"Москитная логистика" ВСУ: прелесть натовского наследия

"Москитная логистика" ВСУ: единственный вариант, разрешённый русскими

3:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В интернете часто стали появляться видеоролики с пикапами и броневиками ВСУ, которые застряли в грязи.

Фото: Telegram: Fighterbomber|voin_dv

Рецидивы Артёмовска

Наверное, это может говорить о недостатках снабжения подразделений националистов. Но такая проблема у них появилась ещё в середине весны этого года. Тогда украинская армия пыталась удерживать Артёмовск. По оставленным для ВСУ тропам между Артёмовском и Часовым Яром стали барражировать пикапы и микроавтобусы.

Правда этот маршрут работал лишь в сухое время года, когда не было осадков. Но дожди и грязь тут же вносили собственные коррективы и колонны с автотранспортом националистов стали всё чаще попадать под артиллерию тогда ещё ЧВК "Вагнер".

Кстати, во многом из-за этого сдача города и отступление ВСУ было отчасти ускорено. После этого "москитная логистика" заработала на Запорожском фронте. Попытка "контрнаступа" здесь быстро обернулась российским ударом по тылам, после чего украинцы сразу стали разделять крупные партии боеприпасов на мелкие кучки.

Разумеется, это привело к увеличению цепи поставок, и армия Украины стала использовать гражданские машины. Также это вынудило её снизить темпы контрнаступления, а потом спровоцировало сложности с вводом резервистов для удара на участке Вербовое — Работино, отмечает "Военная хроника".

Потом на том же Запорожском фронте из-за "москитной логистики" у ВСУ начались проблемы с удержанием занятых позиций. Эластичная русская оборона при этом не страдала: подвоз боекомплектов, медпрепаратов и эвакуация раненых были хорошо отлажены.

Единственный вариант

А после занятий некоторых рубежей цепь "москитной логистики" растянулась и приняла на себя допнагрузку: на автобусах и пикапах враг стал эвакуировать раненых и обслуживать позиции, до которых было трудно доехать даже на защищённой технике.

"Также "москитная логистика" призвана ввести ВС РФ в заблуждение относительно истинных намерений, а именно: ВСУ не желают в целях безопасности и количественно-качественного состояния показывать реальный объём военных грузов и материальных ресурсов, которые им выделяются блоком НАТО; тактика "мелких групп", применяемая в основном в нынешних условиях противоборства предусматривает нецелевую, крупнотоннажную и крупногабаритную поставку материальных средств, боеприпасов, продовольствия и имущества. Мелкие партии более всего удобно доставлять на передний край и линию боевого соприкосновения на гражданских автомобилях. При следовании обратно в тыл данного автотранспорта есть возможность эвакуации раненых, поскольку погодные условия не позволяют бронетранспорту вовремя и в срок доставить боеприпасы и т. д., что не скажешь о подвижных, маневренных гражданских автомобилях большой проходимости", — комментирует ветеран боевых действий, полковник Борис Козаченко.

Потом такую логистику стали применять везде:

на Южно-Донецком фронте,

на флангах Артёмовска,

в Авдеевке.

И на всём направлении ЛБС Украина сталкивалась с грязью. Ведь основная часть маршрута — грунтовки, которые использовать в осенне-зимний период почти невозможно.

Но если судить по тому, что ВСУ продолжают использовать москитную логистику, то других вариантов за всё время боевых действий у них не появилось. Для переброски негабаритных грузов эта схема может быть и подходит, однако её явно недостаточно для перемещения тяжёлого вооружения. А без него обороняться украинская армия никак не сможет.