глубокоэшелонированной обороны легла на плечи артиллерии, которая работает вполне эффективно. В частях и подразделениях стали формироваться тактические штурмовые группы по принципу опыта штурмов городов в ВОВ. Как только позволяет погода, в воздух поднимается большое количество квадрокоптеров и БПЛА с разными задачами, от разведки местности до прямого уничтожения путем самоподрыва групп пехоты, техники и укрепления. Отмечу, что беспилотный/барражирующий боеприпас "Ланцет" в условиях такого боя в промышленной застройке показал себя наилучшим образом.

В данный момент разница между положениями ВСУ и ВС РФ сводится к следующему: конфигурация фронта образует мешок вокруг Авдеевки, в котором сосредоточены силы ВСУ, имеющие возможность наносить артиллерийские удары по кварталам Донецка и тревожить логистические маршруты тылов российской армии. Этот мешок глубоко вклинился в порядки Вооруженных сил России и достаточно укреплен. Сами воинские части ВСУ, хоть и многочисленны, но начали выдыхаться.

По словам генерал-лейтенанта ВСУ в отставке Игоря Романенко, воинские подразделения киевского режима уже понесли потери в пределах 20-40%:

"Из-за нехватки пехоты те, кто остался, устали. Возможности для отдыха и ротации практически отсутствуют".

Также сказываются и потери, понесенные в ходе летнего неудавшегося наступления. Особенно есть острая потребность в специалистах: связистах, операторах БПЛА, специалистов радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки.

Потеря промышленной зоны — ощутимый удар по всей системе обороны в этом районе, а два ударных кулака ВС РФ, нависшие с севера и юго-запада, двигаются навстречу друг другу. Пока остаётся горловина мешка шириной от 5 до 8 километров, но если темпы наступления не упадут, он скоро захлопнется.

Российский наступательный потенциал выше украинского, у вооруженных сил есть ещё резервные части для закрепления на рубежах и создания единой системы обороны после окружения Авдеевского котла.

Ситуация под Авдеевкой остаётся напряженной не только в военном плане. Ее развитие, в случае краха, значительно повлияет на политическую расстановку приоритетов как у западных союзников Украины, так и внутри администрации Зеленского.