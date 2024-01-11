В США раскрыли военные планы Израиля в отношении Ливана

5:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) угрожает превратить Ливан — место дислокации вооруженной группировки "Хезболла" — во "второй сектор Газа", а израильские истребители пролетают низко над ливанской территории и осуществляют звуковые удары над опорными пунктами "Хезболлы", рассказывают авторы американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале для издания журналисты рассказывают о ситуации и сравнивают военные потенциалы ЦАХАЛ и "Хезболлы". Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: pxfuel.com

Военно-воздушные силы Израиля задействовали два своих истребителя дальнего радиуса действия F-15 Eagles для полета на малой высоте в воздушном пространстве Ливана. Самолет следовал по траектории от района Голанских высот над южным Ливаном и вдоль ливанского побережья, пролетая над столицей Бейрутом и направляясь к северным районам страны.

Это развертывание было расценено как демонстрация силы против ливанской политической партии и военизированной группировки "Хезболла", силы которой в значительной степени сосредоточены в южных районах Ливана, граничащих с Израилем. Пролетая над городами Тибнин и Тир на юге Ливана, истребители F-15 произвели звуковой удар и запустили сигнальные ракеты на малых высотах над этим районом.

Это развертывание произошло после того, как израильские официальные лица неоднократно предупреждали, что после массовой бомбардировки сектора Газа, которая привела к десяткам тысяч жертв среди гражданского населения, аналогичная кампания бомбардировок может быть проведена против ливанских объектов, включая как опорные пункты "Хезболлы", так и столицу Бейрут.

Согласно сообщениям из Тель-Авива, недавние израильские авиаудары были нанесены по многочисленным позициям "Хезболлы" на юге Ливана, в том числе в Раб-эль-Талатине, Рамии, Мейс-эль-Джабале и Айта-аш-Шабе.

Военные действия между Израилем и "Хезболлой" значительно обострились с начала октября, когда ливанское ополчение оказало поддержку палестинским силам в секторе Газа, начав перестрелки с израильскими войсками по ту сторону их северной границы. Боевые возможности "Хезболлы" считаются на порядки превышающими возможности группировки боевиков ХАМАС в Газе, и ополчение считается единственной военной силой, победившей Израиль за 75-летнюю историю страны.

В то время как первоначальные удары "Хезболлы" по израильским позициям были нацелены на скопления войск и бронетехнику вблизи границы, часто с использованием противотанковых ракет, израильская эскалация с гораздо более масштабными ответными ударами привела к тому, что ополченцы в течение последнего месяца атаковали более ценные цели. Это включало в себя удары противовоздушной обороны по израильским ракетным батареям "Железный купол", а также ракетно-артиллерийский удар по крупному израильскому объекту воздушного наблюдения на горе Мерон.

Это нападение было совершено после высокоточного удара Израиля, в результате которого 2 января в столице Ливана Бейруте был убит заместитель лидера ХАМАС Салех Аль-Арури.

Растущие военные действия с "Хезболлой" вызвали ожесточенные дебаты внутри Израиля по поводу того, следует ли сделать так, чтобы нападения на позиции "Хезболлы" переросли в полномасштабную кампанию против группировки ополченцев. Аналитики как в Израиле, так и на Западе широко высказывают сомнения относительно способности Израиля одержать военную победу над ливанской группировкой, несмотря на значительную подготовку к такой кампании за последние 18 лет. Хотя "Хезболла" неоднократно сбивала израильские беспилотники, полный объем ее возможностей в области противовоздушной обороны остается неизвестным.

В то время как израильские самолеты не могут бомбить соседнюю Сирию из-за относительно мощного потенциала развернутой противовоздушной обороны и вместо этого наносят ракетные удары большой дальности по сирийским целям из-за пределов воздушного пространства страны, остается неясным, сможет ли "Хезболла" аналогичным образом заставить израильских истребителей полагаться на ракетные удары, наносимые с больших расстояний.

Это значительно затруднило бы способность Израиля атаковать сеть подземных туннелей "Хезболлы", что требует использования бомб для уничтожения бункеров, таких как BLU-109 и GBU-28, которые должны быть сброшены из воздушного пространства Ливана или очень близко к нему. Использование ракет воздушного базирования обходится в несколько раз дороже и может доставить лишь часть полезной нагрузки за один боевой вылет.

Однако ожидается, что основным средством противодействия израильским авиаударам "Хезболлы" по-прежнему будет зависимость от подземных сетей бункеров и туннелей, которые были построены северокорейскими специалистами в начале 2000-х годов, а также от нанесения ракетных, крылатых и баллистических ударов по израильским авиабазам.