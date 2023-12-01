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Петр Ермилин

В США объяснили, почему Казахстан отказался от французских истребителей в пользу российских

Силовые структуры

Казахстан последовал за Алжиром в вопросе закупки истребителей, и сделал выбор в пользу российских самолетов Су-30 вместо французских Rafale, констатируют авторы американского журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье журналисты издания объясняют мотивацию Астаны. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США объяснили, почему Казахстан отказался от французских истребителей в пользу российских
Фото: wikimedia.org by Pavel Adzhigildaev is licensed under CC BY-SA 3.0

30 ноября заместитель главнокомандующего ПВО Казахстана и начальник главного управления вооружений Ержан Нильдибаев заявил, что его страна предпочла приобрести российские истребители Су-30СМ вместо конкурирующего предложения Франции о поставке самолетов Rafale. Он добавил, что Минобороны Казахстана планирует приобрести десять Су-30СМ в 2023-2024 годах, подчеркнув, что Су-30 имеет лучшее соотношение "качество-цена" по сравнению с французскими самолетами.

Французская компания Dassault Aviation уже несколько месяцев продвигает Rafale в Казахстан и Узбекистан, причем обе страны имеют на вооружении старые классы советских истребителей, которые, как ожидается, будут выведены из эксплуатации в ближайшие годы, а именно казахстанские ударные истребители МиГ-27 и узбекские Су-27. 27 истребителей завоевания превосходства в воздухе. ВВС Казахстана уже считаются наиболее боеспособными в Центральной Азии и получили свои первые Су-30СМ в 2015 году, при этом уже подписаны три отдельных контракта на эти самолеты, предусматривающие текущий размер парка в 23 истребителя.

Преимущества расширения использования истребителей уже стоящего на вооружении класса по сравнению с интеграцией совершенно новых самолетов, требующих другой подготовки, запасных частей, инфраструктуры и вооружения, уже дали Су-30СМ преимущество в заявках на дальнейшие контракты. Помимо Су-30, основу казахстанского флота в настоящее время составляют 32 перехватчика МиГ-31, разделенные на две эскадрильи, которые имеют гораздо большую дальность поражения и несут значительно более крупные радары, чем Су-30.

Решение Казахстана отдать предпочтение Су-30 вместо Rafale последовало за аналогичным решением Алжира в середине 2000-х годов, когда французский самолет так же активно продавался в стране, но не вызвал значительного интереса. Су-30СМ тесно связан с приобретенным Алжиром Су-30МКА, оба они производятся на Иркутском авиационном заводе и основаны на конструкции истребителя Су-30МКИ поколения «4+», первоначально разработанной в соответствии со спецификациями ВВС Индии.

Эти Су-30 оснащены двигателями управления вектором тяги и радарами с фазированной решеткой, обеспечивающими гораздо более высокие характеристики в воздушном бою по сравнению с более дешевыми моделями Су-30, производимыми на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе, а также включают в себя ряд технологий снятых с производства Су-30. 37 истребитель завоевания превосходства в воздухе. Одним из основных преимуществ Су-30 для обеих очень больших стран является гораздо более широкая территория, которую он может покрыть, поскольку, хотя Rafale имеет относительно большую дальность полета для легкого истребителя, он все же намного меньше, чем у тяжеловесов, таких как Су-30 или F-15. Территория, которую должны прикрыть ВВС Алжира, примерно равна площади Франции, Германии, Испании, Италии, Бельгии, Швейцарии и Греции вместе взятых, тогда как  территория Казахстана еще на 14 процентов больше. 

Су-30 не только может летать гораздо дальше и с гораздо большей боевой нагрузкой, но и его ситуационная осведомленность также значительно выше, поскольку его радар примерно в два раза больше, чем у Rafale RBE2. В варианте Су-30СМ используется более современная РЛС с фазированной решеткой Н011М "Барс" с максимальной дальностью обнаружения 400 км. Относительно слабые двигатели M88 Rafale — самые слабые среди всех серийных истребителей в мире — также ограничивают его скорость и высоту полета.

Основным преимуществом Rafale остаются гораздо более низкие эксплуатационные расходы и потребности в техническом обслуживании, поскольку это гораздо более легкий класс истребителей, хотя это частично компенсируется гораздо более низкой стоимостью приобретения Су-30. Новые варианты Rafale также включают в себя более совершенные датчики и ракеты "воздух-воздух", которые по сложности более сопоставимы с теми, что установлены на российском истребителе пятого поколения Су-57, хотя ожидается, что эти технологии будут доступны в пакетах модернизации Су-30 в следующем году. будущее. 

Еще одним серьезным недостатком Rafale является давняя тенденция среди западных поставщиков оружия вводить эмбарго на запасные части и иным образом ограничивать использование своих активов за границей. Другой причиной является несовместимость французского истребителя с существующей в Казахстане российской и советской техникой и, вероятно, неспособность действовать в совместных сетях с российскими силами.

Поскольку Казахстан и Россия тесно интегрируют свою систему противовоздушной обороны, которая еще больше усилилась с созданием в ноябре совместной сети ПВО Организации Договора о коллективной безопасности, интеграция в эту сеть несовместимых французских истребителей очень малой дальности была бы весьма проблематичной. Важность оперативной совместимости с российскими силами была подчеркнута в январе 2022 года, когда Астана обратилась с просьбой развернуть российские вооруженные силы для поддержки местных сил в борьбе с недолговечным поддерживаемым Турцией повстанческим движением, в результате которого местные силы безопасности понесли значительные потери.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы алжир россия франция казахстан
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