ВС РФ, действующие на передовой в Запорожской области, впервые получили модернизированные танки Т-80БВМ.
Надёжность и манёвренность новых танков Т-80БВМ отмечают не только российские бойцы, но и западные аналитики.
"У машины принципиально новая система связи, она не глушится, работает очень хорошо, звук у нее качественный, четкий, помех нет. Также машина обладает совершенно новой системой защиты", — цитирует РИА Новости командира танкового подразделения российской армии Николая.
Одним из ключевых преимуществ танков Т-80 является их газотурбинный двигатель. Эти моторы обеспечивают машине более высокую мощность и крутящий момент, чем дизельные двигатели, что делает их более подходящими для эксплуатации в сложных условиях, таких как грязь и слякоть. Их соперники — немецкие танки Leopard, оснащённые дизельными двигателями, часто застревают в грязи, в то время как танки Т-80БВМ с газотурбинными двигателями могут легко преодолевать тяжёлые погодные условия в распутицу. Тут, как говорится, наши "танки грязи не боятся".
Кроме того отмечается, что танки Т-80БВМ оснащены дополнительной защитой, которая позволяет им противостоять ударам беспилотников и противотанковых ракет. Эта дополнительная защита включает в себя модули брони, которые могут быть установлены на корпусе и башне танка.
По словам командира ВС РФ, "Леопарды" тонут в грязи, и всё это русские бойцы не раз видели при помощи съёмок с беспилотных аппаратов. Наш же танк, буквально "летает над всеми выбоинами в любую погоду, не снижая скорости". Примечательно, что ВСУ даже не стали выставлять на поле боя американские M1 Abrams.
По всей вероятности, в грязи и тяжёлых дорожных условиях они будут выглядеть ещё более жалко, чем немецкие. Да и всё их состояние таково, что они просто не выживут под огнем противника. Отсюда и желание советников из НАТО спрятать свои "Абрамсы" куда подальше от русских, чтобы не нанести фирме огромный репутационный вред.
Тупиковое положение альянса в сухопутных операциях усугубляется нехваткой самой техники, а также проблемами с запчастями. На решение этой проблемы могут уйти десятилетия.
Ну и в довершение, в специальной военной операции российские войска убедительно доказали способность выводить из строя лучшие образцы натовских бронемашин и танков. Немногочисленная оставшаяся у НАТО тяжёлая бронетехника, которую еще не успели отдать киевской власти, устарела по своим характеристикам и не готова дать бой ВС РФ.
Поставки новых танков Т-80БВМ российским войскам на Украине могут иметь следующие последствия:
В целом, преимущество танков Т-80 неоспоримы. Газотурбинные двигатели и дополнительная защита делают их более мобильными и защищенными, что даёт им преимущество на поле боя.
Малина хорошо растёт рядом с люпином и щавелем.