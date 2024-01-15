В США заявили, что авиабомба ВС РФ "Дрель" серьезно угрожает ВСУ

В США рассказали о представляющей угрозу ВСУ российской авиабомбе

Россия запустила в серийное производство высокоточную кассетную авиационную бомбу "Дрель", совместимую с истребителем-невидимкой Су-57, на фоне приближения формирования нового полка подобных истребителей, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале для издания они рассказывают, почему "Дрель" способна сорвать планы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: "File:FAB-500 M62 aerial bomb in Park Patriot 01.jpg" by Vitaly V. Kuzmin is licensed under CC BY-SA 4.0.

Российский государственный оборонный конгломерат “Ростех” объявил, что он намерен запустить в серийное производство высокоточную кассетную бомбу PBK-500У "Дрель" весом 500 кг в 2024 году и что система вооружения "уже прошла все виды испытаний, указанные заказчиком", а именно Министерством обороны.

Бомбы были разработаны для использования в качестве основного гравитационного оружия, используемого истребителями пятого поколения Су-57, производство которых в 2023 году выросло до 12 истребителей в год, что более чем в два раза увеличило размер парка — до 22 самолетов.

Ожидается также, что "Дрель" будет служить основным вооружением быстро растущего парка ударных истребителей Су-34 в стране, которые приобретались более быстрыми темпами, чем любой другой класс истребителей с советских времен, и начали поступать на вооружение в качестве усовершенствованного варианта Су-34М с июля 2022 года.

Оба истребителя выигрывают от ограниченного применения технологий скрытности, имеют более чем в два раза большую дальность полета, чем любой западный класс истребителей, а также могут нести стратегические крылатые ракеты очень большой дальности, которые обычно используются только тяжелыми бомбардировщиками. Эти два класса истребителей являются единственными в своем роде самолетами, находящимися в настоящее время в производстве, заказы на которые, как ожидается, будут поступать и в 2030-е годы.

Системы наведения бомбы "Дрель" действуют по принципу "выстрелил и забыл", что означает, что они не требуют подсветки целей или наведения по проводам с самолета. Бомбы используют инерциальное и спутниковое наведение ГЛОНАСС для максимальной точности, а также имеют систему идентификации "свой-чужой" и средства радиоэлектронного противодействия.

Сообщается, что системы наведения хорошо оптимизированы для поражения быстро движущихся целей. Каждая бомба содержит пятнадцать самонаводящихся противотанковых зарядов, каждый из которых весит около пятнадцати килограммов, причем эти суббоеприпасы с высокой полезной нагрузкой в сочетании с точностью бомбы позволяют очень небольшому количеству снарядов нанести огромный ущерб, который при использовании старых бомб потребовал бы многократного бомбометания.

По оценкам, одной кассеты суббоеприпасов бомбы "Дрель" будет достаточно для уничтожения целой ракетной батареи или танковой колонны. Учитывая, что Военно-воздушные силы России намерены сформировать свой первый полк истребителей Су-57 в полном составе в начале 2024 года, а к концу года эти самолеты будут представлены в количестве полутора полков, остается неопределенным, какое количество бомб "Дрель" будет на вооружении к тому времени, если вообще будет, и будут ли они сначала развернуты подразделениями Су-57 или Су-34.

Объявление о скором поступлении бомбы "Дрель" в серийное производство было сделано в связи с тем, что западные и украинские военные все чаще с большой озабоченностью подчеркивают эффективность бомбардировок российскими ВВС с использованием целого ряда планирующих бомб против передовых позиций украинской армии, которые личный состав охарактеризовал как открывающие "врата ада" из-за их применения.

"Дрель" обладает аналогичными свойствами скольжения, что позволяет сбрасывать его на расстояние до 50 км от целей, а по некоторым данным, и гораздо дальше, хотя его возможности точного наведения значительно превосходят возможности существующих бомб. В то время как отчеты украинского персонала на передовой указывают на то, что существующие российские планирующие бомбы уже считаются практически невозможными для сбивания, конструкция "Дрель" существенно повысила свою живучесть благодаря значительно уменьшенному радиолокационному сечению.

Остается неясным, сколько бомб Су-57 смогут перевозить во внутренних отсеках вооружения, и может ли их уменьшенное радиолокационное сечение позволить истребителям переносить их снаружи без существенного ущерба для их собственных возможностей скрытности.