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Дмитрий Плотников

"Смерть на Дніпрі": зачем украинская армия цепляется за берега Днепра

Силовые структуры » Военные новости

На правобережье Днепра замечены новые подразделения Вооружённых сил Украины.

"Смерть на Дніпрі": зачем украинская армия цепляется за берега Днепра
Фото: соцсети

А о чем это может говорить?

Активные соединения ВСУ появились там совсем недавно, однако уже по некоторым деталям можно сделать ряд выводов.

Кого громят "Ланцеты"?

На правом берегу Днепра в конце декабря в Херсонской области замечено появление бронированный техники, которая ранее в данном районе не применялось. Например, 30 декабря информационные порталы опубликовали видео удара беспилотника российской армии "Ланцет" около населённого пункта Чайкина. Барражирующий боеприпас поражает танк "Леопард 1".

А за день до этого около посёлка Матросовка в Переславском районе такой же "Ланцет" разбил бронетранспортер Stryker. И в тот же день, 29 декабря, опубликовано видео нанесения удара российских ракет по позиции системы противовоздушной обороны IRIS-T в районе посёлка Криначанка на Херсонщине.

Такая концентрация бронетехники врага на этом плацдарме в одно время, по всей вероятности, не случайна.

Надо отметить, что "Леопарды 1" состоят на вооружении 44-й отдельной моторизированной бригады ВСУ. Та же бригада вооружена БТР Rosomak (Польша) и самоходными миномётами. Бронетранспортеры Stryker стояли на вооружении 42-й отдельной моторизированной бригады и 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

По информации открытых источников, 44-я омбр находится в районе населённого пункта Сватово, 42-я омбр находится в районе Артёмовска, а 82-я одшбр всё так же стоит на Запорожском фронте.

Сценарии

  1. На Херсонский фронт новые подразделения армии Украины перебрасываются по мере истощения основных сил.
  2. Сюда перебрасывают не полные подразделения, а их части, чтобы усилить ВСУ на этом участке фронта. Подобное уже наблюдалось под Авдеевкой, когда туда перебросили батальон 1-й отбр и часть 47-й омбр запорожского фронта.

Это означает, что националисты, участвующие в боях в районе населённого пункта Крынки, очень истощены, и им нужно усиление. Но командование армии Украины таких резервов не имеет, поэтому вынуждено дробить фронтовые подразделения, чтобы использовать их на различных участках направлений.

"Оба варианта говорят в пользу того, что Вооружённые силы Украины укрепляют оборону в Херсонской области, а не готовятся к наступательным действиям. Наступление, и тем более наступательная операция с форсированием водной преграды, зимой, при помощи соединений или их элементов, снятых с других активных участков фронта, видится нецелесообразным и малореальным мероприятием в текущей обстановке", — комментирует "Военная хроника".

И всё же армия Украины на обоих берегах несёт потери уже долгие месяцы. ВСУ используют там дефицитные материальные и человеческие ресурсы, которые могли использовать в других местах.

Достаточно вспомнить чувствительный удар по националистам летом 2023 года, когда бойцы российской группировки "Днепр" уничтожили склад ГСМ, который обеспечивал подразделения бандеровцев на правобережье Днепра. Тогда армия России надолго перекрыла возможность войскам противника интенсивно вести бои на данном участке, а подвоз топлива у них проходил с дальних направлений.

Смею предположить, что оба берега Днепра для Генштаба ВСУ представляют в данных местах большую проблему, чем для российской армии. Тем более, что места там там для нашей артиллерии пристрелянные...

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу днепр
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