Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный раскрыл срок, в течение которого украинская армия потеряет контроль над Авдеевкой. В ходе пресс-конференции Залужный рассказал журналистам, что ВСУ могут уйти из Авдеевки уже через два-три месяца. Pravda.Ru объясняет, какое значение Авдеевка имеет для специальной военной операции (СВО).

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.