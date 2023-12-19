В США признали превосходство России в одной из военных сфер

Российские ядерные силы ввели в строй новый ракетный полк, а США столкнулись с возможной потерей боеспособности межконтинентальных баллистических ракет, констатируют журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале для издания они рассказали о ключевых качествах российского наземного ракетного комплекса РС-24 "Ярс". Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: Сайт президента Российской Федерации is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Новый ракетный полк заступил на боевое дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения России, говорится в заявлении командующего войсками генерал-полковника Сергея Каракаева.

“Ракетный полк заступил на боевое дежурство в составе Бологовского ракетного соединения, которое оснащено мобильным наземным ракетным комплексом РС-24 "Ярс", — заявил он 16 декабря, уточнив, что это повысит возможности соответствующих соединений.

МБР "Ярс" — одна из двух систем, параллельно поступающих на вооружение российских Вооруженных сил наряду с гораздо более крупной ракетой "Сармат", которая примерно в четыре раза тяжелее и может нести значительно большие боеголовки в большем количестве. Первое подразделение "Сармат" было поднято по боевой тревоге в конце октября, в то время как "Ярс" начал поступать на вооружение с июля 2010 года и в настоящее время на вооружении восьми дивизионов находится до 150 ракет.

"Ярс" был секретно разработан как преемник "Тополя-М", который поступил на вооружение в 1997 году, с основным отличием, заключающимся в способности новой ракеты нести несколько боеголовок с независимым наведением, что значительно увеличивает огневую мощь и снижает уязвимость к перехвату.

Параллельно с продолжающимся увеличением количества находящихся на вооружении ракетных полков «Ярс», ожидается, что не только количество ракетных подразделений «Сармат» будет продолжать быстро увеличиваться, несмотря на предшествующие значительные задержки в реализации программы, но и существующие ракеты шахтного базирования РС-18А, унаследованные от Советского Союза. эпохи также модифицируются для размещения гиперзвуковых планирующих аппаратов «Авангард». Они обеспечивают ударный потенциал, не имеющий аналогов среди иностранных вооруженных сил, хотя Народно-освободительная армия Китая, как подозревают, близка к созданию аналогичной и потенциально значительно более мощной планирующей машины для своих собственных стратегических сил.

Профиль полета "Авангарда" и высокая маневренность чрезвычайно затрудняют его перехват и, таким образом, позволяют ему служить в качестве усилителя для полков, развертывающих более старые ракеты.

Российские силы наземного базирования МБР считаются на сегодняшний день самыми боеспособными в мире, несмотря на значительное расширение и модернизацию гораздо меньшего китайского арсенала, в то время как Соединенные Штаты, напротив, полагаются на самый старый класс МБР в мире, полувековой давности Minuteman III, в качестве своего единственного класса.

Серьезные трудности с разработкой преемника привели к растущей вероятности того, что США будут вынуждены полностью отказаться от развертывания межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования и вывести из эксплуатации арсенал Minuteman III без замены. Одной из причин расхождения между двумя бывшими сверхдержавами была гораздо большая зависимость Америки от баллистических ракет подводного базирования и ядерных бомбардировщиков, в то время как Россия полагалась на МБР для обеспечения основной части своего стратегического ядерного ударного потенциала.