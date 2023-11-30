Владимир Романов: "Казаки Оренбургского войска готовятся достойно встретить 450-летие старшинства"

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В 2024 году 6 мая оренбургские казаки отметят 450 лет со дня старшинства Оренбургского казачьего войска. Войсковой атаман, казачий генерал Владимир Романов рассказал пресс-службе ВсКО о ходе подготовки к юбилейному событию.

Фото: Всероссийское казачье общество

— Что для оренбургских казаков означает эта дата — 450 лет со дня присвоения войску старшинства?

— Вне всякого сомнения, для оренбургских казаков это очень светлая и ответственная дата. Потому что исторически Оренбургское казачье войско по своему старшинству занимает второе место после Всевеликого войска Донского. 450 лет — это очень серьезная дата, серьезная веха в истории вообще и в истории российского казачества в частности. Конечно же, за эти 450 лет оренбургские казаки сделали очень много. Но основная их задача была — участие во всех военных походах, которые были направлены на защиту границ, на защиту рубежей нашей великой Родины, нашей России. Время шло, но не менялись задачи, которые стояли и стоят перед оренбургскими казаками. Сегодня казаки Оренбургского войска, как и казаки всей России, активно участвуют в специальной военной операции. Поэтому уверен, что нам, оренбургским казакам, есть с чем подойти к знаменательному юбилею, есть много хороших и добрых дел, положительных примеров, на основании которых мы можем сказать, что оренбургские казаки все 450 лет с честью и достоинством выполняли все те задачи, которые перед нами были поставлены руководством нашего государства. Выполняли, выполняем и будем выполнять. В этом у меня никаких сомнений нет.

— Какие ключевые мероприятия запланированы? Что они дадут для развития Оренбургского войска?

— В план подготовки Оренбургского войска к 450-летию, включены в том числе, мероприятия комплексного плана реализации Стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества. Должен отметить, что основными юбилейными мероприятиями являются достаточно серьезные блоки. В первую очередь казаками было принято решение, и оно было поддержано на Совете атаманов, а также руководством субъектов РФ, — о возрождении на территории Челябинской области третьего исторического Троицкого отдела — в прошлом одного из самых сильных, самых мощных войсковых отделов. В проведении организационных мероприятий по возрождению отдела участвуют, во-первых, администрация губернатора, правительство Челябинской области. Высочайший уровень ответственности показывает руководство непосредственно муниципального образования города Троицка и тех районов, которые к нему прилегают. Активно подключился к организационным мероприятиям и временно исполняющий обязанности атамана отдела подъесаул Рязанов Д. С. Он уже имеет должность в администрации Троицка, получил служебное жилье, а также помещение для своего штаба и начинает собирать исторические казачьи общества, которые входили в состав Троицкого отдела. События в плане подготовки юбилейных мероприятий развертываются очень активно. Также к 450-летию со дня образования войска в Троицке будет воздвигнут памятник оренбургским казакам. На территории Челябинской области планируется открытие дополнительных казачьих классов. Рассматривается вопрос об открытии казачьего кадетского корпуса.

Нужно сказать, что планы по подготовке и проведению юбилейных мероприятий есть не только в войске, но и в каждом отделе. И каждый отдел, в меру своих возможностей, крайне ответственно и продуктивно работает над реализацией запланированных мероприятий. Глубоко убежден, что с той мерой ответственности, с какой подходят в первую очередь атаманы отелов, первичных казачьих обществ хуторов, юртов, мы не только хорошо подготовимся к праздничным мероприятиям, но и на высоком уровне их проведем.

— Казаки-воины Оренбургского войска привносят свой вклад в юбилейные торжества?

