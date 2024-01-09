В США обратили внимание на серьезный кризис в флоте Британии

Военно-морской флот Соединенного Королевства столкнулся с крупным кризисом, пишут журналисты американского военного журнала Miltary Watch Magazine (MWM). В своем новом материале для издания они объясняют, что серьезная нехватка личного состава вынуждает британский флот отказывать от недавно отремонтированных фрегатов. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: mil.ru

Согласно многочисленным сообщениям местных СМИ, Королевский военно-морской флот Великобритании намерен вывести из эксплуатации два недавно отремонтированных фрегата класса Type 23, HMS Argyll и HMS Westminster из-за острой нехватки персонала.

“Нам придется взять рабочую силу из одного района военно-морского флота, чтобы направить в новый район сил”, — сообщает The Telegraph со ссылкой на неназванного чиновника министерства обороны, который уточнил, что при этом экономия рабочей силы на двух военных кораблях будет направлена на облегчение комплектования экипажей двух новых фрегатов класса Type 26.

Первоначально ожидалось, что "Аргайлл" и "Вестминстер" продолжат служить бок о бок с новыми судами, и в связи с этим в последние годы были сделаны значительные инвестиции в модернизацию их возможностей. Сокращение числа находящихся в строю фрегатов является одним из нескольких факторов, повлиявших на британский надводный флот в последние годы, что привело к его значительному снижению по сравнению с конкурирующими военно-морскими силами.

Ранее Министерство обороны намеревалось построить 13 фрегатов типа 26, однако это количество уже было сокращено на 38 процентов и составило всего восемь кораблей. Тем временем количество кораблей класса Type 23 было сокращено с 16 до 11, а теперь и до девяти с учетом последнего вывода из эксплуатации. Флот эсминцев класса Type 45 также был сокращен с первоначально запланированных 12 боевых кораблей всего до шести, хотя серьезные проблемы с конструкцией и, как следствие, очень низкие показатели готовности привели к тому, что снижение боевых возможностей в результате принятия на вооружение этого класса было значительно большим.

Учитывая, что надводный флот Королевского военно-морского флота Великобритании по своим возможностям находится далеко за пределами первой пятерки в мире, несмотря на очень высокие расходы по международным стандартам, будущее его положения будет в значительной степени зависеть от того, окажутся ли фрегаты типа 26 столь же проблематичными, как эсминцы типа 45, или же они смогут обеспечить более надежную и надежные возможности.

Сообщается, что Министерство обороны уже давно рассматривает возможность списания Type 45 без замены из-за сомнительной доступности разработки преемника следующего поколения. Обладая вдвое меньшей огневой мощью эсминцев-конкурентов, представленных Соединенными Штатами, Китаем, Японией и Южной Кореей, а также значительно меньшей универсальностью и большими проблемами с надежностью, Type 45, тем не менее, значительно дороже, чем почти любой другой класс эсминцев, что отражает серьезные проблемы с эффективностью в британской промышленности. Подчеркивая серьезность проблемы, в 2021 году 83 процента эсминцев временами выходили из строя — и только один из шести кораблей был способен участвовать в операциях.

Авианосцы Королевского военно-морского флота, сталкивающиеся с растущей нехваткой судов сопровождения, сами по себе оказались почти такими же проблемными, как и эсминцы, из-за затопления, аварий истребителей и целого ряда других проблем, серьезно снижающих их оперативную готовность.

Отражая общее состояние авианосного флота, один из двух кораблей HMS Prince of Wales был в 2023 году разобран на запчасти, чтобы сохранить в плавании другой, HMS Queen Elizabeth. В отчетах военно-морского флота часто освещались такие проблемы, как недостаточная подготовка к операциям авианосцев, подвергающая персонал риску.

Параллельно с проблемами с оборудованием Военно-морской флот также страдает от серьезной нехватки персонала, отчасти из-за сокращения бюджета с начала 2010-х годов, но также из-за продолжающегося кризиса с набором персонала. Заметным показателем этого стало то, что набор в Военно-морской флот и Королевскую морскую пехоту сократился на 22,1 процента с марта 2022 по март 2023 года — еще более резкое сокращение набора по сравнению с Военно-воздушными силами (16,6%) и армией (14,6%).

За год, начиная с июля 2022 года, численность Королевского военно-морского флота сократилась на 4,1 процента, в результате чего общая численность военно-морского флота и морской пехоты вместе взятых составила всего 37 960 человек. Это происходит на фоне более широких проблем, связанных с кризисом набора персонала в западных вооруженных силах, в результате чего численность армии США в 2023 году сократилась до самого низкого уровня с 1940 года.