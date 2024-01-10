Годовщина освобождения Соледара: как проходил двухнедельный штурм населенного пункта силами ЧВК "Вагнер"

6:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Ровно год назад, в ночь с 10 на 11 января 2023 года, бойцы ЧВК "Вагнер" под руководством одного из командиров Антона Елизарова с позывным "Лотос" полностью освободили город Соледар от сил ВСУ. Штурм населенного пункта занял у "музыкантов" две недели и позволил зажать в клещи группировку войск противника в Артемовске (бывший Бахмут).

Фото: armyinform.com.ua by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Штурм города был стратегически важен для последующих операций в Бахмуте и подрыве снабжения украинской армии в регионе. Так как остальные подразделения ВС РФ вели бои в других регионах и не могли прорваться к Соледару, за его освобождение взялись штурмовики "Оркестра".

За реализацию штурма населенного пункта взялся командир ЧВК "Вагнер" с позывным Лотос — Антон Елизаров. На тот момент он уже успешно зарекомендовал себя в Сирии, ЦАР и Ливии и считался одним из лучших в своем деле.

"Нужно было спланировать применение боевых групп — кто блокирует шахты, кто в них заходит, плюс продолжая при этом давить противника. Самое сложное было — совершить обход Соледара, потому что высотная застройка Соледара не позволяла совершить его обход. Поэтому ВСУ и были уверены в том, что Соледар — это крепость. Пришлось обманывать", — рассказывал Лотос.

Он разработал план, согласно которому войска будут наступать на город с трех направлений, чем окружат город и проломят оборону противника. После согласования с Девятым и одобрения стратегии, Лотос приступил к реализации штурма.

Войска "вагнеровцев" выступили 26 декабря. Первая группа заходила с юго-востока в районе Бахмутского, вторая — на трассу Соледар — Лисичанск, а третья с севера населенного пункта через село Яковлевка и укрепрайоны в окрестностях Раздоловки и Веселого.

Из-за столь грамотной стратегии "музыкантам" удалось застать врасплох подразделения ВСУ и пробить их оборону в районе железнодорожной станции "Деконская". Тем временем, несколько отрядов противника самовольно покинули позиции без боя и обратились в бегство, из-за чего дальнейшая судьба операции в Соледаре оказалась предрешена.

Власти в Киеве не предвидели подобного прорыва и были удивлены потерями украинской армии на данном участке. Украинские СМИ начали спекулировать на данной теме, а также распространять информацию о том, что Зеленский лично потребовал удержать населенный пункт любой ценой.

Однако командование ВСУ не смогло справиться с натиском ЧВК "Вагнер" и терпело поражение за поражением в боях за населенный пункт. К 3 января подразделения "Оркестра" практически полностью зачистили юго-восточные подступы к городу, а к 6 января — начали продвижение к центру Соледара.

План Лотоса оказался успешным и приносил свои плоды: подразделения "музыкантов" пробирались все глубже в город, практически вплотную подходя к многоэтажной застройке, а противник не мог остановить наступление. К этому времени многие СМИ начали еще больше спекулировать на данной теме: противника — о поражении, союзников — о полном освобождении города.

Однако до зачистки Соледара от сил ВСУ было еще много оперативной работы, и, как заявлял глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, говорить об этом не приходится, но бойцы "Оркестра" уже близки к этому. Но и противник не думал сдаваться — велись ожесточенные бои за каждый подъезд, дом и квартал.

Но, несмотря на сопротивление ВСУ, "музыканты" планомерно продвигались к центру города, и уже 9 января вступили в бои за административный район и здание городской администрации. После суток ожесточенных сражений и масштабных потерь со стороны противника, "вагнеровцы" заняли господствующую высоту в районе и практически сам район.

К концу дня 10 января бойцы ЧВК "Вагнер" уже полностью взяли под контроль все подступы и выходы к Соледару, чем зажали оставшихся бойцов ВСУ в окружении и не давали подступать подкреплению. По подсчетам, в городе оставалось всего 300-400 солдат противника.

"Подразделения ЧВК "Вагнер" взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Количество пленных будет сообщено завтра. Еще раз хочу подчеркнуть, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения кроме бойцов ЧВК "Вагнер"", — сообщил Евгений Пригожин в ночь с 10 на 11 января.

Ко дню 11 января бойцы ЧВК "Вагнер" полностью подавили сопротивление противника и произвели зачистку подземелий города, а к 12 января он полностью перешел под контроль "Оркестра". Однако украинские власти и СМИ долго отрицали поражение, но все равно приняли его лишь 26 января 2023 года.

Штурм Соледара стал ключевым шагом в окружении Бахмута и подрыве снабжения украинской группировки войск в регионе, чем приблизил победу ЧВК "Вагнер" в Артемовске. План Антона Елизарова занял ключевое место в реализации освобождения города, как и его грамотное управление войсками.

Руководство Лотоса помогло "Оркестру" в кратчайшие сроки вытеснить противника из города, который представлял собой крепость, к которой не могли подступиться российские войска на протяжении долгого времени. Однако, далее перед "музыкантами" встал полноценный штурм Бахмута, который занял больше времени и потребовал от "вагнеровцев" полной отдачи.