Киев хочет выдвинуть РФ ультиматум, который "придется принять". О чем речь?

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Украина откажется от того, что принято считать традиционными переговорами, однако намерена выдвинуть России "ультимативные требования", которые, по мнению Киева, Москва будет вынуждена принять. С подобным заявлением выступил советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Pravda.Ru разбирается в ситуации.

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Заявление Подоляка

"Будут ультимативные требования к Российской Федерации на наивысшем уровне, и Россия их примет. Это не парадокс, это объективное развитие войны", — сказал советник ОП Украины в беседе с журналисткой Натальей Мосейчук.

Более того, Подоляк подчеркнул, что Запад не прекратит помогать Киеву вопреки спорам среди западных стран. По его мнению, эта поддержка в дальнейшем даже увеличится.

Ответ России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Подоляка, подчеркнула, что Россия не поддается ультиматумам и шантажу.

"Из последних сил эти террористические твари пытаются зомбировать своё население, чтобы потом под дулом пистолетов затащить в окопы и там добить. Каждый, кто ещё слушает «банковых террористов», должен знать: Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу. Каждого, кто приходил с мечом или гранатой, гнала взашей. Каждому, кто пытался уничтожить страну или ее народ, выписывала рецепт от расчеловечивания, — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Условие переговоров

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя возможность разрешения конфликта на Украине, заявил, что важным шагом на пути к мирным переговорам должен стать отказ Киева от самозапрета на взаимодействие с Россией.

"К сожалению, противная сторона не желает вести какие-либо переговоры. Более того, президент Украины издал декрет, запрещающий вести с нами мирные переговоры всем и сам себе. Как же можно вести переговоры, если они этого не хотят да еще и издали нормативный документ, который запрещает вести эти переговоры? Поэтому, если украинская сторона хочет этого, видимо, начать нужно с того, чтобы отменить этот декрет и объявить о готовности к этим переговорам", — сказал Путин (цитата по ТАСС).

Более того, он подчеркнул, что Москва открыта к возможности мирных переговоров, однако Киев "выбросил в печку" стамбульские договоренности (речь о соглашениях, достигнутых в рамках переговорного процесса между Россией и Украиной). Путин еще раз подчеркнул, что Украина не желает вести переговоры.

"Что касается того, как и что нужно сделать для того, чтобы этот конфликт был завершен мирными средствами: мы никогда не возражали против этого [...] Там (речь о переговорах в Стамбуле. — Ред.) украинская сторона нарисовала себе очень жесткие рамки обеспечения безопасности, и мы практически с этим согласились. Но как только наши войска отошли от столицы Украины, от Киева, сразу украинская сторона выбросила в печку все эти договоренности [...] Они объявили о том, что будут добиваться поражения России и победы на поле боя, стратегического поражения России", — добавил глава государства.

Запрет для Зеленского

30 сентября на сайте президента Украины Владимира Зеленского появился текст указа, в котором констатируется невозможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным. В тексте указе присутствуют следующие пять пунктов, их цитирует "Форбс":

"Констатировать невозможность проведения переговоров с Президентом Российской Федерации В. Путиным";

Одобряется текст обращения президента Украины, председателя Верховной рады и премьера в НАТО;

От кабинета министров требуется подготовить предложения по "многоуровневой системе обеспечения безопасности на основе многосторонних и двусторонних соглашений".

От правительства требуется усилить обороноспособность Украины за счет наращивания поставок военно-технической помощи;

Верховной раде рекомендуется принять законопроекты "о надлежащем санкционном и ином реагировании на эскалацию со стороны Российской Федерации".

Более того, 30 сентября Зеленский, говоря об этом указе, еще раз отверг любую возможность переговоров с Россией.