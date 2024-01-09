В США заявили, что РФ использовала "три самых опасных класса ракет" для ударов по ВСУ

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В ходе атак по объектам оборонной промышленности Украины Вооруженные силы (ВС) РФ применили три самых опасных класса российских ракет, сообщают журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале для издания авторы рассказывают об особенностях этих ракет и отмечают, что Украина неспособна противостоять подобным ударом. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

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Согласно отчету Министерства обороны России, российские военно-воздушные силы и Военно-морской флот 8 января нанесли крупный “групповой удар” с использованием ракет различных классов по украинским военно-промышленным объектам. Военно-воздушные силы Украины сообщили, что цели были поражены в Харьковской, Днепропетровской и Хмельницкой областях, а также в некоторых районах Запорожской области, и что были все четыре ракеты Х-47М2 "Кинжал", шесть ракет 9К720 и восемь ракет Х-22 достигли своих целей.

Удар был нанесен в рамках широкой эскалации российских ракетных ударов по целям по всей Украине с конца декабря, которая включала в себя крупнейшие ракетные удары, когда-либо нанесенные в истории России. Украинские военные чиновники неоднократно выражали обеспокоенность по поводу полной неспособности страны перехватить, в частности, Х-22 - крылатую ракету воздушного базирования, находящуюся на вооружении более 60 лет и используемую бомбардировщиками Ту-22М3.

В то время как Х-22 взяты из огромных советских запасов, унаследованных Россией и хорошо сохранившихся в течение последних трех десятилетий, способность страны наносить удары с использованием "Кинжала" и 9К720, причем последний является основным вооружением системы "Искандер-М", значительно возросла с начала 2022 года из-за резкого роста производства производство обоих классов в несколько раз превысило довоенный уровень.

Хотя украинские источники утверждают, что в прошлом средства противовоздушной обороны страны добились определенных успехов в перехвате ударов ракет воздушного базирования "Кинжал", международные аналитики широко ставили это под сомнение из-за ограниченных возможностей систем противовоздушной обороны, которыми располагает Украина, а также сложных полубаллистических траекторий и высокой маневренности, которые увеличивают дальность полета российской ракеты и ее живучесть.

Отчеты Белого дома указывают на то, что Россия в конце декабря также начала использовать гораздо более мощный класс баллистических ракет наземного базирования в качестве дополнения к системе "Искандер-М" большей дальности, а именно северокорейскую KN-23B, которая имеет на 80 процентов большую дальность полета и несет боеголовки в несколько раз большего размера. Однако класс российских тактических баллистических ракет, считающийся наиболее трудным для перехвата, а именно "Циркон", еще не использовался. Ракета размещается с надводных кораблей и подводных лодок ВМФ России и, как ожидается, начнет развертываться с наземных пусковых установок после 2025 года. Эта ракета является одной из самых первых в мире, использующих гиперзвуковой планирующий аппарат.