Все вооружение, которое можно собрать на Планете Земля, не поможет Киеву победить Российскую Федерацию.
Об этом прямо заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Мы должны налить себе бокал вина и сказать, что у Украины недостаточно сил, чтобы переломить ситуацию военным путем, и она не способна ни на какое контрнаступление", — отметил словацкий премьер-министр.
Запад может влить в киевский режим все финансы, всё оружие мира, но армия РФ не будет повержена в военном отношении.
По его словам, наступит новый год и мир ещё вздрогнет от того, как Москва начнёт диктовать условия по данному противостоянию.
А запад начинает пребывать в унынии. Поскольку Украина стремительно "кончается", а других желающих воевать за горстку богатых американцев, на земле что-то всё меньше и меньше.
Кстати и история с Украиной все из той же англосаксонской оперы. Сам Запад своими руками воевать не хочет и не умеет. А здесь появилась антиРоссия, которую не жалко. Кстати, при желании и финансах, таких "украин" по восточной Европе ещё можно найти пару-тройку. Но как мы видим, кое-кто из славян начинает мыслить трезво.
С Незалежной же рискнули и получилось. Да и игра была, честно говоря, беспроигрышная. В этом противостоянии Запад обязательно найдёт себе какие-нибудь "ништяки". Я и говорю о той кучке, которая рулит всем Западом (читай миром). Уж кто кто, а эти люди всегда найдут себе выгоду в любой войне.
Да и накручивать их не пришлось — новоиспечённые "европейцы" бодро подтянув шаровары и накрутив чуб на раскалённый гвоздь, возомнив себя стратегами великой нации укров, они ринулись вперёд, доказывая всем, что они достойны принятия в дружную-радужную европейскую семью.
Кстати сказать, что есть представители Украины, которые ещё до сих пор не поняли, как чудовищно они ошиблись. И даже цифра в 600 тысяч погибших украинцев, и ещё примерно столько же пропавших без вести, таких свидомных абсолютно не вразумит.
Все свои "ништяки" они из украино-российского конфликта уже вытянули. Да и не заботит он их больше. Тем вон и Ближний Восток можно поджечь, вон и в Арктике можно какую-нибудь "пульку расписать". Земля большая, дурных в ней на ней много, поэтому Россию сейчас оставят в покое. Тем более, что как-то жутковато Западу стало, что в кратчайшие строки страна стала ведущим ВПК планеты.
Я уже молчу про "Ангару", "Ярс", "Кинжал", и прочие "Искандеры". Поэтому, как бы это цинично не звучало, этот конфликт, позволил стране стать экономически состоятельной. Очень жалко, что ценой наших ребят.
На этом фоне нет смысла говорить об руководителя Украины. Об этом уже много сказано, рассказано, показано. Но удивительно то, что эти люди занимают абсолютно такую же позицию к собственной стране, как их хозяева. Им глубоко наплевать на страну, они считают себя элитой, западными жителями, и ассоциируют они себя только с жизнью ТАМ.
Им глубоко плевать на народ Украины, на плодородные земли чернозёма, в котором соросёнок хочет хранить токсичные отходы. Плевать им на погибших солдат ВСУ. Это люди, на которых ещё и до Майдана пробы негде было ставить. А сегодня они абсолютно убеждены в своей безнаказанности - верят, что сними ничего не произойдёт, потому что Запад выписывал им индульгенцию на все преступления в собственной стране.
Кстати, это очень сложное и опасное чувство. Очень сомневаюсь, что предатели собственной страны будут всегда в безопасности. Мне кажется, что до конца своих дней они будут, осознавая, что предали Родину, озираться и бояться. Если, конечно, западные хозяева не ликвидируют их раньше.
Салат "Красная шапочка" — простое полезное блюдо для новогоднего стола.