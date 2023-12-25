Раскрыты планы НАТО по военному освоению космоса

НАТО и другие западные военные организации уделяют повышенное внимание осведомленности о космической ситуации, учитывая растущие угрозы, а также занимаются модернизацией своей космической инфраструктуры сбора информации, пишет Роберт Уолл, автор британского Международного института стратегических исследований (IISS) в своем новом материале для аналитического центра.

Фото: openverse by Robert Kerton, CSIRO is licensed under "CSIRO ScienceImage 11042 Aerial view of the Canberra Deep Space Communication Complex" by Robert Kerton, CSIRO is licensed under CC BY 3.0.

Pravda.Ru публикует перевод материала Уолла о планах НАТО в сфере военного освоения космоса. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. В тексте перевода допустимы лексические замены в соответствие с требованиями Роскомнадзора РФ.

Западные вооруженные силы совершенствуют свои взгляды на космос и пытаются отточить свою ситуационную осведомленность в этой области, чему способствуют повышенное восприятие угроз и признание того, насколько жизненно важны такие системы.

НАТО, например, начала работу над космической доктриной, чтобы больше сосредоточиться на области, которая до сих пор рассматривалась лишь как часть Объединенной доктрины союзников по воздушным и космическим операциям. Ожидается, что новая доктрина будет готова в 2025 году и позволит Североатлантическому союзу уделять больше внимания космосу.

Орбитальное беспокойство

Спецоперация России на Украине показала, насколько космические системы могут оказаться под прицелом противника. Представители британской и американской разведки заявили, что Россия стояла за кибератакой на поставщика коммерческой спутниковой связи Viasat во время начала конфликта в 2022 году. В прошлом году SpaceX также заявила, что ей пришлось адаптировать свой космический интернет-сервис Starlink, который используется на Украине, перед лицом российских электронных атак. Сообщается, что во время конфликта на Украине Россия также глушила сигналы Глобальной системы позиционирования и космические радиолокаторы с синтезированной апертурой (SAR).

Западные специалисты по оборонному планированию обеспокоены усилением действий Народно-освободительной армии Китая (НОАК) по использованию космоса в военных целях. Пекин увеличил инвестиции в космические системы и продемонстрировал интерес к противокосмическим технологиям, по крайней мере, еще во время испытания противоспутниковой системы в 2005 году.

НОАК "разрабатывает, испытывает и развертывает средства, предназначенные для поражения спутников США и их союзников", отметил Пентагон в сентябрьском докладе о космической политике. В документе говорится, что эти возможности включают "электронную войну для подавления или обмана вражеской техники, наземные лазерные системы, которые могут вывести из строя и повредить спутниковые датчики, возможности наступательной кибервойны и противоспутниковые ракеты прямого подъема (DA-ASAT), которые могут нацеливаться на спутники на низкой околоземной орбите (НОО)". В отчете Пентагона говорится, что Китай также развернул несколько экспериментальных спутников, которые могут быть использованы для захвата других космических аппаратов. Аналогичным образом, в последнем ежегодном отчете Пентагона о военном потенциале Китая говорится, что Пекин "располагает действующей противоспутниковой ракетой наземного базирования (ASAT), предназначенной для поражения спутников на низкой околоземной орбите, и Китай, вероятно, намерен использовать дополнительное противоспутниковое оружие, способное уничтожать спутники вплоть до геосинхронной околоземной орбиты".

Помощник начальника отдела стратегии и операций британского министерства обороны поддержал мнение США.

"Угрозы вполне реальны. Угрозы существуют сегодня, и они затрагивают всю космическую экосистему", — заявил капитан группы ДэйвКейли 12 декабря на ежегодном мероприятии Ассоциации воздушной и космической энергетики в Лондоне.

Осведомленность об угрозах

Распространение угроз заставляет западные страны искать более широкие возможности для мониторинга этой области. Они не просто хотят делать больше, но и действовать более скоординированно.

Австралия, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты в этом месяце заявили, что будут совместно работать над усовершенствованным радаром дальнего космоса для обнаружения, отслеживания и характеристики объектов на геосинхронной орбите или даже дальше от нее. Ожидается, что всепогодные датчики, обеспечивающие эту возможность, будут установлены в каждой из трех стран, причем один из них в Австралии будет введен в эксплуатацию в 2026 году, а остальные подключены к сети до конца десятилетия.

"Поскольку мир становится все более противоречивым и возрастает опасность космических войн, Великобритания и наши союзники должны обеспечить наличие у нас передовых возможностей, необходимых для обеспечения безопасности наших стран", - заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

Также в этом месяце Руководящий совет Объединенной космической оперативной инициативы собрался в Берлине на свое ежегодное собрание, приветствовав Италию, Японию и Норвегию в качестве новых членов. Группировка, созданная в 2014 году Австралией, Канадой, Великобританией и США для улучшения сотрудничества и координации операций в космосе, уже расширилась и включает Францию, Германию и Новую Зеландию.

Кроме того, НАТО работает над стратегической системой информирования о космической ситуации, чтобы лучше отслеживать происходящее в космосе.

"Этот потенциал позволит Североатлантическому союзу лучше понимать космическую среду и космические события, а также их последствия во всех областях", — заявили в НАТО.

Между тем, Великобритания в ноябре заявила, что заключила контракт с британским космическим стартапом Spaceflux на установку телескопа на Кипре для наблюдения за объектами на геостационарной орбите в рамках проекта Nyx Alpha. Данными со спутника можно будет делиться с союзниками. Основная задача системы — помочь защитить британскую военную систему спутниковой связи Skynet, заявил вице-маршал авиации Пол Годфри, командующий космическим командованием Великобритании, во время конференции Defence Space Conference 2023.

Больше глаз

Темпы изменений, направленных на расширение возможностей космического наблюдения, в целом совпадают с темпами расширения возможностей геопространственной съемки из космоса. В феврале НАТО планирует запустить инициативу альянса по постоянному наблюдению из космоса. Целью этих усилий является создание виртуальной группировки коммерческих или государственных спутников под названием Aquila для обеспечения разведывательных систем НАТО.

Усилия Великобритании по наращиванию своих возможностей в области спутниковой съемки из космоса после того, как она десятилетиями сильно зависела от США, являются еще одним примером увеличения инвестиций в космические системы. Лондон планирует запустить демонстрационный спутник электронно-оптической съемки Tyche (EO) в следующем году. Великобритания также заключит контракт в 2024 году на Oberon, спутниковую группировку SAR, которая будет запущена в 2025 году, а затем на другую систему EO, Juno, в 2026 году.

США, со своей стороны, ломают голову над тем, как создать гибридную космическую архитектуру, сочетающую коммерческие и правительственные системы и предоставляющую информацию, которой можно делиться. Ключевым вопросом, который необходимо решить в рамках этого начинания, является необходимость "сохранения оперативной и информационной безопасности, обеспечивая при этом сотрудничество между службами, союзниками и другими стратегическими партнерами", говорится в сообщении подразделения оборонных инноваций.