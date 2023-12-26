"Сохраняем людей": на Украине раскрыли срок потери Киевом Авдеевки

5:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный раскрыл срок, в течение которого украинская армия потеряет контроль над Авдеевкой. В ходе пресс-конференции Залужный рассказал журналистам, что ВСУ могут уйти из Авдеевки уже через два-три месяца. Pravda.Ru объясняет, какое значение Авдеевка имеет для специальной военной операции (СВО).

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

Признание Залужного

"Что касается ведения боевых действий около Авдеевки [...] Не нужно нам зацикливаться и устраивать какое-нибудь "шоу" вокруг конкретного населенного пункта. Ведение военных действий подчиняется своим законам, которые не зависят от того, понравится ли это депутатам или журналистам", — сказал главком ВСУ, его цитирует ТАСС.

Более того, Залужный заметил, что у ВС РФ появится возмоность концентрировать свои силы на определенном направлении.

"Они (российские военные. — Ред.) могут через два-три месяца сделать то, что произошло с Бахмутом. <...> будем оборонять (Авдеевку. — Ред.) ровно столько, сколько будет сил. Если сил недостаточно — сохраняем людей", — добавил украинский политик.

Грядущее противостояние

25 декабря офицер 110-й бригады с позывным Самара сообщил о практически полном прекращении контратак на донецком направлении. Военный связывал затишье с нехваткой боеприпасов у ВСУ и с тем, что украинское командование осуществило переброску личного состава на другие направления.

«Штурмовать перестали в ответ. Они иногда пытаются что-то сделать, но не так, как было летом. Тогда они каждый день пытались что-то у нас отобрать, сейчас — нет», — сообщал Самара.

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, комментируя ситуацию, объяснял, что сейчас украинское командование направляет все ресурсы к Авдеевке.

"Украина снимает военных с ряда направлений и перебрасывает их, например, на Авдеевку, Макеевку, Марьинку, Артемовск — то есть на те направления, которые являются наиболее медийными с точки зрения украинской пропаганды, чтобы не дать нашим Вооруженным силам завершить продвижение войск к Часову Яру, если говорить об артемовском направлении", — говорил эксперт в беседе с Lenta.ru.

Он также подчеркнул, что Авдеевка "в данном случае является целевым направлением", добавив, что в этом направлении готовится мощное противостояние.

"Освобождение Авдеевки, на мой взгляд, нанесет мощнейший удар по престижу Зеленского и его команды. Затишье на других направлениях связано с тем, что и боеприпасы, и артиллерию, и личный состав перебрасывают именно туда", — считает Кнутов.

Авдеевская "мясорубка"

В конце ноября сообщалось об ожесточенных противостояниях в районе Авдеевки. Так, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов говорил о множестве трупов на этом участке СВО и охарктеризовал происходящее как "мясорубку".

"Поэтому закидывает трупами боевиков ВСУ контролируемую ими Авдеевку - мы видим те успехи, какие есть у наших ребят в промзоне, то есть, по сути, её освобождение. Мы видим продвижение на других участках фронта. Все это звенья одной цепи", — отмечал Рогов в беседе с "Царьградом".

За несколько дней до этого стало известно о взятии российскими военными под контроль промышленной зоны Авдеевки. Об этом сообщал военный корреспондент Юрий Котенок.

"Сегодня вечером Авдеевская промка наконец полностью освобождена от ВСУ. Хохол сидел там с 2014-го года. Теперь выбит. Вражеские ресурсы подтверждают. Для нацистов это серьёзный удар. Промзона — важная часть всего Авдеевского укрепрайона, который заявлялся бандеровской пропагандой как неприступный", — писал Котенок в своем Telegram-канале.

Одновременно с этим украинский военный эксперт Константин Машовец обращал внимание на военные достижения ВС РФ с южного направления. Машовец рассказывал, что российские бойцы улучшили свои позиции в районе населенных пунктов Водяное и Тоненькое.