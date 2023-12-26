Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

"Сохраняем людей": на Украине раскрыли срок потери Киевом Авдеевки

5:10
Силовые структуры » Военные новости

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный раскрыл срок, в течение которого украинская армия потеряет контроль над Авдеевкой. В ходе пресс-конференции Залужный рассказал журналистам, что ВСУ могут уйти из Авдеевки уже через два-три месяца. Pravda.Ru объясняет, какое значение Авдеевка имеет для специальной военной операции (СВО).

"Сохраняем людей": на Украине раскрыли срок потери Киевом Авдеевки
Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

Признание Залужного

"Что касается ведения боевых действий около Авдеевки [...] Не нужно нам зацикливаться и устраивать какое-нибудь "шоу" вокруг конкретного населенного пункта. Ведение военных действий подчиняется своим законам, которые не зависят от того, понравится ли это депутатам или журналистам", — сказал главком ВСУ, его цитирует ТАСС.

Более того, Залужный заметил, что у ВС РФ появится возмоность концентрировать свои силы на определенном направлении.

"Они (российские военные. — Ред.) могут через два-три месяца сделать то, что произошло с Бахмутом. <...> будем оборонять (Авдеевку. — Ред.) ровно столько, сколько будет сил. Если сил недостаточно — сохраняем людей", — добавил украинский политик.

Грядущее противостояние

25 декабря офицер 110-й бригады с позывным Самара сообщил о практически полном прекращении контратак на донецком направлении. Военный связывал затишье с нехваткой боеприпасов у ВСУ и с тем, что украинское командование осуществило переброску личного состава на другие направления. 

«Штурмовать перестали в ответ. Они иногда пытаются что-то сделать, но не так, как было летом. Тогда они каждый день пытались что-то у нас отобрать, сейчас — нет», — сообщал Самара.

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, комментируя ситуацию, объяснял, что сейчас украинское командование направляет все ресурсы к Авдеевке.

"Украина снимает военных с ряда направлений и перебрасывает их, например, на Авдеевку, Макеевку, Марьинку, Артемовск — то есть на те направления, которые являются наиболее медийными с точки зрения украинской пропаганды, чтобы не дать нашим Вооруженным силам завершить продвижение войск к Часову Яру, если говорить об артемовском направлении", — говорил эксперт в беседе с Lenta.ru.

Он также подчеркнул, что Авдеевка "в данном случае является целевым направлением", добавив, что в этом направлении готовится мощное противостояние.

"Освобождение Авдеевки, на мой взгляд, нанесет мощнейший удар по престижу Зеленского и его команды. Затишье на других направлениях связано с тем, что и боеприпасы, и артиллерию, и личный состав перебрасывают именно туда", — считает Кнутов.

Авдеевская "мясорубка"

В конце ноября сообщалось об ожесточенных противостояниях в районе Авдеевки. Так, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов говорил о множестве трупов на этом участке СВО и охарктеризовал происходящее как "мясорубку".

"Поэтому закидывает трупами боевиков ВСУ контролируемую ими Авдеевку - мы видим те успехи, какие есть у наших ребят в промзоне, то есть, по сути, её освобождение. Мы видим продвижение на других участках фронта. Все это звенья одной цепи", — отмечал Рогов в беседе с "Царьградом".

За несколько дней до этого стало известно о взятии российскими военными под контроль промышленной зоны Авдеевки. Об этом сообщал военный корреспондент Юрий Котенок.

"Сегодня вечером Авдеевская промка наконец полностью освобождена от ВСУ. Хохол сидел там с 2014-го года. Теперь выбит. Вражеские ресурсы подтверждают. Для нацистов это серьёзный удар. Промзона — важная часть всего Авдеевского укрепрайона, который заявлялся бандеровской пропагандой как неприступный", — писал Котенок в своем Telegram-канале.

Одновременно с этим украинский военный эксперт Константин Машовец обращал внимание на военные достижения ВС РФ с южного направления. Машовец рассказывал, что российские бойцы улучшили свои позиции в районе населенных пунктов Водяное и Тоненькое.

"Следует констатировать, что в отличие от достаточно распространенного тезиса о том, что они ничему и никак не учатся, это не совсем так. После того, как переломить украинскую оборону быстро, одним мощным ударом не получилось, противник очень оперативно начал его менять на четко выверенные и обеспеченные по мере реальных возможностей атаки и штурмовые действия на отдельных участках и направлениях", — говорил Машовец в разговоре с изданием "Страна.ua".

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу украина авдеевка юрий кнутов владимир рогов валерий залужный
Новости Все >
Автоэксперт Лисовская: санкции Южной Кореи не остановят ввоз автомобилей в РФ
Гендиректор ОКР рассказал о выплате компенсаций российским атлетам, которые точно не поедут на ОИ
Врач Пушкина: дыхание ртом может быть вреднее, чем курение
Способы сделать маленькую кухню визуально просторной
Sohu: анекдот Путина про доярку и трактористов взбудоражил Германию
Автоэксперт Стрельбицкий рассказал, как вытащить автомобиль из снега
Playground: слитый код GTA 6 подтверждает продолжительность разработки игры
Семья тяжелобольного Брюса Уиллиса нашла смелость устроить праздник для актера
Фадеев назвал вечеринку Ивлеевой позором на мировом уровне
Bloomberg: США подорвут своё влияние в мире, если конфискуют активы России
Популярное
Виновата Ивлеева: фанаты Лолиты Милявской сдают билеты на её концерты

Фанаты массово возвращают билеты на предстоящие концерты известной певицы Лолиты в связи с ее участием в скандальной вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой.

СМИ: поклонники массово сдают билеты на концерты Лолиты
Эти овощи обидятся и не дадут большого урожая, если присоседите к ним бархатцы
Эти овощи обидятся и не дадут большого урожая, если присоседите к ним бархатцы
Иван Ургант возвращается на экран в новогоднем проекте "Первый Новый год"
"Сельдь под шубой" станет в 100 раз вкуснее: дело в одной хитрости с луком
500 тысяч мобилизантов для ВСУ: пойдут служить инвалиды и золотая молодёжь Дмитрий Плотников Причины провала контрнаступа ВСУ: коррупция, деморализация и некомпетентность Алексей Гончаров Олигархический капитал возвращает мир к феодализму Сергей Лебедев
Милявская о наказании за "голую вечеринку" Ивлеевой: живой человек делает работу над ошибками
Рассада будет крепкой, если положить в грунт эти ингредиенты
Тесто для вкусных пельменей: накормите целую компанию — не надо будет стоять у плиты 1 января
Тесто для вкусных пельменей: накормите целую компанию — не надо будет стоять у плиты 1 января
Последние материалы
Alzheimer's & Dementia: инфекция желудка связана с болезнью Альцгеймера
АТОР: россияне смогут воспользоваться скидками на туры до 35% летом
Инспектора ДПС уволили за досмотр пассажирики в интимных местах
Собчак ответила на обвинения Соловьева в работе на украинскую разведку
"До меня домогались все": Митя Фомин рассказал о начале своей карьеры в США
Сразу несколько циклонов и сильный шторм обрушились на Калининградскую область 26 декабря
От Ким Кардашьян до Бритни Спирс: девять самых кратковременных браков знаменитостей
Дизайнер интерьера: опасны ароматические свечи с ненатуральными компонентами в составе
Извинения "звёзд" за "голую вечеринку": покаяние или маневр
"Бросить или умереть": Сергей Мазаев откровенно о своей борьбе с алкоголизмом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников