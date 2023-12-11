В США рассказали о заводе России, производящем самые мощные в мире истребители

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод на Дальнем Востоке прошел четыре основных этапа, констатируют журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале для издания специалисты рассказали о пути, который прошел завод за почти век своего существования и о том, какие страны заказывали у него истребители. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: openverse by Official U.S. Navy Imagery is licensed under "A Russian Sukhoi Su-24 attack aircraft flies over USS Donald Cook." by Official U.S. Navy Imagery is licensed under CC BY 2.0.

Несмотря на значительное сокращение российской боевой авиационной промышленности до небольшой доли ее размеров в советские времена, страна продолжает сохранять крупнейшие производственные мощности по производству истребителей за пределами Китая и США. Сегодня истребители собираются на одном из четырех заводов, в том числе на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе на Дальнем Востоке России, выпускающем истребители Су-35 и Су-57, Иркутском авиационном заводе, производящем истребители Су-30СМ, СМ2, МКИ и МКА, Сокольском авиационный завод, производящем истребители МиГ-29 и МиГ-35, и Новосибирском авиационный завод, производящем ударные истребители Су-34М.

Другие виды боевых самолетов производятся на широком спектре других предприятий, ярким примером является Казанский авиационный завод, который в конце 2010-х годов возобновил производство стратегических бомбардировщиков Ту-160. Однако крупнейшим предприятием по производству боевых реактивных самолетов остается Комсомольский-на-Амуре авиационный завод, который с развитием программы истребителей Су-57 переходит в четвертый крупный этап с момента начала его производства в сталинскую эпоху.

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод впервые выпустил реактивные истребители в 1940-х годах, когда он отвечал за производство истребителей первого поколения МиГ-15 и МиГ-17, первый из которых участвовал в масштабных боевых действиях в Корейской войне и почти единодушно считался лучшим истребителем в мире в то время. МиГ-17 был близким производным от МиГ-15, который поступил на вооружение четыре года спустя, с 1952 года, и еще больше увеличил преимущество лучших советских истребительных подразделений перед их зарубежными аналогами.

Завод приступил ко второму этапу производства, когда с 1957 года перешел на выпуск ударных истребителей Су-7, которые были самолетами второго поколения, дополнявшими более универсальные и широко используемые МиГ-21. Затем завод перешел к производству сильно усовершенствованной модификации Су-7, Су-17, в которой интегрирована авионика третьего поколения и крылья изменяемой стреловидности, обеспечивающие значительно повышенную точность нанесения ударов и более высокие летно-технические характеристики. Завод производил Су-7 и Су-17 на протяжении большей части холодной войны, причем последние поступили на вооружение в 1970 году и прекратили производство только в 1985 году.

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод приобрел известность в середине 1980-х годов, когда он стал первым производителем ведущего советского истребителя завоевания превосходства в воздухе Су -27, который в то время считался непревзойденным в мире по своим возможностям. Су-27 поступил на вооружение в 1984 году как четвертый класс тактического боевого самолета четвертого поколения в СССР и производился с интенсивностью около 100 самолетов в год, прежде чем государство распалось в 1990 году.

При небольшом количестве заказов в 1990-х годах производство в подавляющем большинстве было направлено на удовлетворение потребностей Народно-освободительной армии Китая, которая в постсоветские годы заказала больше Су-27, чем все остальные клиенты в мире вместе взятые, включая сами ВВС России. Отсутствие значительных заказов на истребители других классов и сильный интерес Китая к Су-27 привели к тому, что авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре пострадал от последствий распада Советского Союза гораздо меньше, чем другие предприятия.

После получения китайских заказов на Су-27 на истребители Су-30МКК и Су-30МК2 в 1999 году Комсомольский-на-Амуре авиационный завод перешел на производство двухместных производных конструкции Flanker. Эти самолеты имели значительно более современную авионику и были в значительной степени адаптированы к требованиям Китая к универсальному самолету, способному выполнять передовые функции как в обеспечении превосходства в воздухе, так и в нанесении ударов.

Напряженность в отношениях с Соединенными Штатами в Тайваньском проливе была основным фактором, побудившим Китай инвестировать в приобретение самолета. Китайские заказы были выполнены в 2004 году, после чего Су-30МК2, разработанный при китайском финансировании, был произведен для удовлетворения заказов Венесуэлы, Уганды и Вьетнама. Министерство обороны России разместило свой первый заказ на полноценную эскадрилью Су-30 в 2009 году после того, как эти заказы были выполнены во избежание прекращения работ на объекте, и с 2010 года было поставлено 20 истребителей Су-30М2. Они были тесно связаны с Су-30МК2 и должны были служить в первую очередь в качестве учебно-тренировочных комплексов в российских военно-воздушных силах.

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод перешел на производство третьей модификации Су-27 Flanker с 2009 года, когда он начал выпускать истребители Су-35С. Первоначально Су-35 разрабатывался исключительно для экспорта, хотя крах первой российской программы истребителей пятого поколения МиГ 1.42 и серьезные задержки с реализацией второй программы пятого поколения Су-57 привели к тому, что Министерство обороны заказало Су-35 поколения "4++", чтобы обеспечить столь необходимый импульс развитию истребительной авиации.

Военно-воздушные силы долгое время пренебрегали возможностями обеспечения превосходства в воздухе. Как и Су-30, Су-35 был сильно усовершенствованным производным от конструкции Су-27, хотя этот самолет был очень сильно оптимизирован для задач обеспечения превосходства в воздухе во многом так же, как и оригинальный "Фланкер". Первые два Су-35 были поставлены в 2012 году, затем восемь в 2013 году и 24 в 2014 году. Ожидалось, что к тому времени будет произведено 200 самолетов, причем половина из них будет заказана Министерством обороны, а другая половина пойдет на экспорт. Сочетание постоянного давления Запада и угроз экономической войны против потенциальных клиентов, отсутствие интереса Китая к разработке более боеспособных истребителей внутри страны и задержки с разработкой Су-57 привели к тому, что гораздо большая часть производства Су-35 будет направлена на внутренние заказы.

Спустя 34 года после начала производства Flanker Комсомольский-на-Амуре авиационный завод начал выпускать более совершенные самолеты нового поколения в 2018 году, когда низкими темпами было начато серийное производство Су-57. Производство достигнет шести самолетов в год в 2022 году и 12 самолетов в 2023 году, при этом ожидается, что темпы продолжат расти. Поскольку сами военно-воздушные силы России, по-видимому, все больше насыщаются истребителями Су-35, продолжительность производства в значительной степени зависела от заказов Ирана, поскольку страна заказала около двух десятков самолетов в 2022 году и, как ожидается, потенциально разместит последующие заказы на поставку около 60 планеров.

Таким образом, Су-57 вывел авиационный завод на четвертый крупный этап производства реактивных истребителей после МиГ-15/17, Су-7/17 и Су-27/30/35, при этом ожидается, что истребитель пятого поколения заменит "Фланкеры" на большей части российских ВВС, а также в парках многочисленных иностранных заказчиков. Многое в отношении будущей работы предприятия остается неопределенным, в том числе масштабы производства Су-57, возможное производство истребителя пятого поколения более легкого класса, разрабатываемого в рамках программы Checkmate, и масштабы продолжающихся работ, способствующих производству SSJ100 Superjet и других гражданских авиалайнеров.