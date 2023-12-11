Комсомольский-на-Амуре авиационный завод на Дальнем Востоке прошел четыре основных этапа, констатируют журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале для издания специалисты рассказали о пути, который прошел завод за почти век своего существования и о том, какие страны заказывали у него истребители. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.
Несмотря на значительное сокращение российской боевой авиационной промышленности до небольшой доли ее размеров в советские времена, страна продолжает сохранять крупнейшие производственные мощности по производству истребителей за пределами Китая и США. Сегодня истребители собираются на одном из четырех заводов, в том числе на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе на Дальнем Востоке России, выпускающем истребители Су-35 и Су-57, Иркутском авиационном заводе, производящем истребители Су-30СМ, СМ2, МКИ и МКА, Сокольском авиационный завод, производящем истребители МиГ-29 и МиГ-35, и Новосибирском авиационный завод, производящем ударные истребители Су-34М.
Другие виды боевых самолетов производятся на широком спектре других предприятий, ярким примером является Казанский авиационный завод, который в конце 2010-х годов возобновил производство стратегических бомбардировщиков Ту-160. Однако крупнейшим предприятием по производству боевых реактивных самолетов остается Комсомольский-на-Амуре авиационный завод, который с развитием программы истребителей Су-57 переходит в четвертый крупный этап с момента начала его производства в сталинскую эпоху.
Комсомольский-на-Амуре авиационный завод впервые выпустил реактивные истребители в 1940-х годах, когда он отвечал за производство истребителей первого поколения МиГ-15 и МиГ-17, первый из которых участвовал в масштабных боевых действиях в Корейской войне и почти единодушно считался лучшим истребителем в мире в то время. МиГ-17 был близким производным от МиГ-15, который поступил на вооружение четыре года спустя, с 1952 года, и еще больше увеличил преимущество лучших советских истребительных подразделений перед их зарубежными аналогами.
Завод приступил ко второму этапу производства, когда с 1957 года перешел на выпуск ударных истребителей Су-7, которые были самолетами второго поколения, дополнявшими более универсальные и широко используемые МиГ-21. Затем завод перешел к производству сильно усовершенствованной модификации Су-7, Су-17, в которой интегрирована авионика третьего поколения и крылья изменяемой стреловидности, обеспечивающие значительно повышенную точность нанесения ударов и более высокие летно-технические характеристики. Завод производил Су-7 и Су-17 на протяжении большей части холодной войны, причем последние поступили на вооружение в 1970 году и прекратили производство только в 1985 году.
Комсомольский-на-Амуре авиационный завод приобрел известность в середине 1980-х годов, когда он стал первым производителем ведущего советского истребителя завоевания превосходства в воздухе Су -27, который в то время считался непревзойденным в мире по своим возможностям. Су-27 поступил на вооружение в 1984 году как четвертый класс тактического боевого самолета четвертого поколения в СССР и производился с интенсивностью около 100 самолетов в год, прежде чем государство распалось в 1990 году.
При небольшом количестве заказов в 1990-х годах производство в подавляющем большинстве было направлено на удовлетворение потребностей Народно-освободительной армии Китая, которая в постсоветские годы заказала больше Су-27, чем все остальные клиенты в мире вместе взятые, включая сами ВВС России. Отсутствие значительных заказов на истребители других классов и сильный интерес Китая к Су-27 привели к тому, что авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре пострадал от последствий распада Советского Союза гораздо меньше, чем другие предприятия.
После получения китайских заказов на Су-27 на истребители Су-30МКК и Су-30МК2 в 1999 году Комсомольский-на-Амуре авиационный завод перешел на производство двухместных производных конструкции Flanker. Эти самолеты имели значительно более современную авионику и были в значительной степени адаптированы к требованиям Китая к универсальному самолету, способному выполнять передовые функции как в обеспечении превосходства в воздухе, так и в нанесении ударов.
Напряженность в отношениях с Соединенными Штатами в Тайваньском проливе была основным фактором, побудившим Китай инвестировать в приобретение самолета. Китайские заказы были выполнены в 2004 году, после чего Су-30МК2, разработанный при китайском финансировании, был произведен для удовлетворения заказов Венесуэлы, Уганды и Вьетнама. Министерство обороны России разместило свой первый заказ на полноценную эскадрилью Су-30 в 2009 году после того, как эти заказы были выполнены во избежание прекращения работ на объекте, и с 2010 года было поставлено 20 истребителей Су-30М2. Они были тесно связаны с Су-30МК2 и должны были служить в первую очередь в качестве учебно-тренировочных комплексов в российских военно-воздушных силах.
Комсомольский-на-Амуре авиационный завод перешел на производство третьей модификации Су-27 Flanker с 2009 года, когда он начал выпускать истребители Су-35С. Первоначально Су-35 разрабатывался исключительно для экспорта, хотя крах первой российской программы истребителей пятого поколения МиГ 1.42 и серьезные задержки с реализацией второй программы пятого поколения Су-57 привели к тому, что Министерство обороны заказало Су-35 поколения "4++", чтобы обеспечить столь необходимый импульс развитию истребительной авиации.
Военно-воздушные силы долгое время пренебрегали возможностями обеспечения превосходства в воздухе. Как и Су-30, Су-35 был сильно усовершенствованным производным от конструкции Су-27, хотя этот самолет был очень сильно оптимизирован для задач обеспечения превосходства в воздухе во многом так же, как и оригинальный "Фланкер". Первые два Су-35 были поставлены в 2012 году, затем восемь в 2013 году и 24 в 2014 году. Ожидалось, что к тому времени будет произведено 200 самолетов, причем половина из них будет заказана Министерством обороны, а другая половина пойдет на экспорт. Сочетание постоянного давления Запада и угроз экономической войны против потенциальных клиентов, отсутствие интереса Китая к разработке более боеспособных истребителей внутри страны и задержки с разработкой Су-57 привели к тому, что гораздо большая часть производства Су-35 будет направлена на внутренние заказы.
Спустя 34 года после начала производства Flanker Комсомольский-на-Амуре авиационный завод начал выпускать более совершенные самолеты нового поколения в 2018 году, когда низкими темпами было начато серийное производство Су-57. Производство достигнет шести самолетов в год в 2022 году и 12 самолетов в 2023 году, при этом ожидается, что темпы продолжат расти. Поскольку сами военно-воздушные силы России, по-видимому, все больше насыщаются истребителями Су-35, продолжительность производства в значительной степени зависела от заказов Ирана, поскольку страна заказала около двух десятков самолетов в 2022 году и, как ожидается, потенциально разместит последующие заказы на поставку около 60 планеров.
Таким образом, Су-57 вывел авиационный завод на четвертый крупный этап производства реактивных истребителей после МиГ-15/17, Су-7/17 и Су-27/30/35, при этом ожидается, что истребитель пятого поколения заменит "Фланкеры" на большей части российских ВВС, а также в парках многочисленных иностранных заказчиков. Многое в отношении будущей работы предприятия остается неопределенным, в том числе масштабы производства Су-57, возможное производство истребителя пятого поколения более легкого класса, разрабатываемого в рамках программы Checkmate, и масштабы продолжающихся работ, способствующих производству SSJ100 Superjet и других гражданских авиалайнеров.
У Украины нет будущего, сказал Владимир Путин. Единственная гарантия покончить с братоубийственной войной — включить бывшую Украину в состав РФ.