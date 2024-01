В США заявили, что авиабомба ВС РФ "Дрель" серьезно угрожает ВСУ

Россия запустила в серийное производство высокоточную кассетную авиационную бомбу "Дрель", совместимую с истребителем-невидимкой Су-57, на фоне приближения формирования нового полка подобных истребителей, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале для издания они рассказывают, почему "Дрель" способна сорвать планы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: "File:FAB-500 M62 aerial bomb in Park Patriot 01.jpg" by Vitaly V. Kuzmin is licensed under CC BY-SA 4.0.