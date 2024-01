Годовщина освобождения Соледара: как проходил двухнедельный штурм населенного пункта силами ЧВК "Вагнер"

Your browser does not support the audio element.

Ровно год назад, в ночь с 10 на 11 января 2023 года, бойцы ЧВК "Вагнер" под руководством одного из командиров Антона Елизарова с позывным "Лотос" полностью освободили город Соледар от сил ВСУ. Штурм населенного пункта занял у "музыкантов" две недели и позволил зажать в клещи группировку войск противника в Артемовске (бывший Бахмут).

Фото: armyinform.com.ua by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International