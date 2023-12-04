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Ирина Гусакова

Боевые роботы и ноу-хау в военной сфере

Силовые структуры » Военные новости

Начиная с середины ХХ века почти в каждом военном конфликте используются роботизированные технологии. Голливудские блокбастеры часто приукрашают возможность таких роботов, приписывая им суперспособности. Как шло развитие робототехники в военном деле, какие страны сейчас лидируют в этом направлении и какие проблемы существуют — рассказал читателям Pravda.Ru основатель и CEO компании Mirey Robotics, эксперт по робототехнике Андрей Наташкин.

Боевые роботы и ноу-хау в военной сфере
Фото: nypost.com

Первые попытки создания роботов в военных целях

Первая разработка военного аппарата без присутствия человека датируется 1910 годом. Ею занимался Чарльз Кеттеринг — инженер, впоследствии возглавивший научно-исследовательский блок в американской многоотраслевой корпорации General Electric. Кеттеринг предложил использовать свое устройство, которое долетало до необходимой точки, падало как бомба и взрывалось. Его проект финансировался правительством США, но дальше экспериментов дело не пошло.

Эксперименты использования управляемых на расстоянии танков и катеров начались в 30-х годах ХХ века. Во время Советско-финляндской войны Союз частично использовал танк Т-26, управляемый с помощью радиочастот. Однако в скором времени на учениях обнаружилась проблема — танк просто остановился на месте и не двигался. При этом танк внешне был абсолютно исправен. Причина была установлена — помехи в радиочастотах. Естественно в условиях реального боя такая проблема может стать фатальной, поэтому дальнейшие разработки проекта были прекращены.

Вполне успешный кейс получился у Великобритании в 1935 году. Инженеры создали беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который управлялся на расстоянии более 5 км. В реальных боях устройство не использовалось, но его скорость впечатляла. Разработчикам удалось добиться показателя в 170 км/час.

Если рассматривать период Великой отечественной войны, то роботизированные технологии использовались немцами. Они использовали гусеничные мины-танкетки, которые управлялись на расстоянии. В целом военные эксперты оценивают эту практику неудачно. Танкетки были дороги в производстве, обладали слабой проходимостью и легкой броней.

Холодная война спровоцировала новый виток развития боевых роботов. В 1958 году в США было создано специальное подразделение в структуре Министерства обороны, основная специализация которого — производство вооружений нового поколения. Несколько успешных разработок было презентовано и запущено США в массовое производство. В основном это разведывательные БПЛА. В ответ советские конструкторы разработали беспилотный самолет-разведчик, а также робота, способного разминировать взрывоопасные предметы.

"Массовая культура сильно повлияла на наше представление о роботизированной технике в военной индустрии. Спешу вас расстроить — то, что вы видите в американских блокбастерах, очень далеко от реальности. Если смотреть на вопрос глобально, реальность такова, что мы недалеко ушли от экспериментов 30-х годов ХХ века. Как тогда, так и сегодня разработчики пытаются создать эффективное устройство, управляемое на расстоянии, но при этом способное выполнять поставленные задачи”, — отмечает Андрей Наташкин.

Современные разработки

С 2000-х годов военные эксперты отмечают значительный рост финансирования роботизированных разработок. Только за 10 лет правительство США вложило порядка 4 млрд долларов в данную сферу. Помимо США, развитием данных технологий активно начали заниматься такие страны, как Россия, Китай, Израиль и Южная Корея.

Всего существует три вида роботизированной техники, используемой в военных целях:

  • воздушная,
  • сухопутная,
  • морская.

Воздушная техника чаще всего используется для разведки и мониторинга ситуации с воздуха. Такие БПЛА крайне миниатюрные. Например, робот Wasp весит всего 200 г, а его длина около 30 см. Другой тип БПЛА — это техника, выполняющая уже серьезные военные выдачи. Это сброс бомб (Bayraktar из Турции), роль камикадзе (Harop из Израиля). Много разработок в этом направлении ведет Китай, однако почти все они засекречены. В России развитием технологии занимается Государственный центр беспилотной авиации, в арсенале которого большое количество различных БПЛА, выполняющий полный спектр военных задач.

К сухопутной роботизированной технике относятся автономные мины, роботы разминирования, зенитные комплексы, роботы-транспортеры. Морская техника подразделяется на 4 вида:

  • палубные,
  • надводные,
  • подводные,
  • гибридные.

Самые простые — это подводные роботы, они находятся на службе военно-морского флота многих стран, включая Россию. Исторически они появились самыми первыми — примерно в середине 50-х годов ХХ века.

Одна из самых интересных разработок последнего времени — это беспилотный робот-рыба. Предполагается, что робот по своей пластике будет похож на тунца и сможет достигать скорости до 70 км/час. В его задачи будут входить разведка, доставка небольших грузов и запуск мин под водой.

"В настоящее время есть две основные цели развития военной робототехники. Первая — замена человека в местах, опасных для его жизни, выполнение физически трудоемких работ. Например, осуществление разведывательных операций, обнаружение элементов химического или бактериального оружия, транспортировка раненых. Вторая — выполнение таких операций, которые человек физически не может сделать. Например, некоторые БПЛА могут находиться на высоте, которая значительно превосходит показатели пилотируемых аппаратов. К тому же по такому показателю, как время нахождения в воздухе, перевес опять на стороне БПЛА”, — рассказывает эксперт.

Критика технологий

Основной массив критики использования роботов для военных целей связан с активным использованием технологий машинного обучения. Проблема обострилась в начале 2021 года, когда был опубликован отчет Совета Безопасности ООН. В этом документе описывался случай, произошедший в Ливии весной 2020 года. Боевой дрон, произведенный в Турции, выследил и атаковал человеческую цель в автономном режиме. Все детали данного происшествия были засекречены, однако случай наглядно продемонстрировал опасность использования искусственного интеллекта без контроля со стороны человека.

Другая проблема — это этичность использования потенциала крупнейших технологических компаний в военных целях. В 2005 году Boston Dynamics создала робота Big Dog. Собака весила 110 кг, перевозила груз весом 150 кг. Финансирование проекта обошлось в 42 млн долларов, однако в целом он был неудачным. Робот оказался медленным и шумным. Проект закрыли по инициативе заказчика. В 2022 году компания публично сообщила, что не намерена сотрудничать с военными.

"В 2017 году произошла крайне показательная история. Американская корпорация Google подписала закрытое соглашение с Министерством обороны США. Предполагалось, что разработки компании Google в сфере искусственного интеллекта будут использоваться для военных целей. В частности — для повышения атак дронов, для распознавания лиц террористов. Сотрудники компании выразили крайне обеспокоенность таким решением. На фоне возрастания недовольства компания была вынуждена расторгнуть соглашение в одностороннем порядке. После этого компания разработала собственный Кодекс, где было прописано, что ИИ-разработки корпорации нельзя использовать в военных целях”, — резюмирует Андрей Наташкин.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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