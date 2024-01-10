В США объяснили, почему ВС РФ смогли открыть "врата ада" на Украине

6:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

На днях СМИ писали о российских планирующих авиабомбах, удар которых украинские военные сравнивали с "вратами ада". Журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM) проанализировали работу этих бомб и рассказали, благодаря каким фактором России удается быть настолько эффективной в условиях воздушной борьбы. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: "File:FAB-500 M62 aerial bomb in Park Patriot 01.jpg" by Vitaly V. Kuzmin is licensed under CC BY-SA 4.0.

Военнослужащие украинской армии на передовой, беседовавшие с New York Times, широко сообщали о разрушительных разрушениях в результате новой волны российских авиаударов с использованием планирующих бомб. Личный состав сообщил американской газете, что, хотя они долгое время страдали от почти постоянных артиллерийских обстрелов, с весны они испытали на себе “дополнительную разрушительную силу” этих планирующих бомб.

Они подчеркнули, что эти бомбы уничтожали их подземные бункеры и несли до 500 кг взрывчатки в каждом. Один военнослужащий сравнил воздействие российских планирующих бомбовых ударов с "вратами ада", подчеркнув, что "это звучит так, словно на вас падает реактивный самолет”. Министерство обороны России сообщило об интеграции модулей планирования и коррекции в 500-килограммовые бомбы ФАБ-500 для ударов по украинским позициям, дальность действия которых составляет около 70 км в зависимости от высоты, с которой они сбрасываются. Такие управляемые бомбы могут вести огонь за небольшую долю стоимости крылатых или баллистических ракет, но все равно стоят значительно дороже, чем неуправляемые бомбы.

Истощение украинской противовоздушной обороны позволило российским истребителям играть растущую роль в нанесении ударов по украинским позициям по всей линии фронта, хотя полеты на более близкие расстояния с использованием неуправляемых бомб без возможности глиссирования по-прежнему считаются слишком опасными.

Российские военно-воздушные силы особенно широко применяли неуправляемые бомбы против группировок исламистских боевиков в Сирии, в том числе с очень дорогих самолетов, таких как бомбардировщики Ту-22М3, наиболее известные ковровые бомбардировки позиций террористов "Исламского государства" (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ. — Ред.) для поддержки сирийских правительственных сил в восточной провинции Дейр-Эз-Зор.

Украинский персонал обратил внимание на растущую опасность применения планирующих бомб с середины 2023 года, которые изменили правила игры для способности российских истребительных подразделений оказывать воздушную поддержку своим сухопутным войскам. Представитель ВВС Украины полковник Юрий Игнат предупредил 2 мая об угрозе, которую представляет это оружие:

“Эти бомбы могут пролететь около 70 километров (около 43 миль) и могут быть нацелены на объекты критически важной инфраструктуры, детские сады, жилые районы, образовательные и медицинские учреждения, и мы не можем противостоять этому типу боеприпасов. Наша противовоздушная оборона неэффективна против самих бомб, но мы скорее должны попытаться сбить Су-34 [ударные истребители], несущие эти боеприпасы”.

Игнат иначе прокомментировал новые управляемые варианты FAB-500, в частности:

“Из бомбы ФАБ-500 они сделали что-то вроде западного JDAM [Joint Direct Attack Munition]. Они прикрепили к ней крылья и блок управления. Управляемая авиабомба летит примерно на 70 километров к цели".

Растущая способность российских военно-воздушных сил влиять на ситуацию на передовой с помощью бомбардировочных налетов происходит параллельно с растущим доминированием в артиллерии, поскольку параллельно с истощением запасов для украинской противовоздушной обороны поставки артиллерии в страну также значительно сократились.

Это привело к растущему расхождению в объемах огня, который могут вести российские и украинские войска, поскольку российский оборонный сектор не только значительно увеличил производство собственных боеприпасов, чтобы обеспечивать поставки гораздо быстрее, чем это могут сделать Украина и ее партнеры, страна также осуществила массовые закупки артиллерии у своего соседа Северной Кореи, которая до 2022 года располагала крупнейшими артиллерийскими силами в мире.

Опросив передовой персонал артиллерийских бригад, в том числе из лучше оснащенных подразделений, использующих недавно поставленные западные гаубицы, The Washington Post ранее подчеркнула, что подразделения были вынуждены сократить расход боеприпасов на 80-90 процентов, а иногда и больше, ранее производя 50, а иногда и целых 90 выстрелов, но теперь сократив этот показатель всего до 10-20. Ситуация только усугубляется растущей способностью России оказывать воздушную поддержку и наносить тактические ракетные удары по мере роста ее запасов и сокращения средств противовоздушной обороны Украины.

Источники с обеих сторон уже сообщали, что потери украинцев были экстремальными еще до того, как истощение их оборонительных сооружений сделало их личный состав на передовой более уязвимым, при этом продолжительность жизни на некоторых передовых позициях в 2023 году составляла всего четыре часа, в то время как подразделения срочной службы, отправленные в бои высокой интенсивности без специальной подготовки, как известно, имели потери показатели достигают 80-90 процентов.