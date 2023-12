Казахстан последовал за Алжиром в вопросе закупки истребителей, и сделал выбор в пользу российских самолетов Су-30 вместо французских Rafale, констатируют авторы американского журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье журналисты издания объясняют мотивацию Астаны. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: wikimedia.org by Pavel Adzhigildaev is licensed under CC BY-SA 3.0