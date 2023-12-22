Весь мир уже неспособен победить армию России

4:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Все вооружение, которое можно собрать на Планете Земля, не поможет Киеву победить Российскую Федерацию.

Фото: Kremlin.ru

Об этом прямо заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

"Мы должны налить себе бокал вина и сказать, что у Украины недостаточно сил, чтобы переломить ситуацию военным путем, и она не способна ни на какое контрнаступление", — отметил словацкий премьер-министр.

Запад может влить в киевский режим все финансы, всё оружие мира, но армия РФ не будет повержена в военном отношении.

По его словам, наступит новый год и мир ещё вздрогнет от того, как Москва начнёт диктовать условия по данному противостоянию.

А что же Запад?

А запад начинает пребывать в унынии. Поскольку Украина стремительно "кончается", а других желающих воевать за горстку богатых американцев, на земле что-то всё меньше и меньше.

Кстати и история с Украиной все из той же англосаксонской оперы. Сам Запад своими руками воевать не хочет и не умеет. А здесь появилась антиРоссия, которую не жалко. Кстати, при желании и финансах, таких "украин" по восточной Европе ещё можно найти пару-тройку. Но как мы видим, кое-кто из славян начинает мыслить трезво.

С Незалежной же рискнули и получилось. Да и игра была, честно говоря, беспроигрышная. В этом противостоянии Запад обязательно найдёт себе какие-нибудь "ништяки". Я и говорю о той кучке, которая рулит всем Западом (читай миром). Уж кто кто, а эти люди всегда найдут себе выгоду в любой войне.

Да и накручивать их не пришлось — новоиспечённые "европейцы" бодро подтянув шаровары и накрутив чуб на раскалённый гвоздь, возомнив себя стратегами великой нации укров, они ринулись вперёд, доказывая всем, что они достойны принятия в дружную-радужную европейскую семью.

Кстати сказать, что есть представители Украины, которые ещё до сих пор не поняли, как чудовищно они ошиблись. И даже цифра в 600 тысяч погибших украинцев, и ещё примерно столько же пропавших без вести, таких свидомных абсолютно не вразумит.

Все свои "ништяки" они из украино-российского конфликта уже вытянули. Да и не заботит он их больше. Тем вон и Ближний Восток можно поджечь, вон и в Арктике можно какую-нибудь "пульку расписать". Земля большая, дурных в ней на ней много, поэтому Россию сейчас оставят в покое. Тем более, что как-то жутковато Западу стало, что в кратчайшие строки страна стала ведущим ВПК планеты.

Я уже молчу про "Ангару", "Ярс", "Кинжал", и прочие "Искандеры". Поэтому, как бы это цинично не звучало, этот конфликт, позволил стране стать экономически состоятельной. Очень жалко, что ценой наших ребят.

Зеленский и ко

На этом фоне нет смысла говорить об руководителя Украины. Об этом уже много сказано, рассказано, показано. Но удивительно то, что эти люди занимают абсолютно такую же позицию к собственной стране, как их хозяева. Им глубоко наплевать на страну, они считают себя элитой, западными жителями, и ассоциируют они себя только с жизнью ТАМ.

Им глубоко плевать на народ Украины, на плодородные земли чернозёма, в котором соросёнок хочет хранить токсичные отходы. Плевать им на погибших солдат ВСУ. Это люди, на которых ещё и до Майдана пробы негде было ставить. А сегодня они абсолютно убеждены в своей безнаказанности - верят, что сними ничего не произойдёт, потому что Запад выписывал им индульгенцию на все преступления в собственной стране.

Кстати, это очень сложное и опасное чувство. Очень сомневаюсь, что предатели собственной страны будут всегда в безопасности. Мне кажется, что до конца своих дней они будут, осознавая, что предали Родину, озираться и бояться. Если, конечно, западные хозяева не ликвидируют их раньше.