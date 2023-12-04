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Олег Володин

Проанализированы случаи спасения всеми видами оружия самообороны

Силовые структуры » Военные новости

В соцсетях активно обсуждается свежий рейтинг эффективности легальных средств самообороны, составленный проектом "Мэйдэй" на основании анализа популярных сообществ по самообороне и мнений бывших (и действующих) сотрудников полиции и юристов.

Проанализированы случаи спасения всеми видами оружия самообороны
Фото: Презентация по правоведению "Необходимая оборона, как обстоятельство, исключающее преступность деяния по уголовному законодательству Российской Федерации" by СарГУ is licensed under СарГУ-2016

Рейтинг учитывает также и специфические российские условия:

  • погоду,
  • одежду,
  • психологию среднего обывателя.

Естественно, он не включает в себя нелегальные средства типа запрещённых телескопических дубинок, кастетов, холодного оружия (в том числе всяческих мачете и тесаков).

Перед составлением рейтинга аналитики обратили внимание желающих быстро и выгодно купить эффективное и легальное средство самообороны на следующие моменты.

  • Практически всегда специалисты отмечают, что наличие средства самообороны "внушает ложную защищённость" и "толкает их носителей на подвиги там, где без оружия они проявили бы осторожность".
  • Половины проблем с использованием таких средств можно просто не иметь, если "не таскаться по тёмным кварталам и не выпендриваться в компании, "баюкая" в кармане баллончик, травмат и т. д.".

Первая и распространённая ошибка — считать серьёзной защитой пневматический пистолет. Обычно такой "ствол" берут из-за простоты приобретения (перевозки) и внешнего вида, так как он вроде бы похож на травматическое и боевое оружие.

Однако сталкивающиеся с практической самообороной граждане, в том числе адвокаты, врачи и (бывшие) полицейские, отметили: из ста случаев самообороны "пневматикой" реально эффективными оказались четыре.

  • Один оборонявшийся попал напавшему пулькой в глаз.
  • Другой напугал пневматикой грабителя-мигранта.
  • В двух остальных случаях пневматическим пистолетом пользовались как тяжёлым предметом.

Но чаще всего пистолет отнимали и угрожали уже владельцу (а также наносили ему унизительные повреждения (можете догадаться, какие) или игнорировали "тычки" пулек в одежду. В ряде случае владелец не успевал или боялся вытащить своё оружие.

Так что на пневматику лучше не полагаться, особенно в деле защиты семьи. "Отличить "пневмат" от боевого или травматического оружия (по отсутствию "бороды") могут даже дети, а случаи засовывания пневмата в его владельца показывают малоэффективность самообороны", — делятся эксперты по уличной самозащите.

Вот как выглядит рейтинг эффективности самообороны в практических случаях.

  1. Травматическое оружие. По мнению экспертов, "травматы" (от ПБ-4 "Оса" и "Макарыча" до иных) имеют отличную психологическую и боевую эффективность, но велик риск серьёзно покалечить или убить нападающего. Поэтому "травматы" специалисты считают "оружием реальной обороны в случае реальной и серьёзной угрозы".
  2. Кулаки. Хотя большинство самооборонщиков приобретает оружие, чтобы избежать "честной мужской драки", вариант "один на один, кулак против кулака" является одним из лучших вариантов.
  3. Газовые баллончики с перцовкой и аэрозольные пистолеты ("Удар М-2", "Добрыня", "Пионер"). Они просты в приобретении (не нужны разрешения), удобны и морально необременительно их использовать, в том числе против пьяных, наркоманов и опасных животных.
  4. Электрошокеры. Эффективны те, которыми пользуются работники ЧОП, однако для их применения нужен опасный ближний контакт. Остальные электрошокеры либо незаконны (полицейские для гражданских лиц), либо слабы и могут напугать лишь треском.
  5. Ножи. Требуют психологической готовности, так как практически всегда их применение приводит к тяжким телесным повреждениями или смерти. Кроме того, в России с древних времен распространено правило "достал нож — режь (бей)".
  6. Популярные в 90-х газовые пистолеты. Требуют разрешения — проще взять травмат.

Стоит добавить, что Верховный суд России недавно опубликовал пояснение, что защита своей жизни или жизни родственника не является преступлением даже при нанесении нападающему вреда и ущерба.

Полицейский эксперимент: нож против пистолета
Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы самооборона
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