— К моменту принятия Президентом страны решения о начале специальной военной операции на территории юго-востока Украины оренбургские казаки не только на словах поддержали Президента, но и практически с первых дней стали приходить в штаб войска с просьбой, чтобы их отравили для выполнение задач в зоне боевых действий. На первоначальном этапе, на конец февраля-марта прошлого года организационных решений о создании отряда принято не было. Поэтому казаки уходили "за ленточку" в составе армейских подразделений, кто-то уходил небольшими группами. Так или иначе, но с первого дня СВО оренбургские казаки, понимая меру ответственности, которая возлагается на них, приняли решение о личном участии в специальной военной операции. Начиная с марта-апреля 2022 года, когда решение о создании войсковых добровольческих отрядов уже было принято на уровне Всероссийского атамана, в Оренбургском казачьем войске было создано два отряда: первый отряд — "Ермак" (БАРС 15) был создан совместно с Волжским войском и второй — (БАРС 6) сформирован Оренбургским войском самостоятельно. Должен отметить, что наибольшая нагрузка по созданию отряда "Форштадт" легла непосредственно на казаков Первого отдела и в целом на Оренбургскую область, а по формированию "Ермака" — на атаманов и казаков Свердловской области. Надо отметить, что атаманы и Челябинской, и Курганской области и Республики Башкортостан крайне достойно и ответственно отнеслись к комплектованию отрядов. Я отлично понимаю, что у каждого атамана свои возможности, своя специфика относительно того, как комплектовать эти отряды. Во-первых, мобилизационная составляющая Курганской области несколько меньше. Большое количество отрядов ушло из Республики Башкортостан, которые формировались по решению главы республики. Из Челябинской области много казаков ушло в легендарный 239 казачий танковый полк и выполняли задачи очень достойно. Вообще мы гордимся 239-ым полком, который за личное мужество был награжден орденом Жукова, а командиру полка присвоено звание Героя Российской Федерации. Атаманы Оренбургского войска всё делали и делают для того, чтобы задачи, которые нам поставил Президент страны, Верховный Главнокомандующий, а также наш атаман Всероссийского казачьего войска, чтобы все эти задачи были выполнены. И они все выполняются. Я не получил ни одного нарекания от командиров частей и подразделений, к которым приданы наши оба отряда. Казаки достойнейшим образом выполняют поставленные задачи. А наши задачи в тылу — делать все возможное, чтобы наши отряды были постоянно укомплектованы необходимым количеством личного состава и чтобы казаки-добровольцы получали необходимую материальную помощь и были обеспечены всем необходимым в тыловом и техническом плане. У нас выстроена система и одиночной подготовки, и боевого слаживания личного состава подразделений, убывающих в зону боевых действий. Решением командующего Центральным военным округом за Оренбургским казачьим войском закреплены три учебных центра, три специализированных полигона, на которых проходят обучение и боевое слаживание казаки с территорий Свердловской, Курганской, частично Челябинской областей. Казаки, давно служившие в армии, восстанавливают навыки работы из всех видов огнестрельного оружия, проходят тактическую, инженерную, медицинскую, разведывательную подготовку, а также приобретают навыки управления беспилотными летательными аппаратами.

— Будущее любого казачьего войска — это его кадровый резерв. Какая ведется работа по его подготовке?

— В Оренбургском войске налажена работа по развитию системы непрерывного казачьего образования. На территориях регионов, на которых размещается войско, казачий компонент реализуется для более чем 4 тысяч казачат, которые являются воспитанниками в пяти детских садах и обучаются в 31 общеобразовательной школе, в 2 кадетских корпусах и в 4 учреждениях профессионального образования. Также начата вузовская подготовка молодых казаков в вузах, которые вошли в состав Ассоциации образовательных организаций высшего образования, реализующих "казачий компонент".

