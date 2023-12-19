Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

В США признали превосходство России в одной из военных сфер

Силовые структуры » Военные новости

Российские ядерные силы ввели в строй новый ракетный полк, а США столкнулись с возможной потерей боеспособности межконтинентальных баллистических ракет, констатируют журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале для издания они рассказали о ключевых качествах российского наземного ракетного комплекса РС-24 "Ярс". Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США признали превосходство России в одной из военных сфер
Фото: Сайт президента Российской Федерации is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Новый ракетный полк заступил на боевое дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения России, говорится в заявлении командующего войсками генерал-полковника Сергея Каракаева.

“Ракетный полк заступил на боевое дежурство в составе Бологовского ракетного соединения, которое оснащено мобильным наземным ракетным комплексом РС-24 "Ярс", — заявил он 16 декабря, уточнив, что это повысит возможности соответствующих соединений.

МБР "Ярс" — одна из двух систем, параллельно поступающих на вооружение российских Вооруженных сил наряду с гораздо более крупной ракетой "Сармат", которая примерно в четыре раза тяжелее и может нести значительно большие боеголовки в большем количестве. Первое подразделение "Сармат" было поднято по боевой тревоге в конце октября, в то время как "Ярс" начал поступать на вооружение с июля 2010 года и в настоящее время на вооружении восьми дивизионов находится до 150 ракет.

"Ярс" был секретно разработан как преемник "Тополя-М", который поступил на вооружение в 1997 году, с основным отличием, заключающимся в способности новой ракеты нести несколько боеголовок с независимым наведением, что значительно увеличивает огневую мощь и снижает уязвимость к перехвату.

Параллельно с продолжающимся увеличением количества находящихся на вооружении ракетных полков «Ярс», ожидается, что не только количество ракетных подразделений «Сармат» будет продолжать быстро увеличиваться, несмотря на предшествующие значительные задержки в реализации программы, но и существующие ракеты шахтного базирования РС-18А, унаследованные от Советского Союза. эпохи также модифицируются для размещения гиперзвуковых планирующих аппаратов «Авангард». Они обеспечивают ударный потенциал, не имеющий аналогов среди иностранных вооруженных сил, хотя Народно-освободительная армия Китая, как подозревают, близка к созданию аналогичной и потенциально значительно более мощной планирующей машины для своих собственных стратегических сил.

Профиль полета "Авангарда" и высокая маневренность чрезвычайно затрудняют его перехват и, таким образом, позволяют ему служить в качестве усилителя для полков, развертывающих более старые ракеты.

Российские силы наземного базирования МБР считаются на сегодняшний день самыми боеспособными в мире, несмотря на значительное расширение и модернизацию гораздо меньшего китайского арсенала, в то время как Соединенные Штаты, напротив, полагаются на самый старый класс МБР в мире, полувековой давности Minuteman III, в качестве своего единственного класса.

Серьезные трудности с разработкой преемника привели к растущей вероятности того, что США будут вынуждены полностью отказаться от развертывания межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования и вывести из эксплуатации арсенал Minuteman III без замены. Одной из причин расхождения между двумя бывшими сверхдержавами была гораздо большая зависимость Америки от баллистических ракет подводного базирования и ядерных бомбардировщиков, в то время как Россия полагалась на МБР для обеспечения основной части своего стратегического ядерного ударного потенциала.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы сша
Новости Все >
Диетолог посоветовала отказаться от десертов и газированных напитков в новогоднюю ночь
Эксперт нашел метод защиты автомобильных дворников от замерзания
Зеленский объяснил провал контрнаступления
Зеленский резко ответил о своих соратниках
Опасные лаборатории нашли под Нижним Новгородом
МВД: семья из Германии с шестью детьми получила временное убежище в РФ
Бастрыкин требует разобраться в деле об избитом подростке
Ученые нашли 5 видов орехов полезными для крепости костей
"Мисс Россия — 2022" Анна Линникова рассказала, почему разорвала помолвку с американцем
МИД: "Несмотря на западные санкции, у городов Кубани остались контакты с друзьями"
Популярное
Установлено безопасное для здоровья количество сахара в чае и кофе

Ученые из Лейденского университета провели исследование, которое показало, что добавление сахара в чай и кофе не оказывает негативного воздействия на организм.

Установлено безопасное для здоровья количество сахара в чае и кофе
Лук или морковь: что жарят первым
Лук или морковь: что жарят первым. Это знают немногие, поэтому подсказываем
Буйнов очень сильно болен и уже с трудом передвигается
Рассказ консьержки: выяснились новые обстоятельства смерти Дмитрия Красилова
Украина: откажись от гражданства, чтобы избежать мобилизации Дмитрий Плотников Из-за сериала "Слово пацана" уличные банды не появятся Алексей Гончаров Квазигосударство Косово: подаяния США и ЕС как доход, наёмничество как работа Михаил Плисюк
Символ процветания и богатства: четыре совета помогут вырастить денежное дерево
Бойцов СВО отказались заселять в отель в Ростовской области
В Китае рассказали о двух подарках от России
В Китае рассказали о двух подарках от России
Последние материалы
Зеленский резко ответил о своих соратниках
В ЕС рассказали о смене подхода к помощи Украине
Опасные лаборатории нашли под Нижним Новгородом
Украина: откажись от гражданства, чтобы избежать мобилизации
МВД: семья из Германии с шестью детьми получила временное убежище в РФ
Бастрыкин требует разобраться в деле об избитом подростке
Ученые нашли 5 видов орехов полезными для крепости костей
"Мисс Россия — 2022" Анна Линникова рассказала, почему разорвала помолвку с американцем
МИД: "Несмотря на западные санкции, у городов Кубани остались контакты с друзьями"
В Польше более 10 человек обвинили в шпионаже в пользу России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников