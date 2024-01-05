Т-80 & Leopard и Abrams: Запад признал неготовность танков НАТО воевать с Россией

4:24 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

ВС РФ, действующие на передовой в Запорожской области, впервые получили модернизированные танки Т-80БВМ.

Фото: https://t.me/donbassr/36442

Надёжность и манёвренность новых танков Т-80БВМ отмечают не только российские бойцы, но и западные аналитики.

"У машины принципиально новая система связи, она не глушится, работает очень хорошо, звук у нее качественный, четкий, помех нет. Также машина обладает совершенно новой системой защиты", — цитирует РИА Новости командира танкового подразделения российской армии Николая.

Газотурбинный двигатель

Одним из ключевых преимуществ танков Т-80 является их газотурбинный двигатель. Эти моторы обеспечивают машине более высокую мощность и крутящий момент, чем дизельные двигатели, что делает их более подходящими для эксплуатации в сложных условиях, таких как грязь и слякоть. Их соперники — немецкие танки Leopard, оснащённые дизельными двигателями, часто застревают в грязи, в то время как танки Т-80БВМ с газотурбинными двигателями могут легко преодолевать тяжёлые погодные условия в распутицу. Тут, как говорится, наши "танки грязи не боятся".

Дополнительная защита

Кроме того отмечается, что танки Т-80БВМ оснащены дополнительной защитой, которая позволяет им противостоять ударам беспилотников и противотанковых ракет. Эта дополнительная защита включает в себя модули брони, которые могут быть установлены на корпусе и башне танка.

Противостояние с НАТО

По словам командира ВС РФ, "Леопарды" тонут в грязи, и всё это русские бойцы не раз видели при помощи съёмок с беспилотных аппаратов. Наш же танк, буквально "летает над всеми выбоинами в любую погоду, не снижая скорости". Примечательно, что ВСУ даже не стали выставлять на поле боя американские M1 Abrams.

По всей вероятности, в грязи и тяжёлых дорожных условиях они будут выглядеть ещё более жалко, чем немецкие. Да и всё их состояние таково, что они просто не выживут под огнем противника. Отсюда и желание советников из НАТО спрятать свои "Абрамсы" куда подальше от русских, чтобы не нанести фирме огромный репутационный вред.

Тупиковое положение альянса в сухопутных операциях усугубляется нехваткой самой техники, а также проблемами с запчастями. На решение этой проблемы могут уйти десятилетия.

Ну и в довершение, в специальной военной операции российские войска убедительно доказали способность выводить из строя лучшие образцы натовских бронемашин и танков. Немногочисленная оставшаяся у НАТО тяжёлая бронетехника, которую еще не успели отдать киевской власти, устарела по своим характеристикам и не готова дать бой ВС РФ.

Возможные последствия

Поставки новых танков Т-80БВМ российским войскам на Украине могут иметь следующие последствия:

Они могут повысить мобильность и огневую мощь российских войск в регионе.

Танки могут затруднить украинским войскам использование немецкой (и американской) бронетехники.

В целом, преимущество танков Т-80 неоспоримы. Газотурбинные двигатели и дополнительная защита делают их более мобильными и защищенными, что даёт им преимущество на поле боя.

Характеристики:

Т-80БВМ вооружён 125-мм гладкоствольной пушкой 2А46М2, способной стрелять более широким спектром боеприпасов, включая новые бронебойные подкалиберные снаряды и управляемые ракеты.

Приводится в движение газотурбинным силовым агрегатом GTD-1250GT мощностью 1250 л. с., что обеспечивает ему максимальную скорость 80 км/ч по асфальтированным дорогам и 70 км/ч по бездорожью.

Оснащён новой цифровой системой управления огнём, панорамным прицелом командира и улучшенной системой связи, которая позволяет ему обмениваться информацией с другими танками и командными пунктами.

Масса — 46 тонн

Экипаж — 3 человека (командир, наводчик, механик-водитель).