К таким вузам на территории войска относятся Оренбургский государственный университет, Уральский государственный горный университет, вошедшие в Ассоциацию вузов казачьей направленности. Подписано соглашение о сотрудничестве с Уральским государственным лесотехническим университетом, который находится в Свердловской области, также подписано соглашение и готовятся документы для вступления в Ассоциацию Челябинского государственного университета, мы работаем с Южно-Уральским государственным аграрным университетом, который находится в городе Троицке. Считаю, что было принято правильное решение создать Ассоциацию образовательных организаций высшего образования, которые реализуют "казачий компонент". Во-первых, мы тем самым замыкаем нашу цепочку непрерывной системы казачьего образования и воспитания: начиная с детского садика, школы, казачьих кадетских корпусов и, заканчивая высшими учебными заведениями, где создаются учебные группы казачьей направленности, учебные казачьи сотни. На всех этапах обучения соблюдается преемственность изучения казачьей истории, культуры, основы несения казаками государственной и иной службы, юридического сопровождения деятельности казачьих обществ. Казачье образование объединяет казачат, ребята дружат, помогают друг другу, занимаются волонтерской работой, участвуют в мероприятиях, которые проводят казачьи общества.

— На какой стадии находится открытие нового казачьего кадетского корпуса?

— Сегодня ведется интенсивная работа по принятию решения о создании казачьего кадетского корпуса. Все руководители субъектов, Всероссийский атаман понимают, что это не спонтанное решение, это системная и длительная работа, которую нужно осуществить: хорошо подготовить учебное заведение, и преподавательский состав, и самих казачат-кадет, чтобы они начали осваивать "казачий компонент" с чувством полной ответственности, с пониманием того, что они являются воспитанниками казачьего кадетского корпуса, тем более казачьи кадетские корпуса в Оренбургской области, в самом Оренбурге всегда имели свою историческую подоплеку. В прошлом Оренбург длительное время готовил казачьих офицеров не только для Оренбургского войска, но и для казаков Забайкалья, Дальнего Востока, в том числе, для Терского войска. Работа по открытию казачьего кадетского корпуса идет, пока процесс — в движении.

— Насколько продуктивен диалог Оренбургского войска с властью на всех уровнях?

— У нас продуктивно выстроено взаимодействие рабочих групп по поддержке казаков на территориях. Трудно выделить — в каком районе эта работа построена более эффективно. На высоком уровне проходят заседания рабочих групп в Челябинской, Свердловской областях. По мере возможностей высокие результаты деятельности показывает рабочая группа самой Оренбургской области. Идет формирование казачьего отдела на территории Курганской области. Должен отметить, что руководство субъекта, сам состав рабочих групп по делам с казачеством достаточно активно оказывают помощь атаману отдела в деле становления. Ведь деятельность рабочей группы заключается не в том, чтобы раз в квартал собрались, поговорили о казаках, обозначили их существование. Рабочие группы созданы в министерствах и ведомствах, что показывает свою эффективность. Это площадки, куда казаки всегда могут прийти и поднять какие-то проблемные вопросы, попросить помощи в решении этих проблемных вопросов. По таким принципам работают рабочие группы и координационные советы Свердловской, Челябинской, Оренбургской областей, а также рабочая группа Курганской области самой Республики Башкортостан.

На протяжении последних 15 лет у Оренбургского казачьего войска выстроены добрые отношения с руководством всех пяти субъектов, на территории которых расположено наше войско. Руководители субъектов убедились в том, что казаки не просто присутствуют на территориях субъектов, одели форму и ходят в этой форме, а дух казачий, который заложен нашими предками 450 лет назад, и сегодня живет в душе каждого казака. СВО показала, что казаки исторически, на уровне глубокого убеждения готовы выполнять задачи, которые стоят перед оренбургскими казаками. Уверен, что добрые отношения, которые исторически сложились у казаков с руководителями территорий, будут только укрепляться и нарастать. И задачи, которые перед нами поставит Президент РФ и Всероссийский атаман, — оренбургские казаки выполнять с достоинством и честью.

Нет сомнений, оренбургские казаки внесут свой весомый вклад в историю российского казачества. И мы должны помнить: слава Богу, что мы казаки.