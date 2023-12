НАТО и другие западные военные организации уделяют повышенное внимание осведомленности о космической ситуации, учитывая растущие угрозы, а также занимаются модернизацией своей космической инфраструктуры сбора информации, пишет Роберт Уолл, автор британского Международного института стратегических исследований (IISS) в своем новом материале для аналитического центра.

Фото: openverse by Robert Kerton, CSIRO is licensed under "CSIRO ScienceImage 11042 Aerial view of the Canberra Deep Space Communication Complex" by Robert Kerton, CSIRO is licensed under CC BY 3.0.